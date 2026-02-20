Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy, tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica

Eric Dane falleció a un año de ser diagnósticado con ELA. (ABC)

Eric Dane, el actor famoso por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su papel de Cal Jacobs en Euphoria, falleció a los 53 años, tras una valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, diagnóstico que recibió en 2025..

Su familia confirmó la noticia el 19 de febrero a la revista People. En un comunicado emitido por su familia, se expresó el dolor por su partida y se destacó su fortaleza durante su enfermedad.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde, después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de buenos amigos, su esposa devota y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia”, expresaron.

La familia de Eric Dane aseguró que el actor murió rodeado de sus seres queridos. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Y añadieron: “A lo largo de su viaje con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la conciencia y la investigación, decidido a hacer una diferencia para aquellos que enfrentan la misma lucha.”

La familia también agradeció el apoyo incondicional de los fanáticos a lo largo de la enfermedad de Dane, asegurando que será “profundamente extrañado y siempre recordado con cariño”. Solicitó privacidad mientras atraviesan este momento tan difícil.

¿Quién fue Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, y creció en el Área de la Bahía. Asistió a la Sequoia High School en Redwood City antes de trasladarse a la San Mateo High School en San Mateo.

Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación. Durante la década de los 90, participó en pequeños papeles en series de televisión como Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne y Married… with Children.

Eric Dane comenzó su carrera en los años 90 con papeles secundarios. (Jordan Strauss/Invision/AP)

También tuvo apariciones en varios filmes en esa época, como The Basket (2000), que marcó su debut en el cine.

El primer gran papel televisivo de Dane llegó en 2000, cuando fue elegido como Dr. Wyatt Cooper en Gideon’s Crossing. Su carrera siguió creciendo con papeles en películas como X-Men: The Last Stand (2006) y Marley & Me (2008), además de aparecer en series como Charmed y Open Water 2.

Sin embargo, fue su interpretación del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy la que realmente catapultó a Dane a la fama.

Apareció por primera vez en un papel recurrente en la segunda temporada, y el personaje fue tan bien recibido que se convirtió en uno de los personajes regulares a partir de la tercera temporada, permaneciendo en el show hasta la octava temporada.

El papel de Eric Dane en Grey’s Anatomy se volvió recurrente hasta la temporada 8. (ABC/Disney+)

Aunque fue eliminado de la serie en esa temporada, hizo apariciones esporádicas en la novena, y regresó para un cameo en la temporada 17.

El resto de su carrera continuó con proyectos importantes, como su participación en la película Valentine’s Day (2010) y la película para televisión Wedding Wars (2006).

También fue parte del elenco principal de The Last Ship, un drama militar creado por Michael Bay que se emitió en TNT de 2014 a 2019. Este papel consolidó su estatus como un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles dramáticos como de acción.

En 2019, Eric Dane comenzó a interpretar a Cal Jacobs en Euphoria de HBO, interpretando al padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), un personaje secretamente bisexual.

Eric Dane interpretó a Cal Jacobs en Euphoria. (Capptura de video)

Tras hacer público su diagnóstico, Dane se convirtió en un defensor de la conciencia sobre la ELA y trabajó con la organización sin fines de lucro I Am ALS para recaudar fondos y promover cambios legislativos que ayudaran a quienes padecen la enfermedad.

En una entrevista con The Washington Post, Dane expresó su deseo de ayudar a los demás. “No tengo nada que ocultar cuando se trata de preocuparme por lo que la gente piense de mí. Esto es más bien: ‘¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil?’”, dijo.