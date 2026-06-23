“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

Anya Taylor-Joy dijo que el rodaje de Furiosa: A Mad Max Saga fue la etapa más solitaria y físicamente agotadora de su carrera

Anya Taylor-Joy pasó seis meses en el desierto australiano sin poder respirar, cerrar la boca o mostrar emoción, según la orden diaria que el director George Miller impartía en el set de Furiosa: A Mad Max Saga.

La actriz, de 30 años, reconoció que aquella fue la etapa más solitaria y físicamente agotadora de su carrera. “Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de esa película”, aseguró.

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“Es una conversación muy difícil”, dijo Taylor-Joy a The Hollywood Reporter en una entrevista. “Si fuera completamente honesta sobre mi experiencia, no le haría daño a nadie más que a mí misma”.

Furiosa: A Mad Max Saga funciona como precuela de Mad Max: Fury Road y cuenta el origen del personaje que interpretó Charlize Theron - REUTERS/Daniel Cole

La actriz evitó formular críticas directas al cineasta y aclaró que, con el tiempo, pudo entender lo que él buscaba. Pero no ocultó el peso de aquellos meses.

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Furiosa: A Mad Max Saga, quinta entrega de la saga creada por Miller, funciona como precuela de Mad Max: Fury Road (2015) y narra el origen del personaje que Charlize Theron encarnó en esa película.

Taylor-Joy interpreta a la joven Furiosa desde su secuestro en el Green Place of Many Mothers hasta su ascenso al rango de Imperatriz, con un presupuesto de 168 millones de dólares que la convirtió en la producción más cara de la historia del cine australiano.

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George Miller exigió a Anya Taylor-Joy una actuación casi inmóvil en Furiosa, sin respiración visible, gestos ni emoción - REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Chris Hemsworth da vida a Dementus, el señor de la guerra responsable de destruir el mundo de Furiosa, y Lachy Hulme interpreta a Immortan Joe.

Lo que Taylor-Joy no anticipaba era la quietud que Miller le exigía. El director quería una presencia de la rigidez de Clint Eastwood en los westerns italianos: sin respiración visible, sin gestualidad, sin emoción. Para una actriz cuyo instrumento es el movimiento, fue, según sus propias palabras, “sofocante”.

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“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de esa película”, afirmó en declaraciones previas al estreno, en mayo de 2024 para The New York Times. “No quiero profundizar demasiado, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil resultó difícil”. Cuando le preguntaron qué había resultado más inesperadamente arduo, respondió: “Hablemos dentro de 20 años”.

Anya Taylor-Joy interpretó a la joven Furiosa desde su secuestro hasta su ascenso a Imperatriz en la producción más cara de la historia del cine australiano - (Warner Bros. Pictures vía AP)

La batalla más persistente durante el rodaje fue la del destino de Dementus. Desde el primer día hasta el último, Taylor-Joy regresó una y otra vez a Miller con el mismo argumento: Furiosa debía ser quien decidiera el fin de su enemigo.

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“Simplemente abogué una y otra vez para que ella hiciera honor a su nombre”, declaró en la entrevista. En el desenlace del filme, su personaje captura a Dementus, lo inmoviliza y planta en su cuerpo el hueso del durazno que cargaba desde la infancia —reliquia del mundo que él destruyó—. Con el tiempo, del hombre crece un árbol que da frutos. Furiosa recoge uno y lo lleva a las esposas de Immortan Joe. “Ese era mi gran reto en esa película, y lo conseguí, pero fue una victoria muy dura”, dijo la actriz.

El aislamiento que describió no fue solo emocional. Taylor-Joy relató que durante medio año su contacto con el mundo exterior fue casi nulo, limitado al equipo de rodaje en el desierto australiano. “No he visto a una sola persona en meses. No he visto a nadie que no parezca estar en el páramo. He estado viviendo en un mundo ajeno”, recordó. Ese encierro también tuvo un componente físico: “Estaba llevando al límite lo que mi cuerpo y mi mente podían hacer”.

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Furiosa recibió críticas positivas, pero su recaudación mundial quedó por debajo de lo esperado y Deadline Hollywood calculó pérdidas de 119,6 millones de dólares - (Créditos: Warner Bros.)

Pese a todo, la actriz vinculó el proyecto con una aspiración de larga data. Taylor-Joy contó que estuvo de pie en la sala del cine cuando vio Mad Max: Fury Road en 2015.

“Era mi sueño estar en esas películas de Mad Max y encarnar a ese ícono feminista”, dijo en la publicación especializada. También sabía que Australia le cambiaría algo: “Entré y salí transformada. Eso fue parte de lo que me atrajo”.

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La película se estrenó en el Festival de Cannes el 15 de mayo de 2024 y llegó a las salas de Estados Unidos el 24 de ese mes.

La actriz afirmó que participar en Mad Max era un sueño desde Fury Road y que Australia la transformó antes y después de Furiosa - REUTERS/Sarah Meyssonnier

Recibió críticas positivas y fue elegida entre los diez mejores filmes del año por el National Board of Review, aunque su recaudación mundial de 174,4 millones de dólares quedó muy por debajo de los 350 millones que la industria estimaba necesarios para la rentabilidad. Según cálculos de Deadline Hollywood, las pérdidas para el estudio llegaron a 119,6 millones de dólares.

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Taylor-Joy estrenará el 15 de julio de 2026 Lucky, una serie de siete episodios para Apple TV+ en la que produce y protagoniza. Tiene también confirmada su participación en Dune: Part Three, de Denis Villeneuve, y acaba de ser anunciada como parte del elenco de The Hunt for Gollum, dirigida por Andy Serkis para la franquicia de El Señor de los Anillos.