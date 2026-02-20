Entretenimiento

La última entrevista de Eric Dane y las cuatro lecciones de vida que dejó a sus hijas: “Luchen con cada parte de su ser, luchen con dignidad”

Antes de morir, el actor de ‘Grey’s Anatomy’ dejó registrado un mensaje directo a cámara para las personas más importantes en su vida

El actor de 'Grey's Anatomy' habló con Netflix en una larga entrevista que solo saldría al mundo después de su muerte. (Créditos: netflix)

La última entrevista de Eric Dane ya está disponible de forma póstuma en Netflix. El metraje forma parte de la serie Famous Last Words, un formato en el que cada personaje graba declaraciones que solo serán emitidas después de su muerte. En el caso de Dane, se ha convertido en un documento íntimo y conmovedor sobre cómo el actor enfrentó el final de su vida tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Recordado como el carismático doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, Dane utilizó este último espacio frente a cámara para hablarle directamente a sus hijas adolescentes, Billie y Georgia, y dejarles cuatro lecciones de vida que aprendió durante su lucha contra la ELA.

Hacia el final del episodio, Dane pidió quedarse solo frente a la cámara para dirigirse a ellas. “Recuerdo todas las veces que pasamos en la playa, ustedes dos, yo y mamá —en Santa Mónica, Hawái, México. Las veo ahora jugando en el océano durante horas, mis bebés de agua. Esos días fueron el paraíso”, dijo.

A partir de ese recuerdo, el actor enumeró las enseñanzas importantes que quería transmitirles.

“Primero, vivan ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, expresó.

El actor destacó que su mayor orgullo no fue su carrera, sino el vínculo construido con Billie y Georgia, a quienes quiso dejarles un legado valioso antes de morir.(Composición/Netflix/Instagram)

Dane reconoció que durante años vivió atrapado en la culpa y el arrepentimiento, “vagando mentalmente, perdido en mi cabeza por largos períodos, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda”.

“Sobrepensaba decisiones, me cuestionaba a mí mismo. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debí haber hecho aquello’. Ya no más”, expresó. Para él, la enfermedad lo obligó a anclarse al presente: “El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atesórenlo”.

El actor transformó su despedida en una guía de vida para sus hijas, con consejos nacidos de la enfermedad (Instagram)

“Segundo, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo”, dijo con una leve sonrisa. “Enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren eso que las haga levantarse por la mañana”.

Dane contó que él se enamoró de la actuación cuando tenía la edad de sus hijas y que ese amor lo sostuvo en sus momentos más oscuros. “Mi trabajo no me define, pero me entusiasma. Encuentren algo que las entusiasme. Encuentren su camino, su propósito, su sueño. Y luego vayan por ello. De verdad, vayan por ello”, enfatizó.

Como tercera lección, la estrella de Euphoria les recomendó que seleccionen con cuidado a las personas que les rodean. “Elijan bien a sus amigos. Encuentren a su gente y permítanles encontrarlas, y luego entréguense a ellos. Los mejores les devolverán lo mismo. Sin juicios. Sin condiciones. Sin preguntas”, explicó. “Solo amen a sus amigos con todo lo que tengan. Apóyense en ellos. Ellos les darán alegría, les guiarán, les apoyarán y algunos incluso les salvarán la vida”.

La despedida del actor forma parte de Famous Last Words, una serie de Netflix dedicada a entrevistas póstumas con figuras culturales.(Composición/Netflix)

La última enseñanza fue también la más contundente. “Finalmente, luchen con cada parte de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento”, afirmó. “Esta enfermedad se está apoderando lentamente mi cuerpo, pero nunca tomará mi espíritu”.

Antes de despedirse, Dane dejó una declaración definitiva de amor: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Ustedes son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

Netflix reveló la última entrevista que grabó Eric Dane para ser publicada de forma póstuma en la plataforma.

Su relación con Rebecca Gayheart

En la entrevista, Dane también habló con franqueza sobre su relación con Rebecca Gayheart, madre de sus hijas. Aunque la pareja se separó en 2017 y nunca llegó a divorciarse, el actor dejó claro que el vínculo seguía siendo profundo.

“Todavía nos amamos profundamente. Solo creo que no queremos vivir juntos. Pero hay mucho amor ahí”, afirmó. “Al momento en que todos vean esta entrevista, nunca habré amado a otra mujer tanto como amé a Rebecca”.

Eric Dane y Rebecca Gayheart detuvieron su divorcio tras el diagnóstico del actor. (Instagram/Rebecca Gayheart)

¿Cuál fue su última aparición pública?

Eric Dane participó en un panel virtual sobre ELA en diciembre de 2025, organizado por I AM ALS y Synapticure, con motivo del Giving Tuesday, según Daily Mail. Allí describió la enfermedad como “algo tan horrible”, pero aseguró que su espíritu se mantenía “resiliente” frente a la adversidad.

“Creo que nadie me culparía si me encerrara en mi habitación y pasara dos semanas llorando”, confesó. “Pero me sorprendí gratamente cuando me di cuenta de que no estaba hecho así. Pensé que seguro ese iba a ser yo”.

En ese mismo panel habló de su participación en un episodio de Brilliant Minds, donde interpretó a un bombero y héroe del 11 de septiembre que vive con ELA. Dane calificó la experiencia como “catártica” y la vinculó con su activismo final: “Quiero asegurarme de que la gente sepa qué es la ELA y, más importante aún, qué podemos hacer para combatirla y mejorar el panorama, porque está lleno de obstáculos y burocracia”.

