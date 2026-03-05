Entretenimiento

Ryan Gosling cumplirá su sueño de la infancia y será protagonista de Star Wars: qué se sabe sobre Starfighter

El esperado film presenta una aventura inédita, nuevos personajes y un elenco de figuras reconocidas, marcando un giro en la franquicia tras los eventos de El ascenso de Skywalker

La resistencia de Ryan Gosling a sumarse a franquicias de Hollywood fue una constante en su trayectoria. El actor canadiense ahora romperá con esa lógica al protagonizar Star Wars: Starfighter, película cuyo estreno está previsto para mayo de 2027.

En entrevista con la revista Vanity Fair, Gosling explicó que históricamente evitó involucrarse en sagas debido a su deseo de privilegiar historias únicas, así como a su negativa a encadenarse a contratos extensos.

Ante la pregunta de por qué aceptó este nuevo desafío, Gosling argumentó que la “visión creativa” del director Shawn Levy—cineasta conocido por Stranger Things—y la profundidad del guion de Jonathan Tropper—creador de la serie Banshee—fueron determinantes. Todo esto, sumado a una propuesta narrativa distinta, le ofrecieron una oportunidad que no quiso dejar pasar.

Star Wars: Starfighter se sitúa
Star Wars: Starfighter se sitúa cinco años después de El ascenso de Skywalker y promete una historia original fuera de secuelas y precuelas.

A lo largo de su carrera, Gosling privilegió producciones originales o adaptaciones puntuales, alejándose de personajes que se repiten en distintas entregas. Hasta ahora, su única excepción fue su intervención en Blade Runner 2049, experiencia que también consideró un caso extraordinario.

En diálogo con la revista, subrayó: “Nunca me parecían adecuadas” las grandes franquicias y añadió que se siente satisfecho con su decisión: cree que las oportunidades inusuales aparecen cuando uno es fiel a su criterio.

Por qué Gosling aceptó Star Wars: Starfighter

Para Star Wars: Starfighter, Gosling señaló que la propuesta resultó completamente distinta a todo lo que había visto previamente. El guion, a cargo de Jonathan Tropper, escritor y productor que creó la serie Banshee, ofrecía una profundidad que llamó poderosamente su atención. Gosling explicó que, por sobre todo, la “visión de Shawn y este guion fueron los que me convencieron”, haciendo énfasis en el carácter único y la oportunidad singular que representaba el proyecto.

Gosling destacó la libertad narrativa
Gosling destacó la libertad narrativa como clave para integrarse a un proyecto que evita la repetición y busca renovarse dentro de la franquicia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Agregó que la energía y entusiasmo de el productor y director influyeron para que finalmente aceptara. Considera que enfrentará una aventura distinta, plagada de personajes inéditos, así como de una carga emocional especial al integrarse a una de las sagas cinematográficas más reconocidas del mundo.

La película se sitúa cinco años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker (cinco años después del episodio lanzado en 2019). Parte de lo que atrajo a Gosling fue que la historia evita la repetición y no se concibe como secuela ni precuela, sino como un nuevo relato dentro del universo de Star Wars.

El aporte de Shawn Levy y el equipo creativo

Shawn Levy, director de la producción y conocido por su trabajo en Stranger Things, indicó a la revista Vanity Fair que la película “no es ni una precuela ni una secuela, es una nueva aventura”. Su objetivo, explicó, era explorar nuevas dinámicas, en particular las relaciones familiares; la trama se enfocará en la interacción entre padre e hijo, hilo argumental habitual en su filmografía.

Shawn Levy, director de Stranger
Shawn Levy, director de Stranger Things, imprimirá su sello en Star Wars: Starfighter centrándose en relaciones familiares y nuevas aventuras (REUTERS/Isabel Infantes)

El reparto reúne a actores como Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams. Para Gosling, la participación de Levy fue esencial: “No hay cineasta más perfecto que Shawn Levy para llevar una trama tan particular”, destacó, reafirmando que difícilmente se habría sumado al proyecto sin el director al mando.

El entusiasmo del equipo creativo terminó por consolidar la decisión del actor. Todos estos factores, sumados a la libertad narrativa que le ofrecieron, le brindaron a Gosling la confianza para integrarse a un universo que siempre admiró desde niño.

Un sueño de infancia que se cumple

A nivel personal, la elección de Gosling responde a un deseo forjado en la niñez. Abril de 2025, durante una conferencia de prensa, el actor compartió una fotografía en la que aparece, de joven, durmiendo entre sábanas decoradas con motivos de Star Wars, imagen que su madre aún conserva.

La relación de Gosling con
La relación de Gosling con Star Wars se remonta a la infancia, marcada por el fervor del actor hacia esta saga legendaria del cine (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Relató que fue ella quien envió la foto, convencida de que los fanáticos de la saga la valorarían, aunque él sospecha que su madre también quería justificar sus años guardando esas sábanas.

Ese fervor infantil marcó la relación del actor con la franquicia y resultó decisivo a la hora de responder afirmativamente a la invitación de Levy y Tropper. La historia conecta con su anhelo de siempre y le permite, por primera vez, vivir desde dentro el universo que admiró como espectador.

Antes de su aterrizaje galáctico, Gosling estrenará en Francia, en marzo de 2026, Proyecto última Oportunidad, donde compartirá pantalla con Sandra Hüller y Lionel Boyce. El filme, codirigido junto a Amy Pascal, marca otra etapa destacada en la filmografía del actor, que ahora da un salto hacia el corazón de una de las sagas más influyentes de la cultura popular.

Ryan Gosling sorprende al aceptar protagonizar Star Wars: Starfighter, dejando atrás su renuencia a franquicias de Hollywood

