Madonna confiesa quién ha sido el mejor amante de su vida: “Solo voy a nombrar a la gente muerta”

Madonna también confirmó que ciertos rumores de este personaje eran completamente ciertos (Foto: @madonna, @warnerrecords)

Un video promocional grabado con amigos logró extraer una confesión inédita de Madonna sobre el mejor amante que tuvo en su vida. La revelación ocurrió en el marco de un spot comercial para su nuevo álbum, Confessions II, producido en colaboración con la plataforma Grindr.

En lugar de realizar una gira de prensa convencional, Madonna optó por grabar un video junto a un grupo de personalidades creativas, entre ellos el dramaturgo Jeremy O. Harris, la drag queen Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul Lopez y el editor Marcello Gutierrez, de la revista ID. Fue precisamente Lopez quien, sin pelos en la lengua, lanzó la pregunta del millón.

PUBLICIDAD

“¿Quién fue el mejor sexo de tu vida?”, le preguntó Lopez a la intérprete de "Papa Don’t Preach". La respuesta de Madonna no se hizo esperar, aunque vino acompañada de una condición: “Solo voy a nombrar a los muertos”, dijo la cantante, antes de taparse la boca y susurrar el nombre: “John Kennedy Jr.”

Madonna consideró a John F. Kennedy Jr. como el mejor amante de su vida Mandatory Credit: Photo by Palm Beach Post/Shutterstock (308348e) JOHN F KENNEDY JNR - RETROSPECTIVE

Según Page Six, la reacción del grupo fue inmediata: un coro de gritos de incredulidad y euforia. Lopez añadió un comentario sobre el personaje mencionado: “Todo el mundo dice que tenía un miembro impresionante y que era muy buen amante”. Madonna, con una sonrisa inconfundible, confirmó con un rotundo: “Mmm hmm”. Lopez remató la anécdota señalando que era la tercera persona que le escuchaba decir algo así sobre Kennedy.

PUBLICIDAD

Madonna preparó una edición especial de su álbum para Grindr (Captura: X)

El video, revisado por Page Six antes de su estreno, estará disponible en el hub de contenidos de Grindr, Grindr Presents, así como en las cuentas de YouTube e Instagram de la aplicación. La compañía también lanzará ediciones limitadas del nuevo disco en formato vinilo de picture-disc.

Un romance breve e intenso

La historia de Madonna y JFK Jr se remonta a fines de los años ochenta, aunque las circunstancias que rodearon su vínculo lo hacen peculiar. Según el libro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, de Rosemarie Terenzio y Liz McNeil, publicado en 2024, la relación entre ambos fue más una aventura fugaz que un romance formal.

PUBLICIDAD

“Madonna fue completamente una aventura de una noche”, dijo un amigo cercano de Kennedy citado en el libro. “Nada más. Apenas eso”. La misma fuente relata que en aquel momento, Kennedy mantenía una relación con la actriz Christina Haag, mientras que Madonna aún estaba casada con Sean Penn, aunque su matrimonio se encontraba en sus últimas etapas.

Según el mismo libro, fue Madonna quien tomó la iniciativa: “Ella se le insinuó, y fue un halago para él. Ella estaba en la cima de su carrera. Adoraba el cuerpo de ella. Fue todo atracción física; no iba a ser algo más allá de eso”.

PUBLICIDAD

Según versiones recogidas en libros biográficos, la relación entre ambos habría estado marcada por una fuerte atracción física.

El libro añade, sin embargo, un detalle llamativo considerando la reciente declaración de la artista: al parecer, Kennedy ganó el reconocimiento de Madonna sin llegar al acto sexual propiamente dicho.

“No tenían medidas de protección y ella estaba muy atenta a la prevención del VIH”, explicó el amigo de Kennedy. Eso no impidió que la pareja “se divirtiera de otras maneras”, y que Kennedy llegara a comentar que Madonna tenía “uno de los cuerpos más hermosos que había visto en su vida”.

PUBLICIDAD

La historia tiene incluso un epílogo diplomático: años después, Sean Penn apareció en la portada de la edición de diciembre de 1998 de la revista George, fundada por el propio Kennedy. Los dos hombres cenaron juntos aquella noche, y Kennedy le aseguró a Penn que “nunca conoció a Madonna en el sentido bíblico”.

Por otro lado, la relación tampoco contaba con la simpatía de Jackie Kennedy. Según el libro Jackie: Public, Private Secret, del autor J. Randy Taraborrelli, la ex primera dama tenía sus propias razones para desaprobar el vínculo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una biografía sobre JFK Jr., el vínculo entre ambos nunca pasó de una aventura pasajera.(Universal+)

“El problema de Jackie con Madonna era que estaba casada. La desconcertaba la afición de Madonna por la atención. Jackie había pasado toda su vida de celebridad huyendo de los paparazzi, mientras que Madonna los buscaba. Y Jackie simplemente no podía entender nada de eso”, escribió Taraborrelli. A pesar de ello, la matriarca de los Kennedy asistió de incógnito a una obra en la que participaba Madonna, y aunque reconoció que la cantante actuó bien, no hizo ningún esfuerzo por saludarla tras bambalinas.