Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”

El actor contó cómo fue atacado por abejas mientras paseaba con su hija Sosie y su perro. Crédito: (Instagram/@kevinbacon)

Kevin Bacon sufrió el ataque de un enjambre de abejas durante una caminata con su hija, la actriz Sosie Bacon, y el actor Scoot McNairy, y pidió a Sosie que recreara para sus seguidores la frenética danza que protagonizó mientras intentaba escapar de los insectos.

El incidente ocurrió durante un paseo al aire libre. Bacon describió la secuencia en un video publicado en su cuenta de Instagram el jueves.

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“Scoot iba adelante, Sosie estaba en el medio y yo cerraba la marcha”, relató el protagonista de Footloose. “Scoot señaló hacia la izquierda que había una colmena, y Sosie me dijo: ‘Papá, oye, hay una colmena, ten cuidado’”.

La advertencia no fue suficiente. Según el propio Bacon, las abejas lo eligieron a él como único blanco.

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“Esas abejas, supongo que no les gustó mi trabajo, porque dejaron a los otros dos en paz y vinieron directamente contra mí”, recordó el actor de 66 años. “‘Vamos a atacar a KB’. Las abejas me picaron por todos lados, incluso debajo de la camisa”.

Durante una caminata familiar, el actor fue el blanco inesperado de un enjambre de abejas y terminó pidiendo a Sosie que recreara la frenética escena para sus seguidores en redes sociales, arrancando carcajadas (Instagram/@kevinbacon)

Kevin Bacon aclaró que agradeció que nadie hubiera filmado el episodio, aunque igualmente quiso compartir una recreación visual con sus seguidores.

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“Fue muy amable de parte de mi hija no sacar el teléfono y empezar a grabar esa épica danza de picaduras de abeja que estaba haciendo”, dijo. “Pero le pregunté si había alguna manera de que pudiera recrearla de memoria”.

En el video, Sosie Bacon imitó el momento desde su casa. Primero reprodujo la advertencia de su pareja Scoot McNairy —“Hay abejas ahí“— y luego pasó a encarnar a su padre: agitó los brazos con dramatismo, lanzó su gorra de béisbol al suelo y comenzó a quitarse el buzo en plena huida imaginaria.

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“No fue ni más ni menos que ese baile exacto”, escribió Sosie en los comentarios de la publicación. La actriz Kyra Sedgwick, esposa de Bacon, celebró el video con entusiasmo en los comentarios.

Padre e hija estaban en compañía del actor Scoot McNairy, quien es pareja de Sosie en la actualidad (REUTERS/Mike Blake)

¿Quién es Sosie Bacon, la hija actriz de Kevin Bacon?

Sosie Bacon nació el 15 de marzo de 1992 y es la hija menor de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, quienes están casados desde 1988.

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A sus 34 años, la artista cuenta con una trayectoria reconocida en cine y televisión.

Entre sus créditos más destacados figuran la serie de HBO Mare of Easttown, Narcos: México, 13 Reasons Why de Netflix y Here and Now.

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Su debut frente a cámara llegó en 2005, cuando Bacon —en su rol de director— la eligió para interpretar la versión joven del personaje de su madre en la película Loverboy.

“Simplemente no pude resistirme”, explicó el actor a la revista New York Magazine. “Sosie estuvo genial”.

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El salto a la fama de Sosie Bacon se consolidó en 2022 con su papel protagónico en la película de terror "Smile" (Paramount)

En noviembre de 2013, Sosie fue coronada Miss Golden Globe. Ante esa distinción, Kevin Bacon declaró a la revista People: “Estoy muy orgulloso de mi pequeña. Estoy orgulloso de ella los 365 días del año”.

Su salto al primer plano llegó en 2022 con el protagónico en la película de terror Smile.

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Bacon habló sobre ese momento con People y destacó la exigencia del papel: “Cuando vi la película, quedé verdaderamente sorprendido, no solo por lo buena que estuvo, sino también por lo difícil que era ese rol”, señaló.

Recientemente, toda la familia participó en Family Movie, una comedia de terror con producción de Dark Castle que reúne a Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Sosie y su hermano Travis Bacon, músico y compositor. El filme tuvo su premiere en el festival South by Southwest en marzo.

En esa ocasión, Sosie Bacon reconoció ante Entertainment Weekly que la experiencia generó algunas dudas previas: “Tenía reservas, sin duda. Creo que todos teníamos preocupaciones de que surgieran discusiones... pequeñas tensiones en el set”.

Toda la familia Bacon participó recientemente en "Family Movie", una comedia de terror presentada en el festival South by Southwest (REUTERS/David Swanson)

Travis, en cambio, destacó el resultado positivo: “Se sintió sumamente colaborativo y sentí que las voces de todos fueron escuchadas. Fue mágico”, afirmó al mismo medio.