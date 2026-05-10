Dave Grohl habló del duelo, la terapia y el presente de Foo Fighters: “La música es lo que me va a salvar”

Your Favorite Toy es el duodécimo álbum de estudio de Foo Fighters y fue lanzado el 24 de abril de 2026. El disco incluye 10 canciones, fue grabado en los estudios 606 con producción de Oliver Roman y representa el primer trabajo del grupo con el baterista Ilan Rubin (YouTube)

Foo Fighters atraviesa, tras más de tres décadas de trayectoria, una etapa marcada por la renovación creativa y la reafirmación de sus vínculos personales. Dave Grohl relacionó ese impulso con su necesidad permanente de seguir componiendo, el rol fundamental de su familia y la importancia de la terapia, durante una conversación con Zane Lowe en el podcast de Apple Music.

El músico también reflexionó sobre cómo el recuerdo de figuras decisivas como Kurt Cobain, junto con el apoyo emocional de su entorno y la conexión con el público, moldearon una etapa en la que la música funciona tanto como refugio personal como espacio de encuentro colectivo.

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Foo Fighters y la urgencia de crear canciones nuevas

Grohl enfatizó que la motivación por seguir componiendo está tan presente como en los primeros días. “Nos reunimos a ensayar todos los días. Estar con los muchachos, trabajando en canciones nuevas, todavía me produce una sensación increíble”, afirmó en la entrevista.

El proceso actual, describió, responde a “una urgencia” que nace de la energía interna y la necesidad de expresión, sin depender de expectativas externas. “Menos en la cabeza, más en el corazón. Esos son los momentos en que todo cobra sentido”, expresó Grohl para explicar ese enfoque visceral que imprime en la composición.

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Dave Grohl destacó la importancia de la familia y la terapia como pilares fundamentales en el proceso creativo de Foo Fighters (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

La banda considera que cada tema nuevo aporta una fuerza distinta: “Agregar 10 canciones nuevas a un setlist de 26 hace que cada show sea gigante, pero todos queremos que esas canciones vean la luz”, detalló el músico, quien atribuye a los ensayos diarios la capacidad de mantener viva la creatividad y el entusiasmo.

Pat Smear, guitarrista, volvió tras una lesión y retomó los ensayos con una emoción renovada. Esta energía se traslada al escenario y se percibe como “contagiosa”, fortaleciendo el impulso colectivo del grupo.

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El detrás de escena de los conciertos y la conexión con los fans

Para Foo Fighters, definir el repertorio de cada concierto implica un equilibrio entre lo emocional y lo creativo. Grohl explicó que prioriza aquellas canciones capaces de generar una conexión inmediata con el público: “Una de mis cosas favoritas de tocar en vivo es la conexión con el público. Para mí es lo más importante”.

Por eso, la banda busca combinar material nuevo con clásicos como Best of You y Everlong, temas que Grohl considera fundamentales para sostener la energía colectiva del show.

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La banda ensaya diariamente y prioriza el equilibrio entre clásicos y material inédito en sus conciertos para fortalecer la conexión con el público (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El músico aseguró que esos momentos funcionan como “el pegamento” de cada presentación y remarcó que no le interesa sacrificar ese vínculo con la audiencia solo para incorporar rarezas al setlist.

En la estructura de sus conciertos, compara el setlist con una lasaña: primero, los infaltables; luego, las novedades; y en el medio, joyas menos conocidas. “La base la forman los temas imprescindibles, después mostramos lo nuevo, y en el centro rescatamos algunas joyas”, relató en el pódcast.

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La música como refugio ante la pérdida y el duelo

Más allá de los escenarios, reflexionó sobre el papel que tuvo la música en los momentos más difíciles de su vida. Las muertes de personas cercanas como Taylor Hawkins, su madre y, especialmente, Kurt Cobain marcaron profundamente su historia personal. Frente a esas pérdidas, el líder de Foo Fighters recordó haber pensado: “La música es lo que me va a salvar después de tantas pérdidas”.

Al recordar a su madre, relató cómo la música lograba reconectarla incluso en momentos críticos de salud, subrayando el poder reparador de las canciones. Reconoció que muchas noches sin poder dormir las pasa tocando por el simple placer de redescubrir esa sensación de asombro íntimo.

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La selección de setlist durante las giras de Foo Fighters busca mantener indispensable la unión emocional y creativa con la audiencia (AP)

“Sueño con Taylor todo el tiempo, igual que con mi madre. Su energía sigue aquí. Creo que nunca nos abandonan del todo”, afirmó Grohl, resaltando la importancia de los sueños y la música para canalizar recuerdos y emociones en el proceso de duelo.

La familia, en especial sus hijas Violet y Harper, ocupa un lugar central en la vida de Grohl y también influye de manera directa en su forma de crear música. El líder de Foo Fighters aseguró: “La familia y los vínculos son inseparables de mi proceso creativo”.

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Kurt Cobain, terapia y familia: motores del proceso creativo de Dave Grohl

El recuerdo de Cobain y la importancia de los vínculos personales marcaron profundamente a Grohl. “Cobain fue, sin duda, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Su huella es imborrable”, expresó Grohl en Apple Music podcast.

Grohl abordó el papel que tuvo la terapia en su vida, desde la infancia hasta el duelo tras la pérdida de Cobain, Hawkins y otros amigos. “Es importante tener a alguien con la empatía y el conocimiento suficientes para recibir lo que entregas, sin importar cuán complicado sea”, sostuvo el músico.

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El recuerdo de figuras influyentes como Kurt Cobain y Taylor Hawkins resuena en la música y las emociones de Dave Grohl (YouTube/Captura)

El líder de Foo Fighters sostuvo: “El entorno, el hogar y quienes te rodean le dan sentido a todo lo que creas”, una idea que refleja cómo combina las experiencias personales y el paso del tiempo en su música.

Foo Fighters y el sentido de pertenencia: presente, pasado y futuro

Grohl resumió el espíritu actual de Foo Fighters como un equilibrio entre la memoria y la capacidad de reinventarse. Al referirse a Your Favorite Toy, el duodécimo álbum de estudio de la banda lanzado en abril de 2026, afirmó: “Este álbum nace desde el corazón y el instinto. Tener la oportunidad de seguir haciendo música con mis amigos lo es todo”.

La convivencia diaria, el estudio propio y la historia compartida forjaron un entorno donde la creatividad y el sentido de “hogar” se potencian. “Mientras tengamos esta química, podamos subir al escenario y luego al autobús juntos, la música será siempre nuestro lugar en el mundo”, concluyó.