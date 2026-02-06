Bad Bunny asegura que no será necesario hablar español para disfrutar su show del Super Bowl

Bad Bunny explica cómo será su show. (Kirby Lee-Imagn Images)

Tras sus recientes triunfos en los Premios Grammy, Bad Bunny se alista para su próxima presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, programado para este domingo.

Durante una entrevista oficial con Apple Music, realizada por Zane Lowe y Ebro Darden, el artista ofreció detalles sobre lo que los espectadores pueden esperar de su actuación.

El músico puertorriqueño describió su próximo espectáculo como una fiesta de gran escala, en la que la audiencia podrá disfrutar sin necesidad de comprender el idioma español.

“Quiero que la gente se divierta. Será una gran fiesta, será lo que siempre esperan de mí, no sé si eso sea algo. Eso es lo que quiero llevar al escenario. Claro, mucha de mi cultura, pero no quiero revelar nada. Va a ser divertido.”, señaló.

Bad Bunny adelantó que su presenación en el Super Bowl será una fiesta. (AP/Chris Pizzello)

Asimismo, el famoso añadió que su intención es que los asistentes y televidentes se concentren en bailar y disfrutar del ritmo, más que en aprender la letra de sus canciones.

“Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón. Y, por supuesto, elegir su equipo en el juego”, dijo.

En cuanto a su preparación para el evento, Bad Bunny comentó que ha intentado mantener una rutina equilibrada. Entre sus métodos, mencionó practicar movimientos, alimentarse adecuadamente y descansar.

Bad Bunny declaró que se está preparando con una buena alimentación para el show del Super Bowl. (Kirby Lee-Imagn Images)

“Me estoy preparando comiendo Smashburgers y pensando en el espectáculo a las 4 a.m. He encontrado tiempo para ensayar entre mi gira, pero sin estresarme demasiado, simplemente tomándolo con calma”, afirmó.

El artista detalló que su día típico de preparación incluye levantarse, hacer ejercicio, tomar café y mantener la mente en lo que viene sin presionarse en exceso.

“Anoche no pude dormir porque estaba pensando en ello. Pero quiero verlo como 30 minutos haciendo algo que amo y disfruto. Solo eso. Intento disfrutar el momento, disfrutar lo que está pasando, lo que estoy haciendo. Trato de no poner presión sobre ello”, explicó.

Bad Bunny aseguró que intenta disfrutar el momento. (AP/Eduardo Verdugo)

La presentación de Bad Bunny forma parte de un espectáculo que tradicionalmente alcanza audiencias masivas a nivel global, y su inclusión marca un paso significativo en la visibilidad de artistas latinos en eventos deportivos internacionales.

El cantante ha llevado gran parte de su estilo musical y cultural a escenarios de distintas partes del mundo, y la actuación en el Super Bowl representa otra oportunidad para mostrar su propuesta artística a un público diverso.

Aunque no ofreció detalles sobre la producción o la lista de canciones, el artista destacó que su espectáculo reflejará elementos de su cultura y su trayectoria musical, manteniendo la característica energía que ha mostrado en presentaciones anteriores.

Bad Bunny afirmó que integrará elementos de su cultura a su espectáculo. (Europa Press)

La expectativa generada entre fanáticos y medios de comunicación ha sido alta, en parte por sus recientes reconocimientos en los Grammy, así como por el impacto global de su música.

La actuación de este domingo se suma a la gira y otros compromisos internacionales de Bad Bunny, en los que continúa consolidando su presencia en la industria musical.