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Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”

Tras declararse culpable de manejo imprudente, la cantante toma este momento como una oportunidad de autocuidado y transformación

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Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”
Britney Spears comparte su "viaje espiritual" tras declararse culpable de conducción temeraria, agradeciendo el apoyo y reflexionando sobre su salud mental (Instagram/@britneyspears/AP)

Britney Spears habló de un “viaje espiritual” y de una “bendición disfrazada” días después de que su abogado se declarara culpable en su nombre de conducción temeraria ante un tribunal de California.

La cantante de 44 años publicó el sábado 9 de mayo una imagen en Instagram sosteniéndose una serpiente bebé tras ir a una tienda de mascotas junto a sus hijos.

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En ese sentido, escribió una extensa reflexión sobre su estado de ánimo en la actualidad.

Las serpientes son simbólicas de buena salud, conciencia superior y pura suerte”, afirmó en el texto que acompañó la fotografía.

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En el mismo mensaje, Spears agradeció a quienes la rodean y aludió a un proceso de cambio personal.

Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”
La cantante sostiene una serpiente bebé durante una visita a una tienda de mascotas con sus hijos (Instagram/@britneyspears)

“Estoy muy agradecida con mis amigos y con tantas personas nuevas y hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual… todo es una bendición disfrazada”, escribió, sin mencionar en ningún momento su reciente arresto ni el proceso judicial.

La “Princesa del Pop” también reconoció que continúa trabajando en su bienestar emocional.

Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y con la manera en que me hablo… Es un camino sin fin y a veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo: ‘Dios mío, creo que eras tú’, y sonrío”, añadió.

Antes de esa publicación, tras su sentencia del lunes 4 de mayo, Spears había roto su silencio públicamente con una imagen que contenía la frase “Tu energía es magnética, diosa”, atribuida a “Moon Magic Priestess”, sin añadir ninguna leyenda al post.

Britney Spears recibió una sentencia de 12 meses de libertad condicional informal, un día de cárcel como tiempo cumplido y una multa tras el acuerdo judicial (Chris Pizzello/Invision/AP)
Britney Spears recibió una sentencia de 12 meses de libertad condicional informal, un día de cárcel como tiempo cumplido y una multa tras el acuerdo judicial (Chris Pizzello/Invision/AP)

Britney Spears no irá a la cárcel por conducir en estado de ebriedad

Britney Spears no estuvo presente en la audiencia celebrada el lunes 4 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Ventura, California, en la que su abogado Michael A. Goldstein aceptó en su nombre un acuerdo conocido como “wet reckless”, una figura de cargo reducido habitual en casos de infractores por primera vez con niveles bajos de alcohol en sangre y sin accidentes ni lesiones.

La artista no estaba obligada a comparecer, según informó la Fiscalía del Condado de Ventura.

“A través de su declaración de culpabilidad, Britney ha aceptado la responsabilidad por su conducta. Ha dado pasos significativos para implementar un cambio positivo, lo que se refleja claramente en la decisión de la Fiscalía del Condado de Ventura de reducir el cargo en este caso y desestimar el DUI”, dijo Goldstein en declaraciones recogidas por la prensa estadounidense.

Como resultado del acuerdo, la artista fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional informal y un día de cárcel, computado como tiempo cumplido, además de una multa de 571 dólares.

Deberá completar un programa de educación sobre alcohol de tres meses de duración, asistir a sesiones semanales con un psicólogo y al menos dos visitas mensuales con un psiquiatra.

La artista deberá completar un programa de educación sobre alcohol, asistir a sesiones psicológicas y psiquiátricas como parte de su régimen legal, según su abogado Michael A. Goldstein (REUTERS/Aude Guerrucci)
La artista deberá completar un programa de educación sobre alcohol, asistir a sesiones psicológicas y psiquiátricas como parte de su régimen legal, según su abogado Michael A. Goldstein (REUTERS/Aude Guerrucci)

Su vehículo podrá ser registrado en busca de alcohol y drogas en cualquier momento. El fiscal del Condado de Ventura, Erik Nasarenko, detalló las condiciones ante la prensa tras la audiencia.

“Uno de los componentes clave de la resolución de esta mañana fue asegurarnos de que la señora Spears continuara con su régimen de salud mental y de abuso de sustancias", afirmó, según declaraciones recogidas por Page Six.

“Ya sea una cantante famosa o una maestra de escuela, queremos lo mismo para cada infractor por primera vez en el Condado de Ventura”, agregó.

Los hechos que originaron el proceso se remontan a la noche del 4 de marzo, cuando la Patrulla de Carreteras de California recibió un reporte sobre un vehículo a exceso de velocidad en la autopista 101, en el Condado de Ventura.

Según un audio del despacho del 911, Britney Spears conducía un BMW negro que circulaba “entrando y saliendo de los carriles” y “a alta velocidad”.

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