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La nueva era de Star Wars: proyectos confirmados, cancelaciones y apuestas en el horizonte

Lucasfilm marca 2027 como un año clave con cine y series ya encaminadas, mientras mantiene en carpeta trilogías y spin-offs sin fecha, y reconoce que varias ideas de alto perfil quedaron definitivamente archivadas

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Disney+ es la plataforma oficial para ver todas las películas y series de Star Wars en diferentes órdenes según la preferencia del espectador.
La saga enfrenta cambios en la dirección creativa, con proyectos anunciados, otros en desarrollo y varios cancelados por Lucasfilm y Disney

La franquicia de Star Wars atraviesa una etapa de transición tras el estreno de The Mandalorian y Grogu, que significó el regreso de la saga al cine después de siete años sin lanzamientos en salas. Bajo la supervisión de Lucasfilm, enfrenta cambios en la dirección creativa, múltiples proyectos anunciados y otros que han sido cancelados, mientras la incertidumbre acerca de su futuro sigue vigente, según informó GQ.

Actualmente, el universo de Star Wars presenta un listado de producciones confirmadas para los próximos años, como la película Starfighter prevista para mayo de 2027, nuevas temporadas de series televisivas y varios proyectos cinematográficos o televisivos en desarrollo sin fecha definida.

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Al mismo tiempo, algunos planes se han suspendido o descartado, reflejando los cambios en la gestión de la franquicia por parte de Lucasfilm y Disney.

Nuevos estrenos confirmados de Star Wars

El estreno más próximo es el largometraje Star Wars: Starfighter, dirigido por Shawn Levy y con lanzamiento programado para el 28 de mayo de 2027. El elenco incluye a Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams. La trama se sitúa cinco o seis años después de Los últimos Jedi.

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"Star Wars: Starfighter" (@slevydirect)
"Star Wars: Starfighter", dirigida por Shawn Levy, se estrena el 28 de mayo de 2027 como el próximo lanzamiento de la saga (@slevydirect)

Según GQ, se sabe que Gosling interpretará a un piloto contratado por el personaje de Amy Adams para trasladar al joven encarnado por Flynn Gray a un destino no revelado. Se especula con el posible destino a una nueva escuela Jedi dirigida por Rey, aunque Kathleen Kennedy afirmó que la película está concebida como una historia independiente.

En el ámbito televisivo, destaca la segunda temporada de la serie Ahsoka, prevista para 2027. Aquí, la protagonista y su aprendiz, Sabine Wren, continúan atrapadas tras la reaparición del villano Gran Almirante Thrawn en la galaxia principal, una narrativa que dejó pendiente la resolución de sus destinos y el enfrentamiento entre los remanentes imperiales y la Nueva República.

La serie animada Maul — Shadow Lord también tiene confirmada una segunda temporada para 2027, con Sam Witwer prestando su voz al conocido antagonista. Se espera que esta entrega profundice en las acciones de Maul antes de su enfrentamiento final en Star Wars Rebels y expanda su historia criminal insinuada en Solo.

Imagen de la serie Ahsoka
Ahsoka y su aprendiz Sabine Wren permanecen atrapadas en la galaxia principal, generando expectativas sobre su futuro (Créditos: Disney+)

Proyectos en desarrollo y planes sin fecha

Entre los proyectos sin fecha definida, GQ resalta la trilogía escrita y producida por Simon Kinberg, planteada como los episodios 10 a 12 de la saga Skywalker. Kennedy declaró que Kinberg entregó este año un tratamiento de unas 70 páginas, pero la decisión final sobre el avance de la trilogía depende de la nueva administración creativa, encabezada por Dave Filoni.

Un proyecto en pausa es Dawn of the Jedi, dirigido por James Mangold y ambientado aproximadamente 20.000 años antes de las precuelas. Kennedy explicó que el guion, elaborado junto a Beau Willimon, fue terminado pero su producción está detenida por compromisos laborales recientes de Mangold con otro estudio.

El denominado cruce de sagas o personajes del MandoVerso, previsto como un evento cinematográfico dirigido por Filoni, reuniría a figuras de series como The Mandalorian, Boba Fett y Ahsoka en un enfrentamiento conjunto. GQ señala que el futuro de esta propuesta es incierto, aunque la nueva función de Filoni podría facilitar su concreción.

Pedro Pascal en una escena de "The Mandalorian." Jon Favreau dirigirá la película "The Mandalorian & Grogu" (Disney+ vía AP)
El evento cinematográfico del MandoVerso, dirigido por Filoni, plantea reunir personajes de "The Mandalorian", "Boba Fett" y "Ahsoka" en la gran pantalla (Disney+ vía AP)

El largometraje centrado en Rey (interpretada por Daisy Ridley) permanece estancado, tras varios cambios de equipo creativo y salida de guionistas. Sharmeen Obaid-Chinoy continúa como directora, pero el proyecto se encuentra sin novedades. Taika Waititi, por su parte, tiene un guion leído y aprobado por Kennedy, aunque la continuación de su película está en manos de la nueva dirección.

El spin-off de Lando Calrissian, con Donald Glover y su hermano al frente del guion, pasó de serie a película. Kennedy confirmó que existe un guion entregado, pero aún no se ha avanzado en su producción. Respecto a una posible cuarta temporada de The Mandalorian, GQ subraya que el desenlace actual deja abierta esa posibilidad, aunque Lucasfilm no ha confirmado planes oficiales.

Iniciativas canceladas y propuestas descartadas

Varios proyectos de alto perfil han sido cancelados o abandonados en la última década, recopiló GQ. Sobresale la trilogía propuesta por Rian Johnson, anunciada antes del estreno de Los últimos Jedi y concebida como una historia totalmente nueva dentro del universo Star Wars. Kathleen Kennedy admitió que Johnson se sintió intimidado por la recepción negativa en redes sociales y que ese ambiente desfavorable acabó frenando la continuidad de la trilogía.

El largometraje The Hunt for Ben Solo, encabezado por Steven Soderbergh junto a Adam Driver, fue cancelado por decisión de los directivos de Disney.

En ese sentido, Driver explicó a Associated Press que los ejecutivos no estaban convencidos de la posibilidad de revivir al personaje de Ben Solo, pese al visto bueno inicial de Lucasfilm.

Kylo Ren, personaje de Adam Driver en "Star Wars"
Adam Driver explicó que los ejecutivos no creyeron viable la resurrección de Ben Solo, un personaje querido en Star Wars (Créditos: Lucasfilm)

Otro proyecto descartado es la trilogía impulsada por David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Game of Thrones. Tras la polémica recepción de la última temporada de la serie y la firma de ambos con Netflix, la participación de este dúo en Star Wars quedó sin futuro.

La película de Kevin Feige, presidente de Marvel, fue desestimada oficialmente en 2023. El guion, a cargo de Michael Waldron, abordaba los lazos familiares como eje central de la franquicia. La ocupada agenda de Feige y cambios en las prioridades de Disney llevaron a su retiro definitivo.

La serie Rangers of the New Republic, que planeaba ofrecer una visión más terrenal de los soldados de la Nueva República bajo la supervisión de Jon Favreau y Filoni, quedó suspendida tras el despido de Gina Carano, quien iba a ser la protagonista principal del proyecto.

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