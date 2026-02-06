Entretenimiento

Bad Bunny asegura que no será necesario hablar español para disfrutar su show del Super Bowl

El músico puertorriqueño adelantó que su espectáculo será “una fiesta” accesible para todos los espectadores

Guardar
Bad Bunny explica cómo será
Bad Bunny explica cómo será su show. (Kirby Lee-Imagn Images)

Tras sus recientes triunfos en los Premios Grammy, Bad Bunny se alista para su próxima presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, programado para este domingo.

Durante una entrevista oficial con Apple Music, realizada por Zane Lowe y Ebro Darden, el artista ofreció detalles sobre lo que los espectadores pueden esperar de su actuación.

El músico puertorriqueño describió su próximo espectáculo como una fiesta de gran escala, en la que la audiencia podrá disfrutar sin necesidad de comprender el idioma español.

“Quiero que la gente se divierta. Será una gran fiesta, será lo que siempre esperan de mí, no sé si eso sea algo. Eso es lo que quiero llevar al escenario. Claro, mucha de mi cultura, pero no quiero revelar nada. Va a ser divertido.”, señaló.

Bad Bunny adelantó que su
Bad Bunny adelantó que su presenación en el Super Bowl será una fiesta. (AP/Chris Pizzello)

Asimismo, el famoso añadió que su intención es que los asistentes y televidentes se concentren en bailar y disfrutar del ritmo, más que en aprender la letra de sus canciones.

“Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón. Y, por supuesto, elegir su equipo en el juego”, dijo.

En cuanto a su preparación para el evento, Bad Bunny comentó que ha intentado mantener una rutina equilibrada. Entre sus métodos, mencionó practicar movimientos, alimentarse adecuadamente y descansar.

Bad Bunny declaró que se
Bad Bunny declaró que se está preparando con una buena alimentación para el show del Super Bowl. (Kirby Lee-Imagn Images)

“Me estoy preparando comiendo Smashburgers y pensando en el espectáculo a las 4 a.m. He encontrado tiempo para ensayar entre mi gira, pero sin estresarme demasiado, simplemente tomándolo con calma”, afirmó.

El artista detalló que su día típico de preparación incluye levantarse, hacer ejercicio, tomar café y mantener la mente en lo que viene sin presionarse en exceso.

“Anoche no pude dormir porque estaba pensando en ello. Pero quiero verlo como 30 minutos haciendo algo que amo y disfruto. Solo eso. Intento disfrutar el momento, disfrutar lo que está pasando, lo que estoy haciendo. Trato de no poner presión sobre ello”, explicó.

Bad Bunny aseguró que intenta
Bad Bunny aseguró que intenta disfrutar el momento. (AP/Eduardo Verdugo)

La presentación de Bad Bunny forma parte de un espectáculo que tradicionalmente alcanza audiencias masivas a nivel global, y su inclusión marca un paso significativo en la visibilidad de artistas latinos en eventos deportivos internacionales.

El cantante ha llevado gran parte de su estilo musical y cultural a escenarios de distintas partes del mundo, y la actuación en el Super Bowl representa otra oportunidad para mostrar su propuesta artística a un público diverso.

Aunque no ofreció detalles sobre la producción o la lista de canciones, el artista destacó que su espectáculo reflejará elementos de su cultura y su trayectoria musical, manteniendo la característica energía que ha mostrado en presentaciones anteriores.

Bad Bunny afirmó que integrará
Bad Bunny afirmó que integrará elementos de su cultura a su espectáculo. (Europa Press)

La expectativa generada entre fanáticos y medios de comunicación ha sido alta, en parte por sus recientes reconocimientos en los Grammy, así como por el impacto global de su música.

La actuación de este domingo se suma a la gira y otros compromisos internacionales de Bad Bunny, en los que continúa consolidando su presencia en la industria musical.

Temas Relacionados

Bad BunnySuper BowlShoe del medio tiempoentretenimiento

Últimas Noticias

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

La emblemática advertencia en portadas de discos y playlists digitales surgió en medio de tensiones sociales, debates familiares y batallas públicas que transformaron la industria musical para siempre

Cómo nació el icónico sticker

Travis Scott, nominado pero sin galardón: “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”

El músico reflexiona sobre el sentido real del éxito en su carrera, al tiempo que destaca la importancia de la autenticidad y la creatividad como motores de su obra, según Rolling Stone

Travis Scott, nominado pero sin

Por qué Draco Malfoy se convirtió en un símbolo de suerte en China

La aparición del personaje en decoraciones festivas coincide con la llegada del Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero

Por qué Draco Malfoy se

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La participación del cantante como portador de la antorcha forma parte de las actividades previas a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Sung Hoon, de ENHYPEN, es

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia

Disney trabaja en un reboot de la saga con una nueva generación de personajes, mientras el regreso de Johnny Depp sigue siendo incierto

Nuevos detalles “Piratas del Caribe
DEPORTES
Discusión, un vidrio roto y

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Barracas Central venció por penales a Temperley se clasificó a los 16avos: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

Investigan supuestas trampas mediante el agrandamiento del pene de los esquiadores en los Juegos Olímpicos de invierno

TELESHOW
Fotos, sonrisas y glamour: la

Fotos, sonrisas y glamour: la despedida de Adriana Lima, la supermodelo brasileña, tras su visita a Buenos Aires

Las divertidas postales de Lali Espósito y su broma antes de su boda con Pedro Rosemblat: “No, querido, no me voy a casar”

Jerónimo, el hijo de Julián Weich, se unió como brigadista para combatir los incendios en la Patagonia

Escandaloso cruce en vivo de Marixa Balli con Esteban Mirol en vivo: “Me metiste en un puterío del que no formo parte”

Marisa Brel se ausentó de LAM y se sinceró sobre el doloroso momento que atraviesa: “Estoy rota”

INFOBAE AMÉRICA

La Lotería Fiscal cambia de

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Por qué la Luna parece más grande en el horizonte, según la ciencia

Estudiantes del sector público salvadoreño tendrán tutor gratuito con IA tras acuerdo entre Bukele y Musk

Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar