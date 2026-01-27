Las 10 mejores series de Marvel, según The Times

El universo Marvel amplía su oferta de series con la llegada de "Wonder Man" a la plataforma Disney+ (REUTERS/Daniel Cole)

El universo Marvel continúa expandiéndose en la pantalla chica, con nuevas producciones que exploran diferentes géneros y estilos. La llegada de Wonder Man a Disney+ suma una nueva propuesta a la ya extensa lista de series inspiradas en el UCM.

A raíz de esto, The Times realizó una revisión de las 10 mejores series de Marvel, ordenadas según su impacto y originalidad.

Expansión del Universo Marvel en televisión y la llegada de “Wonder Man”

La oferta televisiva de Marvel ha crecido de manera sostenida desde los primeros días de Disney+. El estreno de Wonder Man marca el ingreso de Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, como un actor de Hollywood en busca de éxito, acompañado por el veterano Trevor Slattery, a cargo de Ben Kingsley.

Pronto, la trama se entrelaza con superpoderes y el característico giro de cómic. Esta serie refleja el avance de Marvel en explorar nuevas historias y personajes fuera de la gran pantalla.

10. She-Hulk: Attorney at Law (2022)

La serie "She-Hulk: Attorney at Law" presenta la historia de una abogada especializada en casos de superhumanos en el universo Marvel (Disney+)

La serie She-Hulk: Attorney at Law presenta a una abogada especializada en casos de superhumanos, interpretada por Tatiana Maslany, que se transforma en la imponente heroína verde.

La historia destaca por su tono irreverente y escenas donde la protagonista rompe la cuarta pared, recurso poco habitual en el universo Marvel. El reparto incluye participaciones de Mark Ruffalo como Hulk y Tim Roth como Abominación, sumando conexiones con el UCM cinematográfico.

9. Agent Carter (2015-2016)

Ambientada en 1946, Agent Carter sigue a Peggy Carter, personaje de Hayley Atwell, quien debe demostrar su valía en un ambiente predominantemente masculino tras el fin de la guerra.

La producción, distribuida en dos temporadas, combina el espíritu de los seriales de los años 40 con aventuras de espionaje, logrando una propuesta nostálgica y entretenida.

8. Moon Knight (2022)

Oscar Isaac protagoniza "Moon Knight", interpretando a un guerrero nocturno atrapado en la vida cotidiana de un asistente de museo

Oscar Isaac asume el papel principal en Moon Knight, una serie que mezcla acción y humor a través del relato de un guerrero nocturno atrapado en el cuerpo de un asistente de tienda de museo.

La interpretación de Isaac, junto a la participación de Ethan Hawke como antagonista, aporta dinamismo a una historia que juega con la identidad y la percepción del espectador.

7. Legion (2017-2019)

Legion rompe con los esquemas tradicionales de las series de superhéroes. Protagonizada por Dan Stevens, narra la historia de un joven que, internado en una institución psiquiátrica, descubre que su enfermedad mental podría ser una fuente de poderes extraordinarios.

La serie, escrita por Noah Hawley, destaca por su atmósfera surrealista y su narrativa desorientadora.

6. Ms. Marvel (2022)

"Ms. Marvel" es la primera superheroína musulmana de Marvel en llegar a Disney+ y marca un hito de inclusión en la plataforma (Disney Plus)

La llegada de Ms. Marvel al catálogo de Disney+ introduce a la primera superheroína musulmana de Marvel, encarnada por Iman Vellani. El relato combina elementos de origen y crecimiento personal, siguiendo a una adolescente paquistaní-estadounidense fanática de Capitana Marvel. El tono alegre y juvenil, así como el enfoque en los lazos familiares, diferencian a esta serie dentro del universo Marvel.

5. Agents of Shield (2013-2020)

Con una duración de 7 temporadas, Agents of Shield representó el primer gran cruce televisivo dentro del UCM. La serie se centra en las misiones de la agencia liderada por Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg, y se caracteriza por transformar a personajes secundarios en protagonistas, aportando profundidad al universo Marvel en televisión.

4. Jessica Jones (2015-2019)

Jessica Jones explora los rincones más oscuros y adultos del universo Marvel. Krysten Ritter interpreta a una exsuperheroína marcada por el trauma y el enfrentamiento con Kilgrave, villano encarnado por David Tennant. La serie aborda temas delicados y presenta un tono sombrío, sostenido por una actuación central poderosa.

3. Loki (2021-2023)

La serie "Loki" de Marvel cuenta con Tom Hiddleston interpretando al carismático dios del engaño en una nueva trama de aventuras

La serie Loki presenta a Tom Hiddleston en el papel del dios del engaño, acompañado por Owen Wilson como agente de la TVA. Aunque su primer episodio avanza con lentitud, la historia despliega una sucesión de acontecimientos ingeniosos, con giros inesperados y la presencia de Richard E. Grant. El argumento explora el concepto del “sagrado tiempo” y profundiza en las posibilidades del multiverso.

2. Daredevil (2015-2018)

"Daredevil" representa la primera producción televisiva de Marvel creada exclusivamente para la plataforma Netflix

Daredevil fue la primera producción televisiva de Marvel para Netflix, marcando un salto cualitativo para el estudio en la pequeña pantalla. Charlie Cox interpreta a Matt Murdock, abogado ciego de día y vigilante de noche.

La serie se distingue por sus coreografías de combate y por establecer un listón alto para la acción dentro de las series de superhéroes.

1. WandaVision (2021)

La evolución narrativa de "WandaVision" introduce desconcierto y tensión, diferenciándose de otras producciones de Marvel en televisión

La apuesta creativa de WandaVision radica en su homenaje a las comedias estadounidenses de los años 50. Elizabeth Olsen y Paul Bettany encarnan a Wanda Maximoff y Vision en un entorno suburbano que esconde múltiples misterios.

El diseño de la serie, con episodios en blanco y negro y una narrativa que evoluciona hacia el desconcierto, la ubica como una de las propuestas más originales y arriesgadas de Marvel en televisión.