Premios Grammy: Lista completa de los ganadores

Jelly Roll fue uno de los mayores ganadores de esta edición.. (REUTERS/Mike Blake)

La edición número 68 de los Premios Grammy se realizó en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, dónde se reconoce lo mejor de la música en 2026.

El encargado de conducir la gala es nuevamente Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. El comediante y exconductor de The Daily Show también se desempeña como productor ejecutivo del evento.

Entre los artistas confirmados para el escenario principal figuran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En la semana también se confirmó la participación de Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores:

Grabación del Año

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Canción del año

Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)

Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)

Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA

Mejor artista nuevo

Olivia Dean — GANADORA

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año (no clásico)

Dan Auerbach

Cirkut — GANADOR

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del año (no clásico)

Amy Allen — GANADORA

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Amy Allen ganó como mejor compositora. (REUTERS/Mike Blake)

Mejor interpretación pop solista

DAISIES — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Messy — Lola Young GANADOR

Mejor interpretación pop de dúo o grupo

Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande — GANADORA

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X

Gabriela — KATSEYE

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum pop vocal

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor grabación dance/electrónica

No Cap — Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER — KAYTRANADA

VOLTAGE — Skrillex

End of Summer — Tame Impala — GANADORA

Mejor grabación dance pop

Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching — Tate McRae

Illegal — PinkPantheress

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny — GANADOR

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor álbum pop latino

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — KAROL G

Cancionera — Natalia Lafourcade — GANADORA

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Natalia Lafourcade ganó un premio Grammy. (Foto Matt Licari/Invision/AP, archivo)

Mejor video musical

Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Anxiety — Doechii — GANADOR

Love — OK Go

Mejor álbum pop vocal tradicional

Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

A Matter of Time — Laufey GANADOR

The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club GANADOR

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Mejor interpretación country de dúo o grupo

A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers

Amen — Shaboozey & Jelly Roll GANADOR

Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton

Mejor canción country

Bitin’ List — Tyler Childers GANADORA

Good News — Shaboozey

I Never Lie — Zach Top

Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson

A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Mejor álbum country tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR

Mejor álbum country contemporáneo

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Jelly Roll se llevó un Grammy gracias a "Beautifully Broken". REUTERS/Mike Blake

Mejor interpretación de raíces americanas

LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman

Ancient Light — I’m With Her

Crimson and Clay — Jason Isbell

Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station

Beautiful Strangers — Mavis Staples GANADORA

Mejor canción de raíces americanas

Ancient Light — I’m With Her GANADORA

BIG MONEY — Jon Batiste

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Middle — Jesse Welles

Spitfire — Sierra Hull

Mejor álbum americana

BIG MONEY — Jon Batiste GANADOR

Bloom — Larkin Poe

Last Leaf on the Tree — Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle

Middle — Jesse Welles

Mejor álbum bluegrass

Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter

A Tip Toe High Wire — Sierra Hull

Arcadia — Alison Krauss & Union Station

Outrun — The Steeldrivers

Highway Prayers — Billy Strings GANADOR

Mejor álbum de blues tradicional

Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy GANADOR

Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’

One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur

Look Out Highway — Charlie Musselwhite

Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

Breakthrough — Joe Bonamassa

Paper Doll — Samantha Fish

A Tribute to LJK — Eric Gales

Preacher Kids — Robert Randolph GANADOR

Family — Southern Avenue

Mejor álbum folk

What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Crown of Roses — Patty Griffin

Wild and Clear and Blue — I’m With Her GANADOR

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Under the Powerlines — Jesse Welles

Mejor álbum gospel

Sunny Days — Yolanda Adams

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Only on the Road (Live) — Tye Tribbett

Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton GANADOR

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

CHILD OF GOD II — Forrest Frank

Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed GANADOR

King of Hearts — Brandon Lake

Reconstruction — Lecrae

Let the Church Sing — Tauren Wells

Mejor álbum de rock o alternativo latino

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Paco Amoroso y Ca7riel ganaron por su disco "Papota". REUTERS/Mike Blake

Mejor álbum de música mexicana

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR

Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido

Mejor álbum tropical latino

Fotografías — Rubén Blades

Raíces — Gloria Estefan GANADORA

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global

EoO — Bad Bunny GANADOR

Cantando en el Camino — Ciro Hurtado

JERUSALEMA — Angélique Kidjo

Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas

Shrini’s Dream (Live) — Shakti

Daybreak — Korwar

Mejor interpretación de música africana

Love — Burna Boy

With You — Davido feat. Omah Lay

Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin

Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid

PUSH 2 START — Tyla GANADORA

Mejor álbum de música global

Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness — Burna Boy

Eclairer le monde — Youssou N’Dour

Mind Explosion — Shakti

Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar

Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia GANADOR

Mejor álbum reggae

Treasure Self Love — Lila Iké

Heart & Soul — Vybz Kartel

BLXXD & FYAH — Keznamdi GANADOR

From Within — Mortimer

No Place Like Home — Jesse Royal

Mejor álbum de música infantil

Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran

Harmony — FYÜTCH & Aura V GANADOR

Herstory — Flor Bromley

The Music of Tori and The Muses — Tori Amos

Mejor álbum de comedia

Drop Dead Years — Bill Burr

PostMortem — Sarah Silverman

Single Lady — Ali Wong

What Had Happened Was… — Jamie Foxx

Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze GANADOR

Mejor audiolibro, narración y storytelling

Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver

Into the Uncut Grass — Trevor Noah

Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson

Meditations — Dalai Lama GANADOR

You Know It’s True — Fab Morvan

El audiolibro del Dalai Lama ganó un Grammy. Crédito: www.dalailama.com - Tenzin Choejor

Mejor banda sonora de compilación

A Complete Unknown

F1® The Album

KPop Demon Hunters

Sinners GANADORA

Wicked

Mejor banda sonora original para medios visuales

How to Train Your Dragon — John Powell

Severance: Season 2 — Theodore Shapiro

Sinners — Ludwig Göransson GANADOR

Wicked — John Powell & Stephen Schwartz

The Wild Robot — Kris Bowers

Mejor banda sonora para videojuegos

Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak

Helldivers 2 — Wilbert Roget, II

Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab

Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II

Sword of the Sea — Austin Wintory GANADOR

Mejor canción escrita para medios visuales

As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails

Golden — HUNTR/X GANADORA

I Lied to You — Miles Caton

Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile

Pale, Pale Moon — Jayme Lawson

Sinners — Rod Wave

"Golden" de la cinta KPop Demon Hunters ganó un Grammy. REUTERS/Mike Blake

Mejor empaque de grabación

And The Adjacent Possible — OK Go

Balloonerism — Mac Miller

Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran

Loud Is As — Tsunami

Sequoia — Various Artists

Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen GANADOR

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator GANADOR

The Crux — Djo

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Glory — Perfume Genius

Moisturizer — Wet Leg