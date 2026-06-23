Hugh Jackman y Emma Thompson encabezan Las Ovejas Detectives, pero el reparto guarda varias sorpresas

Las ovejas detectives (The Sheep Detectives) es una comedia de misterio en la que George (Hugh Jackman), un pastor británico, lee novelas policíacas a su rebaño cada noche. Cuando George es misteriosamente asesinado, sus ovejas deciden abandonar la pradera y adentrarse en el complejo mundo humano para resolver el crimen. (Prime Video)

Prime Video fijó el 24 de junio como fecha de estreno global de Las Ovejas Detectives (The Sheep Detectives), una comedia de misterio protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson. El movimiento llegó después de su paso por salas: el film tuvo un presupuesto de 75 millones y recaudó USD 125 millones a nivel mundial, una cifra que no alcanzó el punto de equilibrio al no contemplar los costos de marketing promocional. La apuesta ahora se trasladó al mercado de plataformas.

La historia se ubicó en un entorno rural británico y sigue a George Hardy (Jackman), un pastor que leyó novelas policiacas a su rebaño cada noche. El giro narrativo se activa cuando él aparece muerto en circunstancias sospechosas y las ovejas, que entendieron y analizaron esos relatos, deciden investigar el caso por su cuenta. La película presenta a George como un pastor que lee en voz alta historias policiales a sus ovejas, convencido de que no comprenden. La narración estableció que los animales no solo entendieron, sino que debatieron y sacaron conclusiones.

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Hugh Jackman interpreta a George Hardy, el pastor que desata el misterio en The Sheep Detective. (Prime Video)

Cuando George es hallado muerto en circunstancias sospechosas, el rebaño, liderado por una astuta oveja llamada Lili, decide descubrir la verdad. La policía local no logra avanzar en el caso, por lo que las ovejas, por primera vez, salen de la seguridad de su prado irlandés para buscar pistas entre los humanos. La película mezcla comedia y misterio en una historia para toda la familia, con un enfoque en la inteligencia colectiva y la solidaridad. A través de una narrativa ágil, el filme explora la empatía, la curiosidad y la importancia de trabajar en equipo para resolver problemas.

El paquete creativo: Kyle Balda, Craig Mazin y la novela de Leonie Swann

La dirección quedó a cargo de Kyle Balda. El guion y la adaptación estuvieron firmados por Craig Mazin, con base en la novela Three Bags Full de Leonie Swann, también mencionada como Las ovejas de Glennkill.

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La producción estuvo encabezada por Lindsay Doran, Tim Bevan y Eric Fellner. En los créditos de productores ejecutivos aparecieron Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood y Tim Wellspring.

Las ovejas detectives ha recibido una calificación destacada en plataformas de reseñas, superando los 11 mil votos con una puntuación de 9.2/10, consolidándose como una de las propuestas familiares más esperadas del año.

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El rebaño se convierte en detective tras la misteriosa muerte de su cuidador en la nueva comedia familiar. (Prime Video)

Reparto: Jackman y Thompson al frente de un elenco con múltiples figuras

El elenco principal incluye a Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau y Emma Thompson. También participaron Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby.

Si optan por la ver este film en su versión original,podrán reconocer las voces de Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus y Regina Hall pusieron su voz a algunos de los animales de la historia.

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