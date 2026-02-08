Entretenimiento

¿Cuánto ganará Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?

La actuación del cantante puertorriqueño recibirá una retribución simbólica por disposición del convenio laboral de la liga

Guardar
Bad Bunny recibirá el pago
Bad Bunny recibirá el pago mínimo sindical de 1.000 USD diarios por su actuación en el Super Bowl 2026, según SAG-AFTRA (AP/REUTERS)

El Super Bowl 2026 concentra la atención de millones con una pregunta recurrente: ¿cuánto ganará Bad Bunny por su actuación en el espectáculo de medio tiempo?

A pesar de la magnitud del evento y de los salarios de los jugadores de la NFL —que pueden superar los 50 millones de USD anuales—, el artista puertorriqueño solo recibirá el pago mínimo sindical, tasado en unos 1.000 USD por día según el acuerdo vigente de SAG-AFTRA, el sindicato que agrupa a intérpretes y músicos en Estados Unidos.

Esta cifra resulta sorprendente para muchos, considerando que el Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos, con audiencias que superan los 100 millones de personas solo en EE. UU.; aunque es seguido también a nivel global.

Sin embargo, la liga mantiene desde hace décadas una política de cubrir únicamente los gastos operativos y de traslado, mientras que los artistas principales cobran el monto simbólico que fija el sindicato.

La NFL también asume los gastos de alojamiento, alimentación y logística para el performer y su equipo. Cabe destacar que el contraste con los costos del espectáculo es notorio.

El show de medio tiempo
El show de medio tiempo garantiza al cantante puertorriqueño una máxima visibilidad mundial con más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos (Kirby Lee-Imagn Images)

Por ejemplo, la presentación de Jennifer Lopez y Shakira en 2020 supuso una inversión de alrededor de 13 millones de USD, destinados a escenografía, tecnología, traslados y el salario de cerca de 3.000 trabajadores que intervienen en la preparación y ejecución del show.

En la edición de 2024, Usher recibió solo 671 USD por su show principal y unos 1.800 USD por los ensayos previos, según Sports Illustrated.

En 2015, la liga incluso solicitó a figuras como Rihanna, Coldplay y Katy Perry que pagaran por la posibilidad de actuar, solicitud rechazada públicamente por Perry, quien afirmó a Forbes: “Quiero poder decir que actué en el Super Bowl gracias a mi talento y mi mérito”.

¿Por qué entonces aceptan condiciones salariales tan bajas? La respuesta está en la visibilidad que ofrece el evento.

Tras su actuación en 2018, Justin Timberlake experimentó un aumento del 534 % en sus ventas musicales ese mismo día. En el caso de Lady Gaga, sus ventas digitales subieron un 1.000 % tras su presentación en 2017.

La NFL cubre todos los
La NFL cubre todos los costos operativos, logísticos y de traslado de los artistas, sin ofrecer remuneraciones mayores al salario mínimo establecido (Kirby Lee-Imagn Images)

¿Por qué los artistas reciben tan poco por actuar en el Super Bowl?

La política de la NFL se basa en la cobertura de todos los costos de producción y traslado, dejando a los cantantes el pago mínimo estipulado por el sindicato.

Esta costumbre ha incluido a figuras como Beyoncé, Prince, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, Rihanna y el propio Usher, todos en igualdad de condiciones respecto a la remuneración.

En algunos casos, la liga intentó cobrar a los artistas por actuar, argumentando que la visibilidad mundial lo justificaba.

Sin embargo, la industria rechazó categóricamente ese modelo, y la práctica actual es no cobrar, pero tampoco abonar cifras fuera del mínimo sindical.

Actuaciones previas también recibieron pagos
Actuaciones previas también recibieron pagos simbólicos, sin excepción al mínimo sindical para artistas (Foto AP/Matt Slocum, archivo)

La ejecución de estos espectáculos requiere una logística compleja. Se emplean escenarios desmontables, sistemas de audio avanzados y cientos de técnicos y bailarines.

Este último grupo fue objeto de críticas recientes, ya que algunos no fueron compensados y se les consideró “voluntarios”. La intervención de SAG-AFTRA consiguió que todos los bailarines profesionales reciban honorarios adecuados.

Para Bad Bunny, actuar en el Super Bowl implica la posibilidad de presentar “mucha de mi cultura” ante una audiencia mundial, como declaró en la previa del evento.

El reciente reconocimiento a su álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en los Grammy 2026 refuerza el impacto de su presencia en el show, que se une a un historial de actuaciones de gran repercusión.

Bad Bunny acepta el premio
Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy (Foto AP/Chris Pizzello)

La exposición que ofrece el evento puede influir en el futuro del intérprete urbano, abrir nuevas puertas comerciales y aumentar la demanda por sus proyectos musicales.

Temas Relacionados

Bad BunnySuper Bowl 2026NFLEstados UnidosEntretenimiento

Últimas Noticias

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

Una intensidad que desborda el arte musical, músicos luchando contra sus propios demonios y la batalla por mantenerse vigentes. Dramas y emociones a flor de piel cuando la música asume el papel principal

5 películas donde la música

Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

El incidente ocurrido durante el medio tiempo del Super Bowl XXXVIII tuvo repercusiones mediáticas para la cantante

Janet Jackson y Justin Timberlake:

Shakira inauguró su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

La artista estrenó su residencia permitiendo que admiradores seleccionados compartan un momento exclusivo junto al escenario

Shakira inauguró su residencia en

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

El intérprete estadounidense enfrenta las huellas del tiempo sin intenciones de retirarse. Alejado de Hollywwod, opta por producciones independientes. En 2025 se estrenó un film que protagoniza y otro en el que tuvo un rol secundario, basado en el libro de una escritora argentina

Nick Nolte cumple 85 años:

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

El mayor de la famosa familia decidió cubrir las dedicatorias a Romeo, Cruz y Harper, con sus tributos a Nicola Peltz aún intactos en la piel

Brooklyn Beckham borra los tatuajes
DEPORTES
Conmoción en Brasil: un jugador

Conmoción en Brasil: un jugador convulsionó en medio de un partido contra Flamengo y tuvo que ser derivado a un hospital

Una figura del esquí sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: sus espeluznantes gritos de dolor

Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis tras la derrota ante Corea del Sur: las fechas y los posibles rivales

Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar la permanencia

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

TELESHOW
El exclusivo cumpleaños de Lizardo

El exclusivo cumpleaños de Lizardo Ponce con figuras como Tini Stoessel, Emilia Mernes, Marta Fort y Maxi López: “Festejo a lo grande”

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos de la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Japón: el partido

Elecciones en Japón: el partido de la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a recuperar una amplia mayoría en el Parlamento

Israel alertó sobre la amenaza que representa Irán: “El régimen busca obtener el arma más peligrosa del mundo”

El régimen de Irán minimizó el despliegue militar de EEUU en Medio Oriente: “No nos intimida; estamos listos para la guerra”

¿Qué nombre le ponemos a la era histórica que estamos viviendo?

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022