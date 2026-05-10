Entretenimiento

Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”

El actor relató en Instagram que las abejas lo picaron “por todos lados, incluso debajo de la camisa”

Guardar
Google icon

El actor contó cómo fue atacado por abejas mientras paseaba con su hija Sosie y su perro. Crédito: (Instagram/@kevinbacon)

Kevin Bacon sufrió el ataque de un enjambre de abejas durante una caminata con su hija, la actriz Sosie Bacon, y el actor Scoot McNairy, y pidió a Sosie que recreara para sus seguidores la frenética danza que protagonizó mientras intentaba escapar de los insectos.

El incidente ocurrió durante un paseo al aire libre. Bacon describió la secuencia en un video publicado en su cuenta de Instagram el jueves.

PUBLICIDAD

“Scoot iba adelante, Sosie estaba en el medio y yo cerraba la marcha”, relató el protagonista de Footloose. “Scoot señaló hacia la izquierda que había una colmena, y Sosie me dijo: ‘Papá, oye, hay una colmena, ten cuidado’”.

La advertencia no fue suficiente. Según el propio Bacon, las abejas lo eligieron a él como único blanco.

PUBLICIDAD

Esas abejas, supongo que no les gustó mi trabajo, porque dejaron a los otros dos en paz y vinieron directamente contra mí”, recordó el actor de 66 años. “‘Vamos a atacar a KB’. Las abejas me picaron por todos lados, incluso debajo de la camisa”.

Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”
Durante una caminata familiar, el actor fue el blanco inesperado de un enjambre de abejas y terminó pidiendo a Sosie que recreara la frenética escena para sus seguidores en redes sociales, arrancando carcajadas (Instagram/@kevinbacon)

Kevin Bacon aclaró que agradeció que nadie hubiera filmado el episodio, aunque igualmente quiso compartir una recreación visual con sus seguidores.

“Fue muy amable de parte de mi hija no sacar el teléfono y empezar a grabar esa épica danza de picaduras de abeja que estaba haciendo”, dijo. “Pero le pregunté si había alguna manera de que pudiera recrearla de memoria”.

En el video, Sosie Bacon imitó el momento desde su casa. Primero reprodujo la advertencia de su pareja Scoot McNairy —“Hay abejas ahí“— y luego pasó a encarnar a su padre: agitó los brazos con dramatismo, lanzó su gorra de béisbol al suelo y comenzó a quitarse el buzo en plena huida imaginaria.

“No fue ni más ni menos que ese baile exacto”, escribió Sosie en los comentarios de la publicación. La actriz Kyra Sedgwick, esposa de Bacon, celebró el video con entusiasmo en los comentarios.

Padre e hija estaban en compañía del actor Scoot McNairy, quien es pareja de Sosie en la actualidad (REUTERS/Mike Blake)
Padre e hija estaban en compañía del actor Scoot McNairy, quien es pareja de Sosie en la actualidad (REUTERS/Mike Blake)

¿Quién es Sosie Bacon, la hija actriz de Kevin Bacon?

Sosie Bacon nació el 15 de marzo de 1992 y es la hija menor de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, quienes están casados desde 1988.

A sus 34 años, la artista cuenta con una trayectoria reconocida en cine y televisión.

Entre sus créditos más destacados figuran la serie de HBO Mare of Easttown, Narcos: México, 13 Reasons Why de Netflix y Here and Now.

Su debut frente a cámara llegó en 2005, cuando Bacon —en su rol de director— la eligió para interpretar la versión joven del personaje de su madre en la película Loverboy.

“Simplemente no pude resistirme”, explicó el actor a la revista New York Magazine. “Sosie estuvo genial”.

Smile
El salto a la fama de Sosie Bacon se consolidó en 2022 con su papel protagónico en la película de terror "Smile" (Paramount)

En noviembre de 2013, Sosie fue coronada Miss Golden Globe. Ante esa distinción, Kevin Bacon declaró a la revista People: “Estoy muy orgulloso de mi pequeña. Estoy orgulloso de ella los 365 días del año”.

Su salto al primer plano llegó en 2022 con el protagónico en la película de terror Smile.

Bacon habló sobre ese momento con People y destacó la exigencia del papel: “Cuando vi la película, quedé verdaderamente sorprendido, no solo por lo buena que estuvo, sino también por lo difícil que era ese rol”, señaló.

Recientemente, toda la familia participó en Family Movie, una comedia de terror con producción de Dark Castle que reúne a Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Sosie y su hermano Travis Bacon, músico y compositor. El filme tuvo su premiere en el festival South by Southwest en marzo.

En esa ocasión, Sosie Bacon reconoció ante Entertainment Weekly que la experiencia generó algunas dudas previas: “Tenía reservas, sin duda. Creo que todos teníamos preocupaciones de que surgieran discusiones... pequeñas tensiones en el set”.

Toda la familia Bacon participó recientemente en "Family Movie", una comedia de terror presentada en el festival South by Southwest (REUTERS/David Swanson)
Toda la familia Bacon participó recientemente en "Family Movie", una comedia de terror presentada en el festival South by Southwest (REUTERS/David Swanson)

Travis, en cambio, destacó el resultado positivo: “Se sintió sumamente colaborativo y sentí que las voces de todos fueron escuchadas. Fue mágico”, afirmó al mismo medio.

Temas Relacionados

Kevin BaconabejasSosie Baconestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger narra la espontánea colaboración con Robert Smith: “Ya que estás aquí, más vale que vayas a hacer algo”

Un inesperado empujón del vocalista propició una colaboración inédita y sumó diversidad al regreso discográfico de la banda, acompañado de figuras históricas de la música

Mick Jagger narra la espontánea colaboración con Robert Smith: “Ya que estás aquí, más vale que vayas a hacer algo”

Marvel Studios revela razones detrás de la ausencia de la icónica frase del tío Ben en el Spider-Man de Tom Holland

El giro narrativo detrás del cambio en el origen del deber de Peter Parker impactó tanto a seguidores como a especialistas

Marvel Studios revela razones detrás de la ausencia de la icónica frase del tío Ben en el Spider-Man de Tom Holland

La regla no escrita de Hollywood que Marilyn Monroe se negó a seguir

Un amigo cercano de la estrella de Hollywood compartió detalles poco conocidos sobre los hábitos que la distinguían del resto de sus colegas

La regla no escrita de Hollywood que Marilyn Monroe se negó a seguir

Victoria Beckham reveló cómo transformó su marca tras años de pérdidas y el rol clave de David Beckham y su hija Harper

La exintegrante de las Spice Girls contó cómo logró volver rentable su negocio de moda y belleza después de dos décadas de desafíos. También explicó de qué manera su familia se involucró en el crecimiento de la empresa

Victoria Beckham reveló cómo transformó su marca tras años de pérdidas y el rol clave de David Beckham y su hija Harper

Sally Field reveló cómo Jack Nicholson fue clave para relanzar su carrera en Hollywood

La actriz contó cómo, tras años de rechazo luego de “The Flying Nun”, su colega apostó por su talento

Sally Field reveló cómo Jack Nicholson fue clave para relanzar su carrera en Hollywood

DEPORTES

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Bobby Cox, el legendario mánager que llevó a la cima al béisbol de Atlanta, falleció a los 84 años

El misterio que rodea al matrimonio de una figura del fútbol: la reacción de su esposa que abrió especulaciones sobre una crisis

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieron caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

La China Suárez mostró el especial regalo del Galatasaray por el día de la madre: ¿una indirecta para Wanda Nara?

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Guatemala: Casi 900 mil pasajeros llegan al Aeropuerto La Aurora en el primer cuatrimestre de 2026

Sequía y calor extremo agravan crisis alimentaria en el sur de Honduras

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

Panamá mejora la atención para el manejo de infecciones oportunistas derivadas del VIH