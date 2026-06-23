Matt Smith, de Doctor Who a Daemon Targaryen y Star Wars: “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”

Matt Smith repasó en Happy Sad Confused sus papeles en House of the Dragon, Doctor Who, The Crown y Star Wars: Starfighter

Matt Smith repasó su carrera en una entrevista en vivo de Happy Sad Confused, el podcast de Josh Horowitz, y dejó definiciones sobre Daemon Targaryen, el Doctor, el príncipe Felipe y su participación ya filmada en Star Wars: Starfighter.

En esa charla, Matt Smith dijo que Daemon Targaryen es “el personaje favorito”, explicó que dudó antes de aceptar House of the Dragon por el peso cultural de Game of Thrones, recordó la reacción adversa a su elección como el Doctor Who cuando tenía 26 años, y confirmó que ya rodó su papel en Star Wars: Starfighter.

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También contó que, tras Doctor Who, buscó personajes más oscuros y que cambió por completo de opinión sobre The Crown después de leer los 10 guiones de Peter Morgan.

Matt Smith dijo que Daemon Targaryen es su personaje favorito y explicó que el personaje actúa convencido de que toma la decisión correcta (HBO MAX)

Sobre Daemon, Smith no dejó lugar a dudas. “Tienen un gusto de primera” si ese es el personaje favorito de alguien, dijo en Happy Sad Confused antes de rematar: “Daemon es el personaje más genial. No le importa nada”.

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Smith también explicó por qué cree que el público sigue acompañando a un personaje capaz de tomar decisiones difíciles de defender. “Se equivoca muchas veces, pero cree de verdad, con mucha fe, que está tomando la decisión correcta”, sostuvo.

Al hablar de la nueva tanda de episodios, el actor celebró que Daemon vuelva a quedar más metido en el centro del conflicto. “Volver con la pandilla, volver a la guerra y volver a lo que yo creo que es una personalidad más verdadera fue bueno”, afirmó.

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Cómo afrontó el peso de los personajes icónicos

El actor afirmó que dudó antes de aceptar House of the Dragon por el peso cultural de Game of Thrones y por una etapa personal marcada por la enfermedad de su padre (Captura de video)

La entrada en House of the Dragon no fue automática para Smith. “Dudé y vacilé”, contó en el podcast de Josh Horowitz, al recordar que se preguntaba “cómo demonios” se podía seguir la estela de algo que describió como un fenómeno como Game of Thrones.

A esa vacilación se sumó otro detalle que él mismo subrayó con ironía. Acababa de interpretar a un príncipe rubio, dijo, y además atravesaba una etapa personal difícil por la enfermedad de su padre.

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Esa presión no le resultaba ajena por su paso por Doctor Who. “Fue muy duro”, dijo sobre la reacción inicial a su fichaje, y recordó que por la calle le gritaban: “No arruines Doctor Who”.

Smith evocó además la dificultad de suceder a David Tennant. “Era muy difícil seguir a David, que era el actor, el hombre y el Doctor más increíble, además de un gran líder”, afirmó.

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Su giro hacia personajes más oscuros

Matt Smith recordó que su llegada a Doctor Who a los 26 años generó rechazo y que sintió la presión de suceder a David Tennant (REUTERS/Isabel Infantes)

Tras dejar Doctor Who, el actor buscó un cambio de dirección. “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”, explicó al repasar el salto hacia personajes como Patrick Bateman y otros papeles más desequilibrados.

Ese impulso también apareció cuando habló de Daemon y de cómo lo aborda. “Siempre intento animar a la gente a que lo llevemos más lejos, a que sea la peor versión posible de sí mismo”, dijo.

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En ese tramo de Happy Sad Confused, Smith también bromeó sobre proyectos como Morbius y Terminator. Sobre esta última, recordó que el plan era que su personaje regresara convertido en una suerte de “mejor Terminator de todos”.

El actor explicó que esa deriva le permitía alejarse de la imagen previa. Aun así, admitió que el propio Doctor ya contenía parte de ese desorden: “Eso es lo interesante del Doctor, que también tiene un poco de esas cosas”.

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Qué encontró en el príncipe Felipe de The Crown

Matt Smith contó que cambió de opinión sobre The Crown después de leer los 10 guiones de Peter Morgan y encontrar complejidad en el príncipe Felipe (Netflix)

Con The Crown, Smith volvió a enfrentarse a una figura conocida. Dijo que al principio subestimó la idea de una serie sobre la familia real, hasta que leyó los 10 guiones que Peter Morgan ya había escrito y cambió por completo de opinión.

“Dios mío, esto es brillante”, recordó haber pensado. A partir de esa lectura, añadió, vio en Felipe “a un hombre enormemente complejo, progresista, inteligente y difícil”.

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Esa mirada chocaba con la imagen más extendida que, según él, existía en el Reino Unido. Smith dijo que allí muchos veían al príncipe como una especie de torpe sin más matices, mientras que él encontró una relación compleja y muy intensa con Isabel.

El actor también vinculó ese trabajo con su compañera de reparto Claire Foy. “Todo” estuvo influido por actuar junto a ella, dijo, antes de definirla como “una leyenda”.

Su salto ya filmado al universo de Star Wars

Matt Smith confirmó que ya rodó Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling y Shawn Levy y evitó dar detalles sobre su personaje (@slevydirect)

En la parte final, Happy Sad Confused recogió la confirmación de Smith de que ya rodó su papel en Star Wars: Starfighter, donde comparte pantalla con Ryan Gosling bajo la dirección de Shawn Levy. “Me encantó hacer esta película”, afirmó.

Cuando Horowitz le preguntó cómo surgió el proyecto, el actor respondió con cautela. Dijo que recibió una llamada, tuvo una reunión con Levy y escuchó la explicación del personaje, del mundo de la historia y de quiénes podían participar.

Sobre el director, Smith destacó su impulso en el set. “Shawn es una persona creativa increíble” y su energía “es algo bastante increíble de tener alrededor en un rodaje”, señaló. “Creo que va a ser realmente buena”.

Del personaje prefirió guardar reserva. “Es un tipo bastante interesante. O una chica. Quién sabe. No puedo decir demasiado”, comentó entre bromas.