Super Bowl 2026 con Bad Bunny: fecha, horarios y dónde ver el show de medio tiempo en vivo

El cantante de “DtMF” encabeza el intermedio musical de la gran final de la NFL, una noche que promete ser histórica para la música latina

Bad Bunny será el protagonista
Bad Bunny será el protagonista del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, con una actuación estimada de entre 12 y 14 minutos. (Composición fotográfica: NFL/REUTERS)

Este domingo 8 de febrero se celebra el Super Bowl LX, la gran final de la NFL que define al campeón de la temporada 2025. El impacto de este evento anual trasciende el rubro deportivo, pues además es la plataforma publicitaria más importante en el año y uno de los escenarios más importantes en la música.

A un día del partido, el interés no se limita al duelo en el campo: el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny genera expectativa por la proyección global de la música latina.

A continuación, una guía completa con los datos clave del Super Bowl 2026: equipos, sede, horarios, artistas invitados y opciones para verlo en vivo.

¿Qué equipos juegan el Super Bowl LX?

El partido del Supertazón enfrentará a los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), y a los Seattle Seahawks, representantes de la Conferencia Nacional (NFC). Se trata de un duelo cargado de historia: ambos equipos se reencontrarán en una final tras su recordado choque en el Super Bowl XLIX de 2015, cuando una intercepción de Malcolm Butler en la última jugada selló el triunfo de los Patriots por 28-24.

Patriots y Seahawks se reencuentran
Patriots y Seahawks se reencuentran en una final de la NFL después de 11 años (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Para New England, esta será su duodécima aparición en un Super Bowl, la primera sin Tom Brady como figura central. De ganar, los Patriots romperían el empate con los Pittsburgh Steelers y se convertirían en la franquicia con más títulos en la historia de la NFL, con siete. Seattle, en tanto, disputará su cuarto Super Bowl y buscará revancha tras una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.

¿Dónde se juega el Super Bowl LX?

El partido se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, estadio que alberga habitualmente a los San Francisco 49ers. Será la segunda vez que este recinto sea sede de un Super Bowl, tras haber recibido el Super Bowl 50 en 2016.

Fecha y horario del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026. El kickoff está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), es decir, 3:30 p.m. en la Costa Oeste. A partir de ese momento, se espera una transmisión ininterrumpida que incluirá el partido, el show de medio tiempo y los tradicionales anuncios comerciales.

  • México (CDMX): 5:30 p.m.
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 5:30 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 6:30 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 7:30 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.
El Levi’s Stadium de Santa
El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será la sede del Super Bowl LX este domingo 8 de febrero (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo?

El gran atractivo musical de la noche será el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, que estará encabezado por Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo en plataformas de streaming y flamante ganador del Grammy al Álbum del año.

En declaraciones previas, el cantante puertorriqueño adelantó que el show será “una gran fiesta” y que buscará llevar su cultura al escenario más visto del planeta. Hasta el momento, el popular Benito evitó revelar detalles específicos o confirmar invitados especiales. “No quiero dar spoilers”, señaló a la prensa.

El setlist del espectáculo sigue siendo un misterio. Algunas de las canciones más populares que podrían integrar el repertorio son: “Nuevayol”, “Baile Inolvidable”, “DtMF (Debí tirar más fotos)”, “Tití Me Preguntó”, “Callaíta” y “Yo Perreo Sola”. También sería emocionante escucharlo interpretar un medley dedicado a su tierra natal, con temas como “El Apagón”, “P FKN R”, “Café con ron” y “Acho PR”.

Bad Bunny llega al Super
Bad Bunny llega al Super Bowl 2026 como el artista más escuchado del mundo en plataformas digitales (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Según información de Yahoo Sports y NBC, el espectáculo comenzará tras el segundo cuarto del partido, aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m. ET, y tendrá una duración estimada de 12 a 14 minutos.

El rango mencionado es este, según las zonas horarias de países de Sudamérica:

  • México (CDMX): entre 7:00 y 7:30 p.m.
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: entre 7:00 y 7:30 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: entre 8:00 y 8:30 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: entre 9:00 y 9:30 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: entre 10:00 y 10:30 p.m.

La hora de inicio de la presentación de Bad Bunny puede variar según el desarrollo del juego.

Artistas y presentaciones musicales del Super Bowl LX

Además del esperado espectáculo de medio tiempo, habrá mucha música durante toda la jornada. Según NBC, el Super Bowl Tailgate (un escenario paralelo al estadio) contará con presentaciones de Teddy Swims y LaRussell desde las 3:50 p.m. ET, con transmisión en streaming.

Charlie Puth interpretará el himno
Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del kickoff en el Levi’s Stadium (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ceremonia de apertura, que comenzará alrededor de las 6:00 p.m. ET, incluirá un show de Green Day, además de los himnos y canciones oficiales:

  • Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.
  • Brandi Carlile cantará “America the Beautiful”.
  • Coco Jones estará a cargo de “Lift Every Voice and Sing”.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo?

En Estados Unidos, el Super Bowl LX se transmitirá en vivo por NBC, con señal en español a través de Telemundo. En streaming, estará disponible en Peacock y en NFL+, aunque esta última opción permite la visualización solo en dispositivos móviles.

Para Sudamérica, el partido podrá verse en televisión por cable a través de ESPN 2 y Fox Sports, mientras que la opción de streaming será Disney+, plataforma que integra los contenidos de ESPN.

