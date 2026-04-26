Las últimas palabras de Michael Jackson antes de morir en 2009

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 tras recibir una dosis de propofol administrada por su médico Conrad Murray (Alan Davidson/Shutterstock)

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, pero las circunstancias exactas de sus últimas horas de vida —y las palabras que pronunció antes de perder la consciencia— siguen siendo parte del registro de uno de los casos judiciales más sonados de la historia del entretenimiento.

Según declaró el médico personal del cantante, el doctor Conrad Murray, ante detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles en una entrevista posteriormente divulgada por el Los Angeles Times, el Rey del Pop le rogó que le administrara la droga que él mismo llamaba “leche”: el propofol, un potente sedante de uso quirúrgico.

“Por favor, por favor, dame un poco de leche para que pueda dormir, porque sé que esto es lo único que realmente me funciona”, citó al artista. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir.

Murray explicó que Jackson padecía insomnio severo y que él venía administrándole 50 miligramos de propofol cada noche para ayudarlo a dormir.

Sin embargo, en la madrugada del 25 de junio de 2009, el médico decidió reducir la dosis a 25 miligramos —alrededor de las 10:40 de la mañana— dado que ya había suministrado al intérprete otros sedantes, entre ellos Valium, lorazepam y midazolam, según informó la BBC.

El doctor Conrad Murray declaró que el cantante, afectado por insomnio severo, le pidió "leche", el nombre que daba al propofol (EFE)

La intención de Conrad Murray era ir desacostumbrando a Michael Jackson del uso del fármaco. Él logró dormirse tras recibir la dosis reducida de propofol. No volvió a despertar.

Murray declaró que se ausentó de la habitación aproximadamente dos minutos para ir al baño y que, al regresar, encontró a Jackson sin respirar.

Tanto él como los paramédicos que llegaron al lugar intentaron reanimarlo mediante RCP, pero no lo lograron.

Cómo murió Michael Jackson

La noche previa, el 24 de junio de 2009, Jackson había asistido a los ensayos de su gira de regreso This Is It en el Staples Center de Los Ángeles.

Los ensayos se extendieron hasta la medianoche y el cantante llegó a su residencia en el barrio Holmby Hills alrededor de las 12:30 de la madrugada, según el relato de Murray.

La autopsia forense en Los Ángeles concluyó como causa de muerte la intoxicación aguda por propofol y lorazepam, que provocó un paro cardíaco (Aaron Lambert/Santa Maria Times vía AP)

En agosto de 2009, el forense de Los Ángeles determinó oficialmente que la causa de muerte fue la intoxicación aguda por propofol y lorazepam, que derivó en un paro cardíaco.

La muerte fue catalogada como homicidio y las autoridades abrieron una investigación por homicidio culposo contra Conrad Murray.

En febrero de 2010, ocho meses después del fallecimiento de Jackson, Murray fue formalmente imputado por homicidio culposo. Se declaró inocente y el caso llegó a juicio en septiembre del año siguiente.

Durante el proceso, relatado por la revista People, la fiscalía presentó a Murray como un profesional codicioso e imprudente.

El fiscal adjunto de Los Ángeles, David Walgren, señaló que el médico percibía 150.000 dólares mensuales para preparar a Jackson de cara a la gira This Is It —para la que había vendido 50 conciertos— y que, a cambio de esa suma, había violado el juramento hipocrático incurriendo en una “negligencia criminal extrema”.

Las autoridades calificarían posteriormente el fallecimiento de Michael Jackson como homicidio, tras una amplia investigación judicial (REUTERS/Russell Boyce)

La defensa, por su parte, argumentó que fue el propio Michael Jackson quien se administró dosis adicionales de propofol y lorazepam mientras Conrad Murray no estaba presente, y que las circunstancias se veían agravadas por inyecciones regulares de Demerol que otro médico le suministraba al artista.

En esa línea, Murray sostuvo en una entrevista con el programa Today en 2011: “Nada de lo que le di a Michael debería haberle costado la vida”.

El jurado no coincidió con esa versión. Tras diez horas de deliberación, Murray fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a la pena máxima de cuatro años de prisión.

Quedó en libertad tras cumplir un año y 11 meses, luego de lo cual sus licencias médicas en Texas, California y Nevada fueron suspendidas.

Murray se trasladó posteriormente a Trinidad y Tobago, donde en 2023 fundó el DCM Medical Institute.