Qué puedo ver

Hugh Jackman y Emma Thompson encabezan Las Ovejas Detectives, pero el reparto guarda varias sorpresas

Tras su paso por cines, la comedia policial busca otra vida en streaming. Un pastor aparece muerto y el rebaño que escuchaba novelas cada noche decide atar cabos

Guardar
Google icon
Las ovejas detectives (The Sheep Detectives) es una comedia de misterio en la que George (Hugh Jackman), un pastor británico, lee novelas policíacas a su rebaño cada noche. Cuando George es misteriosamente asesinado, sus ovejas deciden abandonar la pradera y adentrarse en el complejo mundo humano para resolver el crimen. (Prime Video)

Prime Video fijó el 24 de junio como fecha de estreno global de Las Ovejas Detectives (The Sheep Detectives), una comedia de misterio protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson. El movimiento llegó después de su paso por salas: el film tuvo un presupuesto de 75 millones y recaudó USD 125 millones a nivel mundial, una cifra que no alcanzó el punto de equilibrio al no contemplar los costos de marketing promocional. La apuesta ahora se trasladó al mercado de plataformas.

La historia se ubicó en un entorno rural británico y sigue a George Hardy (Jackman), un pastor que leyó novelas policiacas a su rebaño cada noche. El giro narrativo se activa cuando él aparece muerto en circunstancias sospechosas y las ovejas, que entendieron y analizaron esos relatos, deciden investigar el caso por su cuenta. La película presenta a George como un pastor que lee en voz alta historias policiales a sus ovejas, convencido de que no comprenden. La narración estableció que los animales no solo entendieron, sino que debatieron y sacaron conclusiones.

PUBLICIDAD

Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine y cinco personas más posan con ovejas frente a un tráiler en un campo
Hugh Jackman interpreta a George Hardy, el pastor que desata el misterio en The Sheep Detective. (Prime Video)

Cuando George es hallado muerto en circunstancias sospechosas, el rebaño, liderado por una astuta oveja llamada Lili, decide descubrir la verdad. La policía local no logra avanzar en el caso, por lo que las ovejas, por primera vez, salen de la seguridad de su prado irlandés para buscar pistas entre los humanos. La película mezcla comedia y misterio en una historia para toda la familia, con un enfoque en la inteligencia colectiva y la solidaridad. A través de una narrativa ágil, el filme explora la empatía, la curiosidad y la importancia de trabajar en equipo para resolver problemas.

El paquete creativo: Kyle Balda, Craig Mazin y la novela de Leonie Swann

La dirección quedó a cargo de Kyle Balda. El guion y la adaptación estuvieron firmados por Craig Mazin, con base en la novela Three Bags Full de Leonie Swann, también mencionada como Las ovejas de Glennkill.

PUBLICIDAD

La producción estuvo encabezada por Lindsay Doran, Tim Bevan y Eric Fellner. En los créditos de productores ejecutivos aparecieron Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood y Tim Wellspring.

Las ovejas detectives ha recibido una calificación destacada en plataformas de reseñas, superando los 11 mil votos con una puntuación de 9.2/10, consolidándose como una de las propuestas familiares más esperadas del año.

Póster de la película Las Ovejas Detectives. Varias ovejas y corderos de diferentes colores miran hacia abajo. Fondo de cielo azul, texto "prime original" y "Amazon Prime"
El rebaño se convierte en detective tras la misteriosa muerte de su cuidador en la nueva comedia familiar. (Prime Video)

Reparto: Jackman y Thompson al frente de un elenco con múltiples figuras

El elenco principal incluye a Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau y Emma Thompson. También participaron Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein y Rhys Darby.

Si optan por la ver este film en su versión original,podrán reconocer las voces de Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus y Regina Hall pusieron su voz a algunos de los animales de la historia.

<br>

Temas Relacionados

Las Ovejas DetectivesHugh JackmanEmma ThompsonPrime videoqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto

La nueva película toma como base el cómic Woman of Tomorrow, pero le da otro impulso a la travesía espacial al reemplazar la misión de venganza por una búsqueda junto a Ruthye

Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto

La serie de Harry Potter en HBO Max suma a Peter Serafinowicz como el icónico poltergeist Peeves

Por primera vez, la adaptación de HBO sumará al infame poltergeist Peeves, ausente en las películas previas

La serie de Harry Potter en HBO Max suma a Peter Serafinowicz como el icónico poltergeist Peeves

Mike Myers anuncia Austin Powers 4 y se despide de los rumores que rodeaban la saga

La célebre parodia del cine de espías, prepara su regreso bajo la batuta de Mike Myers

Mike Myers anuncia Austin Powers 4 y se despide de los rumores que rodeaban la saga

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

Prime Video refuerza la tercera temporada de Fallout al alcanzar récords de audiencia y nominaciones al Emmy

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto

El origen de Spider-Man Noir: misticismo, Gran Depresión y un arsenal letal

Nacido en una revista francesa en 2006, el Spider-Man de la Tierra-90214 cambió la picadura radiactiva por el misticismo, la pobreza y las armas de fuego

El origen de Spider-Man Noir: misticismo, Gran Depresión y un arsenal letal

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región