Así fueron los dos únicos matrimonios de Michael Jackson

Michael Jackson contrajo matrimonio dos veces: primero con Lisa Marie Presley y después con Debbie Rowe, ambas uniones marcadas por el escrutinio mediático (AP/REUTERS)

Michael Jackson, el llamado Rey del Pop, contrajo matrimonio en dos ocasiones a lo largo de su vida: primero con Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley, y luego con Debbie Rowe, una enfermera que conoció en la década de 1980.

Ambas uniones estuvieron marcadas por el escrutinio público, la controversia y una atención mediática sin precedentes.

Lisa Marie Presley

El cantante conoció a Lisa Marie cuando ella tenía apenas 7 años, durante uno de los conciertos de su padre en Las Vegas.

En aquel entonces, él tenía 17 años y aún formaba parte del grupo familiar Jackson 5.

Lisa Marie Presley tenía apenas 7 años cuando conoció a Michael en uno de los conciertos de su padre en Las Vegas (Elvis Presley Enterprises LLC/Handout via REUTERS)

Años después retomaron el contacto y, en 1994, contrajeron matrimonio en una ceremonia secreta celebrada en la República Dominicana, apenas semanas después de que Presley finalizara su divorcio de Danny Keough.

La boda tomó por sorpresa a gran parte de sus familias y al público en general. El abogado de Jackson, Johnnie Cochran, señaló en ese momento que el círculo cercano del artista había quedado “agradablemente sorprendido”, aunque ningún familiar de las partes emitió declaraciones públicas al respecto.

La propia Presley confirmó la unión mediante un comunicado en el que expresó: “Mi matrimonio con Michael Jackson tuvo lugar en una ceremonia privada fuera de los Estados Unidos hace algunas semanas. Estoy muy enamorada de Michael, dedico mi vida a ser su esposa. Lo entiendo y lo apoyo. Los dos esperamos con ilusión formar una familia".

En septiembre de 1994, la pareja apareció junta en los MTV Video Music Awards, donde se dieron un beso en el escenario. “Solo piensen, nadie creyó que esto duraría”, dijo Jackson ante el público.

La boda secreta de Jackson y Presley en República Dominicana sorprendió tanto a sus familias como a la opinión pública internacional (Globe Photos/mediapunch/Shutterstock)

Al año siguiente, ambos protagonizaron juntos el videoclip del tema “You Are Not Alone”.

Durante su matrimonio, la pareja pasó tiempo en el rancho Neverland de Jackson, ubicado en el Valle de Santa Ynez, en California, al que también asistían los hijos de Presley con Keough: Benjamin y Riley Keough.

“Pasé más tiempo en Neverland que en Graceland, para ser honesta”, recordó Riley en una entrevista con la revista Vanity Fair en 2023. “Ese era un hogar de verdad, mientras que Graceland era un museo en mi época”.

La propiedad contaba con atracciones de parque de diversiones y animales exóticos. “En retrospectiva, puedo ver lo descabelladas que parecerían estas cosas para alguien de afuera. Pero cuando vives en ellas, simplemente es tu vida y tu familia”, agregó la ahora actriz.

La relación entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley incluyó momentos icónicos como su beso en los MTV Video Music Awards de 1994 y su aparición en el video "You Are Not Alone" (REUTERS/Mark Cardwell)

Aunque, destacó que su experiencia fue grata: “Solo recuerdas el amor, y yo tuve amor real por Michael”.

Lisa Marie Presley solicitó el divorcio en febrero de 1996, aunque según se informó, la expareja mantuvo una relación cordial.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Presley escribió: “Era una persona asombrosa y tengo suerte de haber podido acercarme a él como lo hice y de haber tenido las muchas experiencias y años que compartimos. Espero desesperadamente que pueda liberarse ahora de su dolor, su presión y su tormento. Merece ser libre de todo eso y espero que esté en un lugar mejor o que lo estará”.

La boda marcó también el contexto de las primeras acusaciones de abuso sexual que Jackson enfrentó en 1993, un año antes del enlace, y que lo acompañaron el resto de su vida, incluido un juicio por abuso infantil en 2005 del que fue absuelto de todos los cargos.

Durante su matrimonio, Lisa Marie y sus hijos convivieron en el famoso rancho Neverland de Jackson en California, rodeados de atracciones y animales exóticos (REUTERS/Stringer)

Debbie Rowe

Su segundo matrimonio fue con Debbie Rowe, a quien había conocido en la década de 1980 cuando ella trabajaba como enfermera asistente de su dermatólogo.

Sin apariciones públicas previas como pareja, contrajeron matrimonio en noviembre de 1996 en Australia. Juntos tuvieron dos hijos: el hijo Prince, nacido el 13 de febrero de 1997, y la hija Paris, nacida el 3 de abril de 1998.

Debbie Rowe se convirtió en la segunda esposa de Michael Jackson, con quien tuvo dos hijos, Prince y Paris, antes de su divorcio en 2000 (The Grosby Group)

Tras el divorcio en 2000, ella se retiró a un rancho en Palmdale, California, mientras Michael Jackson se quedó con la custodia de los niños.

En 2003, Rowe habló con la cadena británica GMTV sobre su distanciamiento de Prince y Paris: “El hecho de dar a luz o de dejar embarazada a alguien no te otorga automáticamente el título de madre o padre. Mis hijos no me llaman mamá porque yo no quiero que lo hagan”.

Tras la muerte de Jackson, su amigo Marc Schaffel contó a la revista People que Debbie Rowe “quedó absolutamente devastada” y que entre ambos existía “un vínculo y una amistad increíbles incluso antes del matrimonio”.

Con el tiempo, Paris retomó el contacto con Rowe y ambas han compartido momentos juntas públicamente (Instagram/Paris Jackson)

La madre de Jackson, Katherine Jackson, obtuvo la custodia de los niños, en concordancia con el testamento del cantante. Con el tiempo, Paris estableció un vínculo con Debbie y ambas han compartido momentos juntas públicamente.