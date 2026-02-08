¿Cuánto ganará Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny recibirá el pago mínimo sindical de 1.000 USD diarios por su actuación en el Super Bowl 2026, según SAG-AFTRA (AP/REUTERS)

El Super Bowl 2026 concentra la atención de millones con una pregunta recurrente: ¿cuánto ganará Bad Bunny por su actuación en el espectáculo de medio tiempo?

A pesar de la magnitud del evento y de los salarios de los jugadores de la NFL —que pueden superar los 50 millones de USD anuales—, el artista puertorriqueño solo recibirá el pago mínimo sindical, tasado en unos 1.000 USD por día según el acuerdo vigente de SAG-AFTRA, el sindicato que agrupa a intérpretes y músicos en Estados Unidos.

Esta cifra resulta sorprendente para muchos, considerando que el Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos, con audiencias que superan los 100 millones de personas solo en EE. UU.; aunque es seguido también a nivel global.

Sin embargo, la liga mantiene desde hace décadas una política de cubrir únicamente los gastos operativos y de traslado, mientras que los artistas principales cobran el monto simbólico que fija el sindicato.

La NFL también asume los gastos de alojamiento, alimentación y logística para el performer y su equipo. Cabe destacar que el contraste con los costos del espectáculo es notorio.

El show de medio tiempo garantiza al cantante puertorriqueño una máxima visibilidad mundial con más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos (Kirby Lee-Imagn Images)

Por ejemplo, la presentación de Jennifer Lopez y Shakira en 2020 supuso una inversión de alrededor de 13 millones de USD, destinados a escenografía, tecnología, traslados y el salario de cerca de 3.000 trabajadores que intervienen en la preparación y ejecución del show.

En la edición de 2024, Usher recibió solo 671 USD por su show principal y unos 1.800 USD por los ensayos previos, según Sports Illustrated.

En 2015, la liga incluso solicitó a figuras como Rihanna, Coldplay y Katy Perry que pagaran por la posibilidad de actuar, solicitud rechazada públicamente por Perry, quien afirmó a Forbes: “Quiero poder decir que actué en el Super Bowl gracias a mi talento y mi mérito”.

¿Por qué entonces aceptan condiciones salariales tan bajas? La respuesta está en la visibilidad que ofrece el evento.

Tras su actuación en 2018, Justin Timberlake experimentó un aumento del 534 % en sus ventas musicales ese mismo día. En el caso de Lady Gaga, sus ventas digitales subieron un 1.000 % tras su presentación en 2017.

La NFL cubre todos los costos operativos, logísticos y de traslado de los artistas, sin ofrecer remuneraciones mayores al salario mínimo establecido (Kirby Lee-Imagn Images)

¿Por qué los artistas reciben tan poco por actuar en el Super Bowl?

La política de la NFL se basa en la cobertura de todos los costos de producción y traslado, dejando a los cantantes el pago mínimo estipulado por el sindicato.

Esta costumbre ha incluido a figuras como Beyoncé, Prince, Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, Rihanna y el propio Usher, todos en igualdad de condiciones respecto a la remuneración.

En algunos casos, la liga intentó cobrar a los artistas por actuar, argumentando que la visibilidad mundial lo justificaba.

Sin embargo, la industria rechazó categóricamente ese modelo, y la práctica actual es no cobrar, pero tampoco abonar cifras fuera del mínimo sindical.

Actuaciones previas también recibieron pagos simbólicos, sin excepción al mínimo sindical para artistas (Foto AP/Matt Slocum, archivo)

La ejecución de estos espectáculos requiere una logística compleja. Se emplean escenarios desmontables, sistemas de audio avanzados y cientos de técnicos y bailarines.

Este último grupo fue objeto de críticas recientes, ya que algunos no fueron compensados y se les consideró “voluntarios”. La intervención de SAG-AFTRA consiguió que todos los bailarines profesionales reciban honorarios adecuados.

Para Bad Bunny, actuar en el Super Bowl implica la posibilidad de presentar “mucha de mi cultura” ante una audiencia mundial, como declaró en la previa del evento.

El reciente reconocimiento a su álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en los Grammy 2026 refuerza el impacto de su presencia en el show, que se une a un historial de actuaciones de gran repercusión.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy (Foto AP/Chris Pizzello)

La exposición que ofrece el evento puede influir en el futuro del intérprete urbano, abrir nuevas puertas comerciales y aumentar la demanda por sus proyectos musicales.