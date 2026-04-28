Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

Según la fiscalía, el plan incluía atacar a miles de asistentes dentro y fuera del estadio Ernst Happel.(Composición/REUTERS/AP)

El juicio contra el principal sospechoso de planear un ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024 empezó este martes en Wiener Neustadt, Austria, con una admisión clave. El acusado, identificado como Beran A., de 21 años, aceptó su responsabilidad en el plan contra el evento, según informaron las agencias Associated Press y Reuters.

El caso gira en torno a un atentado frustrado a último momento que obligó a cancelar tres conciertos de la gira Eras Tour en la capital austriaca. A esas presentaciones se esperaba la asistencia de unas 195.000 personas.

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Declaración de los acusados

Durante la audiencia inicial, Beran A. reconoció su participación en el plan contra el concierto. “Me declaro culpable en parte”, afirmó ante el tribunal. Cuando el juez le preguntó por los cargos relacionados con el espectáculo de Swift, respondió: “Sí”, de acuerdo con Reuters.

El acusado enfrenta cargos por delitos de terrorismo, pertenencia a una organización terrorista y amenazas peligrosas. La pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, rechazó otras acusaciones vinculadas a un plan paralelo para ejecutar ataques en Medio Oriente.

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“Por supuesto, lo lamenta profundamente todo”, dijo su abogada Anna Mair. Fuera de la corte, añadió que su cliente considera que “fue el mayor error de su vida”, según Associated Press.

El proceso judicial también incluye a otro acusado que habría participado en planes de ataque en Turquía (REUTERS/Leonhard Foeger)

En el mismo proceso también comparece Arda K., otro joven de 21 años. Él aceptó haber viajado con la intención de ejecutar un ataque en Turquía, aunque negó otros cargos relacionados con la red.

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Cómo se frustró el ataque

Las autoridades detuvieron a Beran A. el 7 de agosto de 2024, un día antes del primer concierto programado en el estadio Ernst Happel de Viena. El arresto ocurrió tras una alerta de inteligencia con colaboración de Estados Unidos, lo que llevó a cancelar las tres fechas previstas.

Durante el registro de su vivienda, la policía encontró materiales para fabricar explosivos y una bomba casi terminada, según BBC News. Los fiscales sostienen que el acusado obtuvo instrucciones en internet para construir un artefacto con metralla, “de un tipo específico de los ataques del Estado Islámico”.

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El plan contemplaba atacar a los asistentes dentro y fuera del recinto. Las autoridades indicaron que el sospechoso pretendía usar cuchillos o explosivos caseros “para matar a la mayor cantidad de personas posible” entre el público reunido en los alrededores y dentro del estadio.

La amenaza obligó a cancelar tres conciertos del Eras Tour en Viena, con casi 195.000 asistentes previstos (Europa Press)

Acusaciones de la fiscalía

La fiscalía sostiene que Beran A. juró lealtad al grupo Estado Islámico, difundió propaganda en línea y mantuvo contacto con otros miembros de la organización. También lo acusa de intentar comprar armas de forma ilegal, entre ellas armas de fuego y una granada, además de producir pequeñas cantidades de explosivos.

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El proceso también incluye un plan para ejecutar ataques simultáneos en Dubái, Estambul y La Meca durante el Ramadán de 2024. Según los fiscales, los acusados formaban parte de una célula junto a un tercer implicado.

Ese tercer hombre, identificado como Hasan E., fue detenido en Arabia Saudita tras un ataque con arma blanca contra un guardia de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca. Permanece en prisión preventiva.

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El juicio contra Beran A. y Arda K. se desarrolla en Wiener Neustadt, al sur de Viena, y continuará en las próximas semanas. La siguiente audiencia está programada para el 12 de mayo.

La defensa asegura que el acusado reconoce el daño causado y califica sus actos como “el mayor error de su vida” (REUTERS/Leonhard Foeger)

Tras la cancelación de los conciertos, Taylor Swift dijo que las circunstancias eran “devastadoras”. “El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente había planeado venir a esos conciertos”, señaló en ese momento en redes sociales.

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En declaraciones recogidas por BBC News, la cantante afirmó que su gira “evitó por poco una situación de masacre” gracias a la intervención de las autoridades.

El caso evocó el atentado de 2017 en un concierto de Ariana Grande en Manchester, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

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