Entretenimiento

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

El actor habría permanecido largos periodos en su tráiler durante el rodaje de la serie

Guardar
Google icon
Reportes apuntan a tensiones con Tom Hardy durante el rodaje de MobLand. (Reuters)
Reportes apuntan a tensiones con Tom Hardy durante el rodaje de MobLand. (Reuters)

Tom Hardy enfrenta nuevos reportes relacionados con supuestas tensiones durante la producción de la serie MobLand.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, el actorhabría permanecido durante largos periodos dentro de su tráiler mientras avanzaban las grabaciones de la segunda temporada en Reino Unido, situación que presuntamente generó incomodidad entre integrantes del equipo de producción.

PUBLICIDAD

Según el reporte, las demoras provocaron que miembros del elenco y del equipo técnico permanecieran esperando durante varias horas en algunos momentos del rodaje.

Entre las personas afectadas por estas pausas se encontrarían los actores Pierce Brosnan y Helen Mirren, quienes forman parte del reparto principal de la serie.

PUBLICIDAD

Tom Hardy dice a los 47 años que su cuerpo se está cayendo a pedazos por hacer películas de acción: "Y no va a mejorar"
Tom Hardy se habría negado a salir de su tráiler y retrasó la grabación de varias escenas.

“Se negaba a salir de su caravana durante hora. Mantuvo al reparto en espera, lo cual es una demostración de poder. Hacer esperar a Pierce Brosnan, Helen Mirreny otros es un suicidio profesional, me atrevería a decir”, dijo el informante.

Por si fuera poco, Un artículo de Puck News informó que Hardy también intentaba modificar los diálogos y proporcionar comentarios sobre el guion al productor ejecutivo Jez Butterworth y al creador del proyecto Ronan Bennett.

Las versiones difundidas indican que la situación habría provocado conversaciones internas relacionadas con el futuro de Hardy dentro del proyecto.

Sin embargo, hasta el momento, Paramount+ no ha confirmado oficialmente una tercera temporada de MobLand, por lo que no existe información definitiva sobre la continuidad de la producción ni sobre posibles cambios en el elenco.

Mobland
Aún no hay confirmación de una tercera temporada para "MobLand". Crédito: prensa Paramount +

Pese a ello, distintos reportes señalan que existiría interés en desarrollar una nueva entrega de la serie. Algunas versiones apuntan a que la producción podría comenzar en septiembre en caso de concretarse la renovación oficial.

Además de las supuestas ausencias prolongadas dentro de su tráiler, el informe también menciona que Hardy habría intentado modificar diálogos y aportar comentarios relacionados con el guion durante las filmaciones.

Estas situaciones habrían generado diferencias creativas en el set, según las fuentes citadas por el medio estadounidense.

Los reportes sobre el comportamiento del actor durante el rodaje de MobLand se suman a antecedentes mencionados previamente por otras figuras de la industria cinematográfica.

Tom Hardy dice a los 47 años que su cuerpo se está cayendo a pedazos por hacer películas de acción: "Y no va a mejorar"
Tom Hardy tiene antecedentes de retrasar los rodajes.

En 2024, el director George Miller recordó algunas dificultades registradas durante la producción de Mad Max: Fury Road, donde Tom Hardy compartió pantalla con Charlize Theron.

En declaraciones difundidas ese año, Miller comentó que en ocasiones el actor necesitaba ser persuadido para abandonar su tráiler y participar en las escenas programadas.

La producción de Mad Max: Fury Road estuvo marcada por reportes sobre desacuerdos entre Hardy y Theron, situación que ambos intérpretes reconocieron posteriormente en distintas entrevistas.

Otra referencia similar apareció en las memorias publicadas en 2023 por el actor Patrick Stewart. En el libro, Stewart describió a Tom como una persona reservada durante la filmación de Star Trek: Nemesis y señaló que el actor se mantenía aislado del resto del elenco en varios momentos de la producción.

Tom Hardy dice a los 47 años que su cuerpo se está cayendo a pedazos por hacer películas de acción: "Y no va a mejorar"
Tom Hardy fue descrito por Patrick Stewart como un tipo solitario.

“Nunca decía ‘Buenos días’, nunca decía ‘Buenas noches’, y pasaba las horas que no se le necesitaba en el set en su caravana con su novia”, indicó.

Hasta ahora, representantes de Tom Hardy no han emitido declaraciones públicas sobre los reportes relacionados con MobLand.

Temas Relacionados

Tom Hardyentretenimientoestrellas de HollywoodMobLand

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

El proyecto contempla una serie de audiolibros mensuales narrados con la voz recreada de Stan Lee

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

El episodio final de la serie deja a Claire y Jamie en una escena ambigua

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

La cantante envió varios regalos a una niña de ocho años después de ver un video viral en TikTok

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

El primer avance oficial muestra al equipo mutante enfrentando nuevas amenazas mientras intenta regresar a la década de 1990

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

DEPORTES

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

TELESHOW

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

Martín Cirio recordó su conflicto con la China Suárez y reveló por qué prefiere el estilo de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi

El gobierno de Panamá refuerza la seguridad fronteriza con graduación de 324 nuevos oficiales

Panamá aprueba ley de sustancia económica aplicable a multinacionales domiciliadas en su territorio

Desmantelan laboratorio que clonaba identidades para fraudes electrónicos en República Dominicana

Concedieron amparo y reactivaron el embargo sobre finca valuada en USD 5 millones vinculada a Giammattei en Guatemala