Entretenimiento

“No tengo cartílago en una rodilla por bailar durante tanto tiempo con tacones altos”: la dura confesión de Madonna

La artista estadounidense reconoció la gravedad de su cuadro físico tras verse forzada a suspender funciones y tomar días de recuperación por recomendación médica

Guardar
Google icon
Madonna, de 67 años, reveló que una lesión crónica en la rodilla la llevó a transformar su vida profesional y personal, priorizando el cuidado de su salud tras décadas de exigencia física (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
Madonna, de 67 años, reveló que una lesión crónica en la rodilla la llevó a transformar su vida profesional y personal, priorizando el cuidado de su salud tras décadas de exigencia física (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La cantante estadounidense Madonna enfrenta una etapa decisiva en su carrera tras confirmar que padece una lesión crónica en la rodilla, causada por años de actividad física exigente y el uso constante de tacones altos en sus presentaciones.

La artista de 67 años comunicó que la falta de cartílago en la articulación la obligó a modificar su rutina de entrenamiento y a buscar nuevas formas de preservar su salud y seguir en actividad profesional.

PUBLICIDAD

El origen de una lesión permanente

La situación que atraviesa Madonna tiene como raíz décadas de trabajo sobre escenarios y entrenamientos intensos. Según declaraciones recogidas por The New York Times, la intérprete reconoció que el desgaste en su rodilla se debe, en gran parte, a la combinación de baile con calzado inadecuado, carreras sobre superficies duras y una disciplina física sostenida, como el yoga ashtanga.

La artista identificó el desgaste de su rodilla como resultado de años de baile con tacones y rutinas de yoga ashtanga, factores que propiciaron la pérdida total de cartílago (REUTERS/Brendan McDermid)
La artista identificó el desgaste de su rodilla como resultado de años de baile con tacones y rutinas de yoga ashtanga, factores que propiciaron la pérdida total de cartílago (REUTERS/Brendan McDermid)

La acumulación de estos factores desencadenó una pérdida total de cartílago, condición que la artista describió con claridad: “No tengo cartílago en ella, gracias a bailar durante tanto tiempo con tacones altos, correr sobre pavimento y hacer yoga ashtanga”.

PUBLICIDAD

Este diagnóstico llevó a Madonna a suspender ejercicios de alto impacto que formaban parte de su vida diaria. Hasta hace poco más de un año, la cantante mantenía rutinas que incluían saltos en trampolín y cardio de baile, actividades que, según sus propias palabras, ya no puede sostener.

La transformación de la disciplina física

El cambio no solo implicó dejar atrás movimientos de alto riesgo, sino también buscar alternativas que permitieran mantener su estado físico sin agravar la lesión. Madonna optó por ejercicios de bajo impacto y fortalecimiento controlado.

Madonna adaptó su entrenamiento a ejercicios de bajo impacto, incorporando bicicletas Peloton y circuitos de alta intensidad para proteger su movilidad sin abandonar la actividad física (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Madonna adaptó su entrenamiento a ejercicios de bajo impacto, incorporando bicicletas Peloton y circuitos de alta intensidad para proteger su movilidad sin abandonar la actividad física (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Actualmente, su entrenamiento se centra en bicicletas estáticas tipo Peloton, el uso de la máquina Versa Climber y circuitos de alta intensidad adaptados a sus posibilidades.

“Ahora hago bicicletas Peloton, Versa Climber y entrenamiento en circuito de alta intensidad”, detalló en entrevista con Rolling Stone.

A pesar de las nuevas limitaciones, la artista continúa incorporando el baile y la bicicleta al aire libre en su rutina. La frecuencia, sin embargo, se ajustó para evitar sobrecargar la articulación afectada. El objetivo central es preservar la movilidad y la capacidad de presentarse en el escenario, sin exponer la rodilla a un deterioro mayor.

Presentaciones interrumpidas y ajustes en la agenda

En 2019, la cantante debió cancelar y reprogramar funciones de la gira Madame X por recomendación médica, marcando un cambio obligado en su agenda internacional (EFE/ André Coelho)
En 2019, la cantante debió cancelar y reprogramar funciones de la gira Madame X por recomendación médica, marcando un cambio obligado en su agenda internacional (EFE/ André Coelho)

El impacto de la lesión no se restringió a su vida cotidiana. Durante 2019, Madonna se vio forzada a aplazar y, en algunos casos, cancelar funciones de la gira Madame X. Según informó The Guardian, la cantante debió tomarse días de descanso y suspender espectáculos por recomendación médica, lo que generó un cambio imprevisto en su agenda internacional.

“Necesito tres días para recuperarme completamente de la rodilla”, comunicó en Instagram en ese momento, reconociendo la dificultad de aceptar esa pausa.

La suspensión de shows representó un desafío emocional y profesional para la artista. “Es muy difícil para mí detenerme, pero es necesario”, explicó ante sus seguidores, según Rolling Stone. Estas decisiones pusieron de manifiesto la seriedad del cuadro y la urgencia de adaptar sus compromisos a una nueva realidad física.

Estrategias para el manejo del dolor y la recuperación

A la cantante no le agradaron los gráficos iniciales para la canción 'La Isla Bonita'. (Instagram: madonna)
La artista implementó tratamientos especializados, como baños de hielo y seguimiento médico, con el objetivo de continuar trabajando y aliviar el dolor causado por lesiones acumuladas (Instagram: madonna)

El proceso de recuperación incluyó tratamientos médicos y métodos de alivio para enfrentar el dolor persistente. Madonna compartió en redes sociales imágenes de su terapia, como baños de hielo, que describió como parte de su rutina habitual para mitigar los efectos de lesiones acumuladas.

Aunque no reveló detalles específicos sobre el origen del malestar en esas publicaciones, la cantante subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de los especialistas para continuar con su carrera.

El caso de Madonna ilustra cómo una figura emblemática de la música internacional adapta su disciplina y redefine su relación con el cuerpo para sostener su trayectoria. La lesión se transformó en un límite claro, pero también en un punto de partida hacia una etapa donde la protección de la salud resulta prioritaria frente a las demandas del espectáculo.

Temas Relacionados

MadonnaBrooklynLesiones DeportivasEntrenamiento FísicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

La actriz relató que durante medio año su contacto con el mundo exterior fue casi nulo y que llevó al límite lo que su cuerpo y su mente podían soportar bajo las exigencias de George Miller

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

El manual del éxito de Oprah Winfrey: de la adversidad extrema a crear un imperio de USD 3.400 millones

La conductora y productora reveló las claves que la impulsaron a transformar el dolor en liderazgo y a desafiar los límites de la televisión, el cine y la filantropía

El manual del éxito de Oprah Winfrey: de la adversidad extrema a crear un imperio de USD 3.400 millones

Matt Smith, de Doctor Who a Daemon Targaryen y Star Wars: “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”

El actor explicó en Happy Sad Confused que, tras dejar la serie, buscó activamente personajes oscuros y caóticos para sacudirse una imagen que sentía demasiado blanda. Pero el salto no fue fácil: recordó la presión de tener que estar a la altura de su predecesor

Matt Smith, de Doctor Who a Daemon Targaryen y Star Wars: “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

El cineasta forma parte del elenco de la nueva película dirigida por el realizador galés Jamie Adams

Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

El momento exacto en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland

Una presentación televisiva permitió que la actriz conociera una faceta diferente del artista, quien años después se convertiría en su esposo

El momento exacto en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región