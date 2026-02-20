La lucha de Eric Dane contra la esclerosis lateral amiotrófica: desde un pequeño dolor en la mano hasta el fatal desenlace

El actor reapareció tras haber cancelado su participación en los Emmys 2025.

El actor Eric Dane, el inolvidable doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, enfrentó públicamente uno de los capítulos más duros de su vida tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Cuando conoció su enfermedad, el intérprete decidió no ocultarse; en cambio, se convirtió en un vocero activo de la causa y siempre habló con franqueza sobre sus temores. Incluso, hasta donde pudo, Eric Dane continuó trabajando. Lamentablemente, murió el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, rodeado de su familia.

Todo empezó en 2024, cuando comenzó a percibir los primeros síntomas. “Fue algo de debilidad en mi mano derecha, y en realidad no pensé que fuese algo serio. Creí que quizá había estado demasiado con el teléfono y mi mano estaba fatigada, pero unas semanas más tarde, noté que había empeorado”, dijo en conversación con Diane Sawyer.

En abril de 2025, luego de nueve meses aproximadamente, ya tenía el aterrador diagnóstico en sus manos. El actor decidió hacer pública su condición en una larga entrevista con la revista PEOPLE. “Me han diagnosticado ELA. Estoy agradecido de tener a mi amorosa familia a mi lado mientras atravesamos este próximo capítulo”, expresó.

Eric Dane fue parte de una campaña para financiar la investigación contra la ALS. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Instagram/Eric Dane)

La enfermedad, también conocida como el mal de Lou Gehrig, es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida gradual del control muscular. Poco a poco se hace más difícil moverse, comer e incluso respirar.

Desde ese primer momento, Dane dejó claro que no pensaba atravesar el proceso en silencio. “Me aseguro de que la gente sepa qué es la ELA y, más importante aún, qué podemos hacer para combatirla”, afirmó meses después, ya involucrado activamente en iniciativas de concientización y recaudación de fondos.

La progresión de la enfermedad

El deterioro físico avanzó con rapidez. De acuerdo con Daily Mail, en junio de 2025 el actor reveló que había perdido la función de su brazo y mano derechos. Dane fue entrevistado en Good Morning America y explicó que ya sentía a su enfermedad como parte de su rutina diaria.

Eric Dane utilizó su visibilidad pública para impulsar donaciones y apoyo a la investigación de una cura para la ELA (IMBD)

“Me despierto todos los días y de inmediato recuerdo que esto está pasando. No es un sueño”. Pese a ello, se negó a asumir la ELA como un final definitivo. “No siento que este sea el final de mi historia. No siento que este sea el final de mí”, afirmó.

Para octubre de ese mismo año, el actor de Euphoria ya utilizaba una silla de ruedas.

A medida que su estado de salud empeoraba, Dane reforzó su rol como activista. En septiembre de 2025, tras ausentarse de los premios Emmy, realizó una aparición virtual para anunciar su alianza con la organización I AM ALS. En el video se presentó diciendo: “Soy Eric, actor, padre y ahora una persona que vive con ELA”, e instó al público a donar para impulsar la investigación de una cura.

También colaboró con ALS Network, organización que lo nombró su Defensor del Año 2025.

En diciembre, durante una aparición virtual en un panel organizado por I AM ALS, reconoció que la enfermedad también había comenzado a afectar su movilidad general. Además, le costaba mucho trabajo articular las palabras.

Eric Dane visitó Capitol Hill para promover la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (Instagram/vía Celebritynine)

En ese encuentro, Dane fue particularmente honesto sobre su estado emocional: “No tengo ninguna razón para estar de buen ánimo en ningún momento, en ningún día. No creo que nadie me culpara si me encerrara en mi habitación y pasara las siguientes dos semanas llorando”. Sin embargo, agregó que se sorprendió a sí mismo por su capacidad de resistir esta dura prueba: “Me di cuenta de que no estaba hecho de esa manera”.

Aunque sus funciones motoras estaban bastante afectadas, el actor también había encontrado un nuevo sentido para su existencia.

“Es imperativo que comparta mi recorrido con la mayor cantidad de personas posible porque ya no siento que mi vida sea solo sobre mí”, expresó en ese panel.

Dane había comenzado a escribir su libro de memorias con apoyo de la periodista Maria Shriver, una recopilación que buscaba dejar testimonio de su experiencia con la enfermedad. La obra debía publicarse este año.

Los proyectos que completó Eric Dane antes de morir

Lejos de retirarse, Dane insistió en continuar con su carrera mientras le fuese posible. En abril de 2025 confirmó que regresaría para la tercera y última temporada de Euphoria, donde interpretaba a Cal Jacobs. “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y tengo muchas ganas de volver al set”, declaró a PEOPLE.

Eric Dane dejó grabada su participación en la tercera y última temporada de Euphoria, uno de los proyectos que se estrenarán tras su muerte (IMBD)

Consciente de sus limitaciones, fue realista sobre los papeles que podría asumir: “No estoy dispuesto a ceder mi propósito ante una enfermedad. Todavía tengo mi cerebro y mi voz, así que estoy dispuesto a hacer casi cualquier cosa”.

A finales de 2025, Dane tuvo una aparición especial en la serie Brilliant Minds, donde encarnó a un bombero héroe del 11 de septiembre que lucha por contarle su diagnóstico de ELA a su esposa.

La vida familiar de Eric Dane fue un soporte para el actor durante su tratamiento. Dane estaba casado con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tenía dos hijas adolescentes, Billie Beatrice y Georgia Geraldine. La esposa compartió que sí necesitaron apoyo psicológico para lidiar con todo lo que demandaba la enfermedad.

Gayheart y Dane habían comenzado trámites de divorcio justo antes del dramático diagnóstico; sin embargo, la actriz dio marcha atrás con la separación para apoyar al padre de sus hijas. “Esto es algo que nos ha reunido a todos… pero no nos gusta la razón por la que ocurrió”, expresó a PEOPLE.

Eric Dane estuvo acompañado hasta el final por su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas (Instagram)

Tras su fallecimiento, la familia confirmó que Eric Dane “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas”.

El actor Patrick Dempsey, su compañero en Grey’s Anatomy, reveló que el deterioro final fue rápido. “Estaba postrado en la cama, le costaba mucho tragar y estaba perdiendo la capacidad de hablar, así que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente”, contó en una entrevista radial.

Pese al desenlace, quienes lo rodearon coincidieron en destacar su valentía. “Hizo un trabajo increíble al generar conciencia sobre esta horrible enfermedad”, afirmó Dempsey.