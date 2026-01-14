Todo lo que sabe del regreso musical de BLACKPINK: Fecha de estreno de su próximo álbum

La banda femenina de K-pop lanzará nueva música tras el final de su gira. Créditos: YouTube/BLACKPINK

BLACKPINK confirmó oficialmente el lanzamiento de su tercer mini álbum, titulado DEADLINE, que estará disponible el 27 de febrero de 2026 a las 12:00 a.m. (hora del Este) y a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur).

El anuncio se realizó el 15 de enero a través de las redes sociales oficiales del grupo y puso fin a meses de especulación sobre el primer nuevo proyecto discográfico del cuarteto desde la publicación de su álbum de estudio Born Pink en 2022.

La confirmación llegó acompañada de un breve video teaser con una revelación dinámica del título, en el que se podía leer: “BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] 2026. 02. 27. 12AM (EST) / 1PM (KST)”.

BLACKPINK anunció que su próximo proyecto se estrenará el 27 de febrero. (Instagram)

El nombre del mini álbum coincide con el de la gira mundial DEADLINE World Tour, actualmente en curso, que concluirá el 26 de enero de 2026 en el estadio Kai Tak de Hong Kong.

El camino hacia la confirmación de DEADLINE estuvo marcado por varios retrasos. A comienzos de 2025, distintos reportes apuntaban a un regreso del grupo en mayo de ese año, fecha que posteriormente fue pospuesta a noviembre, luego a diciembre de 2025 y más tarde a enero de 2026, antes de establecerse finalmente el lanzamiento para finales de febrero.

Durante este periodo, YG Entertainment explicó en reiteradas ocasiones que los cambios respondían a la intención de mejorar la calidad del proyecto.

En noviembre de 2025, un representante de la compañía señaló que el álbum se encontraba en su etapa final de producción y que cualquier novedad sería comunicada a través de anuncios oficiales.

El nuevo álbum de BLACKPINK tuvo varios retrasos significativos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Para entonces, las integrantes ya habían iniciado la filmación del video musical principal, proceso que, según declaró Jisoo en una entrevista con Elle Korea, estaba “casi terminado”. El calendario extendido permitió al grupo compatibilizar la producción del álbum con su intensa agenda de conciertos, iniciada en julio de 2025.

DEADLINE será el primer mini álbum de BLACKPINK en más de tres años. Su último trabajo discográfico como grupo fue Born Pink, lanzado en septiembre de 2022, que debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiendo a la banda en el primer grupo femenino de K-pop en lograrlo desde 2008.

Ese álbum incluyó sencillos como “Pink Venom” y “Shut Down”, ambos con amplio impacto internacional.

Entre Born Pink y DEADLINE, el grupo lanzó el sencillo digital “Jump” en julio de 2025, que alcanzó el número uno del Billboard Global 200 y se convirtió en la décima entrada de BLACKPINK en el Billboard Hot 100.

BLACKPINK lanzó "Jump" en 2025 en medio de las especulaciones sobre el siguiente disco. (Captura de video)

La canción recibió además tres nominaciones en los MAMA Awards 2025, incluida Canción del Año. En paralelo, las integrantes desarrollaron actividades individuales.

Rosé obtuvo nominaciones al Grammy por su tema “APT” en colaboración con Bruno Mars, Jennie lanzó su marca de moda ODD ATELIER, Lisa fundó su propio sello LLOUD, así como su incursión en la actuación con la serie The White Lotus y Jisoo combinó proyectos de actuación con nueva música en solitario.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la lista de canciones ni el concepto visual del álbum.

BLACKPINK no ha revelado detalles sobre las canciones que contendrá el disco. (EFE/EPA/Jason Szenes)

Por si fuera poco, la fecha de estreno también coincide con la antesala del décimo aniversario del grupo, que debutó en agosto de 2016 bajo YG Entertainment.

Aunque algunos fans manifestaron decepción por tratarse de un mini álbum y no de un disco completo, otros mostraron emoción por saber más sobre los siguientes proyectos de de BLACKPINK.