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Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

La serie producida por A24 incluirá personajes clásicos y referencias directas a la película original

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Jason Voorhees, personaje principal de la franquicia de cine de terror 'Friday The 13th', y responsable de instalar la superstición del "viernes 13" en la sociedad contemporanea - crédito Paramount Pictures
La serie profundizará en los orígenes de la familia Voorhees antes de los asesinatos que dieron fama a la franquicia (Paramount Pictures)

Después de años de retrasos, cambios creativos y problemas legales relacionados con los derechos de la franquicia, Crystal Lake finalmente tiene fecha de estreno. Peacock confirmó que la nueva serie basada en el universo de Viernes 13 llegará a la plataforma el próximo 15 de octubre de 2026.

La producción supondrá el regreso oficial de Jason Voorhees a la pantalla tras 17 años sin una película oficial de la saga, cuya última entrega cinematográfica se estrenó en 2009.

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La serie contará con ocho episodios y estará disponible en Peacock. El proyecto pertenece a A24, estudio detrás de películas y series de terror como Hereditary, Midsommar y Beef.

Una precuela ambientada antes de la película original

Viernes 13 - (Paramount Movies, captura del trailer oficial)
La historia mostrará los acontecimientos previos a la tragedia ocurrida en Camp Crystal Lake.

A diferencia de las entregas más populares de Viernes 13, centradas en Jason Voorhees como asesino enmascarado, Crystal Lake explorará los hechos previos a la primera película estrenada en 1980.

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Según la información difundida por medios estadounidenses, la historia seguirá a la familia Voorhees antes de la muerte de Jason en el campamento Crystal Lake y antes de los asesinatos que dieron origen a la franquicia.

Linda Cardellini interpretará a Pamela Voorhees, madre de Jason y responsable de los crímenes del largometraje original. En aquella película, Pamela asesinaba a los consejeros del campamento tras considerar que su negligencia provocó la muerte de su hijo.

Linda Cardellini interpretará a Pamela Voorhees, la madre de Jason (REUTERS/Mike Segar)
Linda Cardellini interpretará a Pamela Voorhees, la madre de Jason (REUTERS/Mike Segar)

Por otro lado, Callum Vinson dará vida a una versión joven de Jason Voorhees. El actor infantil, quien participó en la serie Chucky, también aparecerá en la futura adaptación televisiva de God of War para Prime Video.

Según las fuentes especializadas, Crystal Lake incluirá varios personajes y referencias directas a las películas originales de Viernes 13.

Nick Cordileone interpretará a Ralph, personaje asociado con “Crazy Ralph”, el hombre que advertía sobre la supuesta maldición de Camp Crystal Lake en las primeras películas.

Callum Vinson en Chucky (Captura de tráiler oficial)
Callum Vinson dará vida a una versión joven de Jason Voorhees en la nueva producción de Peacock y A24. (Captura de tráiler oficial)

Además, Phoenix Parnevik y Danielle Kotch asumirán los papeles de Barry y Claudette. Ambos nombres corresponden a los dos consejeros asesinados en la secuencia inicial de la película original.

El elenco también incluye a William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Nancy Nagrant y Joy Suprano.

Una producción con años de desarrollo

El proyecto atravesó un extenso proceso de desarrollo. IGN recordó que las primeras ideas para una serie basada en Viernes 13 aparecieron a inicios de los años 2000, cuando el director Sean S. Cunningham habló sobre un posible spin-off ambientado en el pueblo de Crystal Lake.

En aquella etapa, la propuesta llegó a desarrollarse para The CW. Sin embargo, la cadena decidió no continuar porque consideraba que el concepto resultaba demasiado oscuro para una serie de larga duración.

Tiempo después, A24 retomó el proyecto para streaming. La producción sufrió nuevos retrasos debido a la huelga de guionistas de 2023 y a una reestructuración creativa. El rodaje comenzó recién en 2025.

El estreno de Crystal Lake coincidirá con la temporada de Halloween, uno de los periodos más importantes para el género de terror.
El estreno de Crystal Lake coincidirá con la temporada de Halloween, uno de los periodos más importantes para el género de terror.

Brad Caleb Kane ocupa los cargos de guionista, showrunner y productor ejecutivo. Para los seguidores de la franquicia, su nombre resulta familiar por su trabajo en la serie It: Bienvenidos a Derry, uno de los títulos de terror más comentados de 2025.

Además, Victor Miller, creador del guion original de Viernes 13, participa como productor ejecutivo junto a Marc Toberoff, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian y Stuart Manashil.

La dirección de los episodios quedó en manos de Michael Lennox, Celine Held, Logan George y Quyen Tran.

Crystal Lake se estrenará el 15 de octubre de 2026, aunque en redes sociales varios fanáticos lamentaron la oportunidad perdida de lanzar la serie durante un “auténtico viernes 13”.

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