Murió Eric Dane: el doloroso adiós de Patrick Dempsey y sus compañeros de ‘Grey’s Anatomy’

Actores históricos de la serie médica compartieron recuerdos, despedidas y palabras de agradecimiento para quien dio vida a uno de los personajes más queridos de la historia del programa

El elenco de la serie
El elenco de la serie expresó su dolor y rindió homenaje al actor a través de mensajes en redes sociales. (IMBD/ABC)

La familia de Grey’s Anatomy atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. El actor Eric Dane, recordado por dar vida al carismático Dr. Mark Sloan —apodado “McSteamy”—, murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En medio del luto, sus colegas, productores y amigos han enviado mensajes de homenaje y despedida al compañero que compartió años de recuerdos en la sala del hospital Seattle Grace.

Dane se incorporó a Grey’s Anatomy en la segunda temporada como actor invitado, pero el magnetismo de su personaje fue tal que rápidamente se convirtió en regular a partir de la tercera entrega. Durante siete temporadas, Mark Sloan fue una de las figuras más queridas de la serie creada por Shonda Rhimes, con un desarrollo emocional que lo llevó a ser uno de los personajes favoritos del público.

Su arco narrativo concluyó de forma trágica al inicio de la novena temporada, cuando Mark murió tras ser desconectado del soporte vital luego del accidente aéreo que cerró la temporada anterior. Sin embargo, su presencia nunca desapareció del todo: el hospital pasó a llamarse Grey Sloan Memorial Hospital en homenaje a Mark Sloan y Lexie Grey, y ambos personajes regresaron en 2021 durante las secuencias oníricas de Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, en plena pandemia.

Eric Dane interpretó al Dr.
Eric Dane interpretó al Dr. Mark Sloan durante siete temporadas (ABC/IMBD)

Mensajes de despedida del elenco

Tras conocerse la muerte del actor, varios integrantes históricos del elenco recurrieron a las redes sociales para despedirse. La actriz Kim Raver, quien compartió tres temporadas con Dane, escribió en Instagram junto a imágenes del rodaje y de una alfombra roja:

Eric era una luz. Podías verlo brillar sin esfuerzo en el set de Grey’s y también cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje tenía ese brillo travieso en los ojos y, con un timing cómico perfecto, decía una línea que te dejaba en el suelo. Te vamos a extrañar”.

Kim Raver recordó a su
Kim Raver recordó a su compañero como “una luz” dentro y fuera del set de grabación (Instagram)

Por su parte, Kevin McKidd (Dr. Owen), quien trabajó con Dane durante cuatro temporadas, publicó una imagen del actor acompañada de un breve y sentido mensaje: “Descansa en paz, amigo…”.

También se sumó James Pickens Jr, el veterano intérprete del Dr. Richard Webber en la serie.

Patrick Dempsey, quien interpretó al neurocirujano Derek Shepherd y mantuvo una estrecha amistad con Dane dentro y fuera de la pantalla, recordó a su compañero a través de un video que Eric grabó en septiembre en apoyo a la investigación sobre la ELA.

Este viernes por la mañana, en entrevista con el programa radial The Chris Evans Breakfast Show, Dempsey explicó que la noticia lo había impactado.

Patrick Dempsey destacó la amistad
Patrick Dempsey destacó la amistad que los unió y la alegría que Dane llevaba a cada jornada de rodaje. (IMBD/ABC)

“Yo me escribía con él, hablábamos y conversé con él hace una semana. Algunos de nuestros amigos habían ido a verlo y realmente estaba perdiendo la capacidad de hablar. Estaba postrado en cama, incluso era dificil deglutir. Su calidad de vida se estaba deteriorando tan rápido”, expresó.

El actor subrayó que prefiere recordarlo por los momentos de alegría compartidos: “Era el hombre más divertido, una verdadera alegría trabajar con él. Cada vez que estaba en el set, traía diversión. Tenía un gran sentido del humor y era fácil llevarse bien con él”.

Dempsey resaltó además la labor que hizo Dane en sus últimos meses de vida como activista para la investigacion de la esclerosis lateral amiotrófica. “Hizo un trabajo increíble al concienciar sobre esta horrible enfermedad en los días que le quedaban, y eso nos recuerda que todos debemos celebrar cada día como si fuera el último”.

Por otro lado, La cadena ABC y 20th Television emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su notable talento y su presencia inolvidable en Grey’s Anatomy dejaron una huella duradera en audiencias de todo el mundo, y su valentía y gracia durante su batalla contra la ELA inspiraron a muchos”.

En uno de sus últimos
En uno de sus últimos mensajes, el actor habló abiertamente sobre vivir con ELA y la necesidad de impulsar más investigación y apoyo a los pacientes.(ABC)

Según confirmó PEOPLE, Dane murió rodeado de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y de sus dos hijas, Billie y Georgia. Paradójicamente, su fallecimiento ocurrió en el 20.º aniversario de su primera aparición como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy.

Temas Relacionados

Eric DanePatrick DempseyGrey's AnatomyELAEsclerosis Lateral amiotróficaEntretenimiento

