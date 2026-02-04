The Damned celebra 50 años: reencuentro, homenaje y un nuevo álbum que sorprende a los fanáticos

The Damned celebra 50 años de trayectoria punk en Londres con un concierto especial en Wembley y la reunión de su formación original

The Damned celebra cinco décadas desde su aparición en la escena punk británica y lo hace sin mirar atrás, con la misma energía irreverente que los definió desde 1976.

En una entrevista exclusiva con The Guardian, Dave Vanian, Captain Sensible y Rat Scabies comparten los detalles de la reconciliación que los reúne en un momento clave: el anuncio de un nuevo álbum, el primero grabado por la formación original desde 1995, y un concierto especial en el Wembley Arena de Londres.

Esta cita marca el punto de partida de un año de festejos y, sobre todo, una reivindicación de la autenticidad y la reinvención constantes.

Rupturas, regresos y reconciliación

La banda británica anuncia el lanzamiento de Not Like Everybody Else, su primer álbum grabado por la formación original desde 1995 (REUTERS/Dylan Martinez)

A lo largo de estos 50 años, la historia de The Damned estuvo marcada por disputas internas, separaciones y reencuentros. Vanian, Sensible y Scabies atravesaron tres rupturas decisivas: a finales de los años 70, en los 80 y en los 90. Scabies, por ejemplo, dejó la banda durante una gira en Francia en 1977 y fue reemplazado por Jon Moss, quien más tarde sería baterista de Culture Club.

El guitarrista y fundador Brian James abandonó la formación en 1978, aunque los otros tres integrantes lograron reunirse poco tiempo después. En los años 80, el éxito de Sensible como solista generó nuevas tensiones y su salida temporal. En 1995, la publicación de Not of This Earth sin el consentimiento de Vanian acentuó las diferencias.

Solo en 2022, después de 27 años, Scabies regresó al grupo, lo que permitió grabar juntos de nuevo y planear el espectáculo aniversario. “No quería que termináramos lamentando no haberlo intentado mientras tuvimos la oportunidad”, afirmó Scabies a The Guardian.

Identidad cambiante y legado musical

Dave Vanian, Captain Sensible y Rat Scabies detallan el proceso de reconciliación que permitió la grabación del nuevo álbum y el regreso de Scabies tras 27 años (Avalon.red)

El paso de 33 músicos a lo largo de los años dejó huella en el sonido y la personalidad de la banda, aunque la formación original sigue siendo el núcleo de The Damned. Vanian, vocalista desde los inicios, explicó: “No hay un solo compositor, así que el sabor de la banda siempre va cambiando”. Sensible suma melodías pop, Vanian imprime un matiz teatral y Scabies aporta desenfado y una influencia mod.

Esa flexibilidad y falta de etiquetas los diferenció de contemporáneos como Sex Pistols o The Clash. Su discografía, con trece álbumes de estudio bajo nueve sellos diferentes, 23 discos en directo y 30 recopilatorios, refleja una carrera tan prolífica como desordenada. “Todo está fuera de nuestro control”, reconoció Scabies sobre la gestión del catálogo y los contratos.

Más allá del punk: innovación y resistencia

La influencia de The Damned en la música británica es indiscutible. Fueron los primeros en publicar un sencillo punk en el Reino Unido, New Rose (1976), y pronto expandieron su repertorio hacia el pop psicodélico y otros géneros.

La historia de The Damned está marcada por rupturas, tensiones y cambios de integrantes, sumando hasta 33 músicos a lo largo de cinco décadas (Avalon.red)

Aunque muchos asocian a la banda con la estética gótica —Vanian, siempre vestido de negro y con el rostro pálido, inspiró numerosas imitaciones—, su evolución superó los límites del punk ortodoxo.

Desde Machine Gun Etiquette (1979) experimentaron con nuevos sonidos y, en The Black Album (1980), incluyeron temas de hasta diecisiete minutos que desafiaban las normas. En los años 80, bajo el amparo de una discográfica multinacional, se acercaron al pop gótico y cosecharon éxitos como Grimly Fiendish y su versión de Eloise.

Vanian lamenta que la popularidad obtenida en el Reino Unido no se trasladara a Estados Unidos debido a la falta de apoyo de los sellos. “Me cruzo con músicos que me dicen: ‘Si no fuera por ustedes, yo no habría formado mi banda’. Es halagador, aunque a veces uno quisiera disfrutar algo de comodidad también”, señaló el vocalista a The Guardian.

La autenticidad y la capacidad de reinvención musical diferencian a The Damned, quienes fusionan punk, pop psicodélico y rock gótico en su extensa discografía (Avalon.red)

A pesar de los choques con discográficas y de su negativa a encajar en los moldes de la industria, The Damned mantuvieron su independencia y creatividad. Su actitud irreverente —anécdotas de oficinas destruidas y reuniones caóticas con ejecutivos, según relata Sensible— los convirtió en una apuesta arriesgada.

“Había ocasiones en que nos invitaban a negociar y lo primero que hacíamos era vaciar la cava del despacho a escondidas. Cuando el ejecutivo volvía, habíamos destrozado todo. Es obvio que no nos contrataban”, recordó Sensible en conversación con The Guardian. Esa conducta los mantuvo al margen de convertirse en un producto previsible.

Historias personales y presente renovado

Las historias personales también marcaron el presente del grupo. Sensible describe a sus compañeros como realmente divertidos y sostiene que el enigma de Vanian persiste. “Nadie sabe cómo es realmente Dave Vanian, aunque imita de maravilla a los personajes de Carry On y On the Buses”, destacó el guitarrista a The Guardian.

El icónico grupo británico fue pionero en lanzar el primer sencillo punk en el Reino Unido con New Rose y expandió su repertorio a lo largo de los años (REUTERS/Dylan Martinez)

Scabies, por su parte, continúa en la búsqueda del “santo grial” en el sur de Francia, experiencia que lo llevó a protagonizar libros y documentales. Vanian, aunque figura central, nunca se consideró un líder convencional. “Me eligieron porque parecía un cantante, pero ni siquiera quería estar en una banda. Habría sido quien soy, con o sin grupo”, reconoció al medio.

En la actualidad, The Damned vive un renovado impulso creativo y una mayor visibilidad. Su nuevo álbum, Not Like Everybody Else, se publicará el 23 de enero bajo el sello independiente earMusic y rinde homenaje a Brian James, guitarrista y compositor original fallecido en marzo de 2025.

El disco recorre los gustos compartidos de la primera etapa, con versiones de clásicos del garaje de los 60 de bandas como The Kinks, The Rolling Stones y The Stooges. Los lanzamientos recientes alcanzaron las mejores posiciones de ventas en su carrera.

Autenticidad frente a la nostalgia

The Damned reivindica la independencia creativa y la pasión por la música frente a la industria, privilegiando la autenticidad antes que la nostalgia o el éxito económico

Con el concierto del 11 de abril en Wembley, el grupo parece vivir por primera vez un periodo de armonía y plenitud. Scabies lo resume: “No queremos irnos estando amargados. Preferimos disfrutar mientras dure”.

Lejos de la nostalgia, los integrantes siguen apostando por la autenticidad y la pasión por la música. El hecho de no haber alcanzado una riqueza considerable preservó su entusiasmo y los mantiene en el escenario. Para ellos, el verdadero éxito reside en el placer de seguir creando y compartiendo su música con el público.