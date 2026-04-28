Entretenimiento

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La fiscalía sostiene que el acusado fabricó explosivos y mantuvo contactos con el Estado Islámico

Guardar
Hombre austriaco de 21 años se declara culpable de planear un atentado terrorista en el concierto de Taylor Swift
Según la fiscalía, el plan incluía atacar a miles de asistentes dentro y fuera del estadio Ernst Happel.(Composición/REUTERS/AP)

El juicio contra el principal sospechoso de planear un ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024 empezó este martes en Wiener Neustadt, Austria, con una admisión clave. El acusado, identificado como Beran A., de 21 años, aceptó su responsabilidad en el plan contra el evento, según informaron las agencias Associated Press y Reuters.

El caso gira en torno a un atentado frustrado a último momento que obligó a cancelar tres conciertos de la gira Eras Tour en la capital austriaca. A esas presentaciones se esperaba la asistencia de unas 195.000 personas.

PUBLICIDAD

Declaración de los acusados

Durante la audiencia inicial, Beran A. reconoció su participación en el plan contra el concierto. “Me declaro culpable en parte”, afirmó ante el tribunal. Cuando el juez le preguntó por los cargos relacionados con el espectáculo de Swift, respondió: “Sí”, de acuerdo con Reuters.

El acusado enfrenta cargos por delitos de terrorismo, pertenencia a una organización terrorista y amenazas peligrosas. La pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, rechazó otras acusaciones vinculadas a un plan paralelo para ejecutar ataques en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

“Por supuesto, lo lamenta profundamente todo”, dijo su abogada Anna Mair. Fuera de la corte, añadió que su cliente considera que “fue el mayor error de su vida”, según Associated Press.

El proceso judicial también incluye a otro acusado que habría participado en planes de ataque en Turquía (REUTERS/Leonhard Foeger)
El proceso judicial también incluye a otro acusado que habría participado en planes de ataque en Turquía (REUTERS/Leonhard Foeger)

En el mismo proceso también comparece Arda K., otro joven de 21 años. Él aceptó haber viajado con la intención de ejecutar un ataque en Turquía, aunque negó otros cargos relacionados con la red.

Cómo se frustró el ataque

Las autoridades detuvieron a Beran A. el 7 de agosto de 2024, un día antes del primer concierto programado en el estadio Ernst Happel de Viena. El arresto ocurrió tras una alerta de inteligencia con colaboración de Estados Unidos, lo que llevó a cancelar las tres fechas previstas.

Durante el registro de su vivienda, la policía encontró materiales para fabricar explosivos y una bomba casi terminada, según BBC News. Los fiscales sostienen que el acusado obtuvo instrucciones en internet para construir un artefacto con metralla, “de un tipo específico de los ataques del Estado Islámico”.

El plan contemplaba atacar a los asistentes dentro y fuera del recinto. Las autoridades indicaron que el sospechoso pretendía usar cuchillos o explosivos caseros “para matar a la mayor cantidad de personas posible” entre el público reunido en los alrededores y dentro del estadio.

La amenaza obligó a cancelar tres conciertos del Eras Tour en Viena, con casi 195.000 asistentes previstos (Europa Press)
La amenaza obligó a cancelar tres conciertos del Eras Tour en Viena, con casi 195.000 asistentes previstos (Europa Press)

Acusaciones de la fiscalía

La fiscalía sostiene que Beran A. juró lealtad al grupo Estado Islámico, difundió propaganda en línea y mantuvo contacto con otros miembros de la organización. También lo acusa de intentar comprar armas de forma ilegal, entre ellas armas de fuego y una granada, además de producir pequeñas cantidades de explosivos.

El proceso también incluye un plan para ejecutar ataques simultáneos en Dubái, Estambul y La Meca durante el Ramadán de 2024. Según los fiscales, los acusados formaban parte de una célula junto a un tercer implicado.

Ese tercer hombre, identificado como Hasan E., fue detenido en Arabia Saudita tras un ataque con arma blanca contra un guardia de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca. Permanece en prisión preventiva.

El juicio contra Beran A. y Arda K. se desarrolla en Wiener Neustadt, al sur de Viena, y continuará en las próximas semanas. La siguiente audiencia está programada para el 12 de mayo.

La defensa asegura que el acusado reconoce el daño causado y califica sus actos como “el mayor error de su vida” (REUTERS/Leonhard Foeger)
La defensa asegura que el acusado reconoce el daño causado y califica sus actos como “el mayor error de su vida” (REUTERS/Leonhard Foeger)

Tras la cancelación de los conciertos, Taylor Swift dijo que las circunstancias eran “devastadoras”. “El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente había planeado venir a esos conciertos”, señaló en ese momento en redes sociales.

En declaraciones recogidas por BBC News, la cantante afirmó que su gira “evitó por poco una situación de masacre” gracias a la intervención de las autoridades.

El caso evocó el atentado de 2017 en un concierto de Ariana Grande en Manchester, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

Temas Relacionados

Taylor SwiftVienaAtentado terroristaISISEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

La estrella pop reveló cómo las ideas llegan en los momentos menos esperados y por qué grabar todo en su teléfono es clave

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

“Barrabrava” pone fecha a su segunda temporada y suma grandes figuras al elenco para una guerra total

Una nueva energía recorre la historia al enfrentarse no solo liderazgos, sino también identidades, en una trama con promesas de tensión inexplorada y exploración emocional inédita

“Barrabrava” pone fecha a su segunda temporada y suma grandes figuras al elenco para una guerra total

Una cuarta temporada que pone a prueba el fenómeno de “El encargado”

El destino incierto del protagonista impulsa debates entre seguidores y expertos sobre el rol de la ficción argentina en el escenario global

Una cuarta temporada que pone a prueba el fenómeno de “El encargado”

Así fue el reencuentro de Anne Hathaway y Stanley Tucci que revivió el encanto de El diablo viste a la moda

En una entrevista exclusiva para Vogue, los actores intercambiaron anécdotas del set, confesaron haber tomado utilería de recuerdo y dejaron caer sus opiniones sobre la secuela que los fanáticos llevan años esperando

Así fue el reencuentro de Anne Hathaway y Stanley Tucci que revivió el encanto de El diablo viste a la moda

Nick Offerman recordó su paso por The Last of Us y reflexionó: “Fue una experiencia especial”

En Good Hang with Amy Poehler, el ganador del Emmy confesó que interpretar a Bill le dejó una lección de humanidad y sostuvo que el episodio trasciende el romance tradicional. Cómo este rol le dejó huellas más allá de la pantalla

Nick Offerman recordó su paso por The Last of Us y reflexionó: “Fue una experiencia especial”
DEPORTES
La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

La increíble jugada que se pareció al gol de Di María en la final del Mundial de Qatar, pero que tuvo un otro desenlace

Quiénes son los dos jugadores de Boca Juniors con chances de jugar el Mundial 2026 junto a Leandro Paredes

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid tras perder frente a Arthur Fils

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

TELESHOW
La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responde a Evo Morales: “No tienes autoridad moral para hablar de YPFB”

Rodrigo Paz responde a Evo Morales: “No tienes autoridad moral para hablar de YPFB”

El periodista Andrzej Poczobut fue liberado tras un intercambio de prisioneros entre Bielorrusia y Polonia

Putin respondió a los ataques a refinerías con un inusual bombardeo diurno con drones sobre Kiev

Un ataque ucraniano desató un gran incendio en la refinería de Tuapsé y desencadenó la represalia rusa sobre Kiev

El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión