Historias

El manual del éxito de Oprah Winfrey: de la adversidad extrema a crear un imperio de USD 3.400 millones

La conductora y productora reveló las claves que la impulsaron a transformar el dolor en liderazgo y a desafiar los límites de la televisión, el cine y la filantropía

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La conductora y productora consolidó una trayectoria empresarial basada en televisión, cine y filantropía, según Forbes (Foto AP/Matt Rourke, archivo)
La conductora y productora consolidó una trayectoria empresarial basada en televisión, cine y filantropía, según Forbes (Foto AP/Matt Rourke, archivo)

La historia de Oprah Winfrey ilustra una de las transformaciones más notables en el mundo de los medios y los negocios. Nacida en la pobreza rural de Mississippi, enfrentó abusos y pérdidas desde la infancia, pero convirtió esa experiencia en el impulso que definiría su camino. Su patrimonio, valorado en USD 3.400 millones, refleja cinco décadas de trabajo en televisión, cine y filantropía.

Durante el foro Forbes Self-Made 250 -evento que reúne a los 250 estadounidenses vivos más exitosos que se hicieron a sí mismos-, Winfrey relató que una serie de abusos sexuales y, a los 14 años, la muerte de su hijo recién nacido, marcaron un antes y un después en su vida. “Pensé que mi vida había terminado e incluso intenté hacerme daño, hacer todo lo que pudiera, porque sentía mucha vergüenza por ello”, expresó ante los asistentes.

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Winfrey señaló que ese episodio pudo cambiar su destino de forma irreversible. “Si hubiera criado a su hijo, habría dejado la escuela y perdido toda posibilidad de formación académica”. Con el tiempo, transformó el dolor en una oportunidad. Retomó sus estudios, obtuvo una beca en la Universidad Estatal de Tennessee y descubrió su talento para la oratoria y la comunicación, habilidades que luego serían clave en su ascenso en la radio y la televisión.

Estrategias de negociación y control empresarial

La empresaria explicó en el foro Forbes Self-Made 250 que negociar una participación del 50% y asumir la propiedad de su espacio fueron decisiones clave - REUTERS/Jonathan Ernst
La empresaria explicó en el foro Forbes Self-Made 250 que negociar una participación del 50% y asumir la propiedad de su espacio fueron decisiones clave - REUTERS/Jonathan Ernst

Su carrera despegó a partir de su capacidad para transformar la subestimación de la industria en ventaja competitiva. “Lo mejor que me pasó en el mundo, como mujer negra, fue que me subestimaran. Esos tipos blancos, esos chicos de King World, jamás me habrían dado el 50% si hubieran creído que llegaría a donde estoy hoy”, afirmó la empresaria, según recogió la revista Forbes Argentina.

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Esta circunstancia le permitió negociar un porcentaje inusual de participación en su propio programa, sentando las bases para el control de su negocio.

El consejo de su abogado durante su participación en la película El color púrpura —por la que recibió USD 235.000 dólares y sacrificó sus vacaciones para filmar— resultó decisivo. A instancias de su asesor, fundó Harpo Productions y tomó el control de The Oprah Winfrey Show. Antes de esta decisión, la empresa King World gestionaba las ventas del programa y le pagaba un salario. Tras el cambio, la empresaria consolidó su autonomía y expandió sus operaciones hacia OWN, su red de televisión por cable, y hacia la industria cinematográfica.

Filantropía y legado social

La clasificación reconoce el peso económico de sus negocios en entretenimiento y producción audiovisual, construidos a partir de The Oprah Winfrey Show, su red OWN - REUTERS/Brendan Mcdermid
La clasificación reconoce el peso económico de sus negocios en entretenimiento y producción audiovisual, construidos a partir de The Oprah Winfrey Show, su red OWN - REUTERS/Brendan Mcdermid

La faceta filantrópica de Oprah Winfrey representa otro de los pilares de su liderazgo. A lo largo de su carrera, compartió experiencias personales con figuras influyentes como Nelson Mandela, con quien compartió 29 comidas y quien inspiró la creación de la Academia de Liderazgo Oprah Winfrey para Niñas.

Según relató, en 2007 impulsó la construcción de una escuela con internado en Sudáfrica destinada a niñas con alto rendimiento académico provenientes de contextos desfavorecidos. “Cometí muchos errores al principio porque pensaba que, si les dabas dinero a las personas e intentabas ayudarlas a salir de la pobreza o de situaciones difíciles, esa sería la solución. Aprendí esto por las malas: nunca le des a nadie más dinero del que ya se ganó”, explicó la empresaria, de acuerdo con Forbes.

Además de la influencia de Mandela, la escritora Maya Angelou le transmitió otra lección fundamental: el valor del legado no reside en los bienes materiales ni en las cifras económicas, sino en el impacto positivo sobre las vidas de otras personas.

Cambiar paradigmas y romper techos de cristal

Durante su intervención en el evento de Forbes, Winfrey relató cómo su historia personal desafió los paradigmas sociales que la rodeaban desde la infancia. “Mi abuela solía decir: ‘Hija, espero que crezcas y tengas buena gente blanca como la que tenemos nosotros’. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica, así que la buena gente blanca era la que le permitía llevar comida a casa, usar su ropa vieja y de segunda mano. No lo podría creer. No entendería lo que eso significaba: que yo hubiera logrado cambiar esa mentalidad”, compartió.

El ascenso de Oprah Winfrey muestra cómo la negociación de participación y la diversificación sostuvieron un imperio mediático (AP Foto/Paul Sancya)
El ascenso de Oprah Winfrey muestra cómo la negociación de participación y la diversificación sostuvieron un imperio mediático (AP Foto/Paul Sancya)

De acuerdo con el artículo publicado, la empresaria ocupa el primer lugar en la lista Forbes Self-Made 250. Su fortuna, estimada en USD 3.400 millones, refleja cinco décadas de trabajo y liderazgo en The Oprah Winfrey Show, Harpo Productions, OWN y proyectos cinematográficos como el remake de El color púrpura de 2024.

A través de su experiencia, la empresaria sostiene que el verdadero poder reside en la influencia y el impacto social, más allá de cualquier cifra patrimonial. Su recorrido desde la pobreza extrema hasta la cima de la industria mediática se consolidó como un manual de éxito para futuras generaciones.

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