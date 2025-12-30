Rebecca Gayheart se sincera sobre el incondicional apoyo a su exesposo Eric Dane enfermo de ELA: “Es un amor familiar”

El apoyo familiar se vuelve esencial ante el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en Eric Dane (REUTERS/Instagram)

En la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Rebecca Gayheart asumió el rol principal en la gestión de los cuidados médicos de su exesposo, Eric Dane, garantizando atención continua. Así lo detalló en un ensayo personal para The Cut.

Al recordar el proceso para obtener enfermería domiciliaria, relató que una representante del seguro la desafió: “Puedes seguir solicitándolo, y yo seguiré negándolo”.

Ante esta resistencia, Gayheart decidió enfocarse en el objetivo. “Me propuse lograrlo. Estaba decidida, como dirían los chicos, ‘locked in’ (concentrada). Me agoté, pero lo logré”, afirmó en el mismo texto, y señaló que solo tras dos apelaciones consiguieron la aprobación.

Durante este proceso, la actriz de 54 años explicó que la atención de Dane, de 53, se organiza en 21 turnos distintos.

“Hay ocasiones en que los turnos no están cubiertos, así que los cubro yo. Recientemente hubo uno de 12 horas que no pude cubrir completo; solo logré hacerlo durante cuatro horas por todas las actividades de las chicas”, explicó en referencia a sus hijas, Billie de 15 años y Georgia de 13, fruto de su relación con Dane.

Rebecca Gayheart asume la gestión de los cuidados médicos para su exesposo tras la noticia de la enfermedad (Instagram: Rebecca Gayheart Dane)

En esos momentos, la red de apoyo resulta esencial: “Tuve que pedir ayuda a dos amigos de Eric; uno de ellos nunca lo había cuidado de esa forma. Pensé: ‘No puedo creer que tenga que pedirle esto a alguien’. Pero cuando les pedí ayuda, respondieron: ‘Claro, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa?’ Y ambos vinieron y lo hicieron muy bien”, relató.

No todas las personas cercanas han permanecido presentes. Gayheart admitió que varios se han distanciado: “Hay mucha gente que solía estar más presente y me pregunto: ‘¿Dónde están ahora?’”.

Explicó que lo conversó con su terapeuta y concluyó que “la mayoría de la gente no es buena en estas situaciones porque son demasiado pesadas”. “No es fácil para las personas, así que no guardo rencor a quienes no han estado”, agregó en la misma publicación.

El diagnóstico de ELA llegó de manera inesperada para la familia. Según Gayheart, Dane la llamó desde el consultorio de un neurólogo en San Francisco.

“Sus síntomas comenzaron tal vez un año antes. Cuando comíamos con los niños, decía cosas como ‘Algo anda mal con mi mano’. Tenía dificultades para usar los palillos, se le caía la comida. Ahí empezó a ver médicos. Al principio le diagnosticaron otras cosas, pero tenía la sensación de que era algo más serio”, explicó.

Las hijas de Eric Dane y Rebecca Gayheart participan activamente en la vida familiar durante el tratamiento (Instagram/Rebecca Gayheart)

Cuando Dane finalmente comunicó el diagnóstico, ambos lloraron. “No parecía real porque él todavía estaba bien”, recordó.

En ese momento, Gayheart se encontraba en casa con su hija menor y buscó privacidad para atender la llamada.

“Entré a mi armario para tomar la llamada. Mi hija me preguntaba: ‘Mamá, ¿qué pasa?’ Yo le decía: ‘Nada, todo está bien’, porque no podía procesarlo. Sabía lo suficiente sobre el ELA como para saber que no tenía cura”, escribió.

A pesar de la separación ocurrida en septiembre de 2017 y de que Gayheart solicitó el divorcio en 2018 para luego pedir su anulación en marzo de 2025, la relación entre ambos se mantuvo cercana.

La artista explicó que actualmente vive a 12 minutos de la casa de Dane y que comparten múltiples comidas y visitas rápidas junto a sus hijas.

El actor de "Grey's Anatomy" expresa su gratitud por el acompañamiento y la solidaridad de su entorno más cercano (ABC)

“Él dejó en claro que quiere pasar tiempo con su familia tanto como sea posible, y yo estoy comprometida a facilitarlo”, expresó. Gayheart reconoció que para algunos resulta confuso entender su vínculo, pero afirmó: “Nuestro amor tal vez no sea romántico, pero es un amor familiar”.

Por su parte, Dane, conocido por su papel en Grey’s Anatomy, declaró en entrevista para Good Morning America que mantiene contacto diario con Gayheart: “Hemos logrado ser mejores amigos y mejores padres. Y probablemente ella es mi mayor defensora, mi apoyo más constante, y me apoyo mucho en ella”, sostuvo.

En abril de 2025, Dane hizo público su diagnóstico a través de People, donde expresó su gratitud. “Estoy agradecido de tener a mi familia amorosa a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo”, indicó.