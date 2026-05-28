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‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

El episodio final de la serie deja a Claire y Jamie en una escena ambigua

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Caitríona Balfe y Sam Heughan
El desenlace de Outlander deja dudas sobre el destino de Claire y Jamie. (Disney Plus)

Outlander llegó al final de su octava temporada con un episodio que dejó abierta la interpretación sobre el destino de sus protagonistas, Claire y Jamie Fraser.

La producción, basada en la saga literaria de Diana Gabaldon, concluyó una etapa para sus actores principales, Caitríona Balfe y Sam Heughan, quienes recientemente compartieron sus impresiones sobre el desenlace de la historia.

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El episodio final, titulado “And the World Was All Around Us”, ya se encuentra disponible en Disney+ y presenta una escena final en la que Claire y Jamie aparecen acostados uno junto al otro con los ojos cerrados.

En el cierre de la secuencia, ambos personajes jadean repentinamente mientras comienzan los créditos finales, sin ofrecer una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

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Caitríona Balfe y Sam Heughan
El final de "Outlander" dejó abierta a la interpretación lo que realmente sucedió. (Disney Plus)

Durante una conversación organizada por Variety, Sam Heughan comentó algunas de las interpretaciones que surgieron en torno a la escena. El actor señaló que existen distintas posibilidades sobre el estado de los personajes y mencionó que podrían encontrarse “en este mundo o en otro”.

“¿Están en este plano o en el siguiente? Jamie es un fantasma o quizás otro fantasma, tal vez sea su yo más joven quien llama a Claire. Y si se fijan bien, verán que ambos están tumbados sobre la piedra mágica, así que tal vez estén en un plano diferente”, dijo.

Por su parte, Caitríona Balfe afirmó que cada espectador probablemente tendrá una interpretación diferente sobre el final.

La actriz explicó que, después de haber interpretado a Claire durante ocho temporadas, tanto ella como Sam Heughan desarrollaron sus propias ideas sobre el desenlace que deseaban para los personajes.

Caitríona Balfe y Sam Heughan
Caitríona Balfe y Sam Heughan desarrollaron el final de los personajes que interpretaron durante 12 años. (Disney Plus)

“Cada persona tiene su propia idea de lo que, tal vez, debería suceder. Y como personas que estuvieron en el programa desde el principio y vivieron y respiraron estos personajes, ustedes tienen sus propios deseos”, expresó.

Outlander se estrenó originalmente en 2014 y siguió la historia de Claire Randall, una enfermera que viaja accidentalmente en el tiempo desde el siglo XX hasta la Escocia del siglo XVIII, donde conoce a Jamie Fraser, un guerrero escocés con quien desarrolla una relación sentimental.

A lo largo de la serie, ambos personajes enfrentaron conflictos históricos, separaciones y nuevos viajes temporales.

Caitríona Balfe recordó que la grabación de la escena final resultó especialmente emotiva debido a que coincidió con los últimos días de rodaje. La actriz explicó que experimentó una fuerte reacción emocional durante las filmaciones y destacó el apoyo que recibió de Heughan en ese momento.

Outlander Temporada 8
Caitríona Balfe tuvo un vaivén de emociones durante la filmación de la última temporada. (Starz/Disney+)

El actor también mencionó que una de las secuencias que más recuerda es el montaje final de la temporada, en el que se repasan distintos momentos importantes de la historia de Claire y Jamie.

Durante la conversación, ambos intérpretes revelaron que inicialmente sus contratos contemplaban únicamente siete temporadas. Sin embargo, posteriormente se decidió extender la historia con una octava entrega para concluir el relato de manera más amplia.

Caitríona Balfe explicó que terminar la serie en la séptima temporada habría significado acelerar el cierre argumental.

“En aquel momento, sentíamos que estaríamos traicionando la historia si la terminábamos demasiado rápido. Queríamos honrar este viaje y despedirnos de la manera correcta”, comentó.

Caitriona Balfe no deseaba que 'Outlander' terminara de forma rápida. EUROPA PRESS
Caitriona Balfe no deseaba que 'Outlander' terminara de forma rápida. EUROPA PRESS

Sam Heughan agregó que, al finalizar la séptima temporada, el cierre todavía no resultaba completamente satisfactorio para quienes participaban en la producción.

“Cuando llegamos al final de la séptima temporada, simplemente no nos pareció satisfactorio. Creo que la última despedida es para los fans, ¿no?”, señaló.

La filmación de la última temporada concluyó aproximadamente dos años antes del estreno del episodio final. Desde entonces, Balfe y Heughan señalaron que han tenido tiempo para asimilar el final de una serie que marcó gran parte de sus trayectorias profesionales.

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