Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Reportes apuntan a tensiones con Tom Hardy durante el rodaje de MobLand. (Reuters)

Tom Hardy enfrenta nuevos reportes relacionados con supuestas tensiones durante la producción de la serie MobLand.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, el actorhabría permanecido durante largos periodos dentro de su tráiler mientras avanzaban las grabaciones de la segunda temporada en Reino Unido, situación que presuntamente generó incomodidad entre integrantes del equipo de producción.

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Según el reporte, las demoras provocaron que miembros del elenco y del equipo técnico permanecieran esperando durante varias horas en algunos momentos del rodaje.

Entre las personas afectadas por estas pausas se encontrarían los actores Pierce Brosnan y Helen Mirren, quienes forman parte del reparto principal de la serie.

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Tom Hardy se habría negado a salir de su tráiler y retrasó la grabación de varias escenas.

“Se negaba a salir de su caravana durante hora. Mantuvo al reparto en espera, lo cual es una demostración de poder. Hacer esperar a Pierce Brosnan, Helen Mirreny otros es un suicidio profesional, me atrevería a decir”, dijo el informante.

Por si fuera poco, Un artículo de Puck News informó que Hardy también intentaba modificar los diálogos y proporcionar comentarios sobre el guion al productor ejecutivo Jez Butterworth y al creador del proyecto Ronan Bennett.

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Las versiones difundidas indican que la situación habría provocado conversaciones internas relacionadas con el futuro de Hardy dentro del proyecto.

Sin embargo, hasta el momento, Paramount+ no ha confirmado oficialmente una tercera temporada de MobLand, por lo que no existe información definitiva sobre la continuidad de la producción ni sobre posibles cambios en el elenco.

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Aún no hay confirmación de una tercera temporada para "MobLand". Crédito: prensa Paramount +

Pese a ello, distintos reportes señalan que existiría interés en desarrollar una nueva entrega de la serie. Algunas versiones apuntan a que la producción podría comenzar en septiembre en caso de concretarse la renovación oficial.

Además de las supuestas ausencias prolongadas dentro de su tráiler, el informe también menciona que Hardy habría intentado modificar diálogos y aportar comentarios relacionados con el guion durante las filmaciones.

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Estas situaciones habrían generado diferencias creativas en el set, según las fuentes citadas por el medio estadounidense.

Los reportes sobre el comportamiento del actor durante el rodaje de MobLand se suman a antecedentes mencionados previamente por otras figuras de la industria cinematográfica.

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Tom Hardy tiene antecedentes de retrasar los rodajes.

En 2024, el director George Miller recordó algunas dificultades registradas durante la producción de Mad Max: Fury Road, donde Tom Hardy compartió pantalla con Charlize Theron.

En declaraciones difundidas ese año, Miller comentó que en ocasiones el actor necesitaba ser persuadido para abandonar su tráiler y participar en las escenas programadas.

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La producción de Mad Max: Fury Road estuvo marcada por reportes sobre desacuerdos entre Hardy y Theron, situación que ambos intérpretes reconocieron posteriormente en distintas entrevistas.

Otra referencia similar apareció en las memorias publicadas en 2023 por el actor Patrick Stewart. En el libro, Stewart describió a Tom como una persona reservada durante la filmación de Star Trek: Nemesis y señaló que el actor se mantenía aislado del resto del elenco en varios momentos de la producción.

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Tom Hardy fue descrito por Patrick Stewart como un tipo solitario.

“Nunca decía ‘Buenos días’, nunca decía ‘Buenas noches’, y pasaba las horas que no se le necesitaba en el set en su caravana con su novia”, indicó.

Hasta ahora, representantes de Tom Hardy no han emitido declaraciones públicas sobre los reportes relacionados con MobLand.