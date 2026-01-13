BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

La boyband confirmó las fechas de su primera gira tras cuatro años de hiatus grupal por el servicio militar (HYBE Labels)

Tras casi cuatro años de pausa como grupo completo por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS, el fenómeno global del K-pop, anunció hoy, 13 de enero, las fechas y países de su esperada gira mundial 2026.

La confirmación oficial llega días antes de su comeback previsto para el 20 de marzo, cuando el septeto lance su quinto álbum de estudio, que hasta el momento lleva el título de BTS The 5th Album y está compuesto por 14 canciones nuevas.

Según la publicación de HYBE Labels, la serie de conciertos que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook ofrecerán este año arranca en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

BTS confirma su llegada a seis países de América Latina

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en America Latina?

La gira internacional de los intépretes de “Dynamite” comenzará en abril con tres fechas en Goyang, Corea del Sur; luego del lanzamiento de su nueva producción discográfica.

El anuncio de este martes es un sueño cumplido para los fans de la agrupación surcoreana en América Latina; ya que BTS no viajaba a esta zona del mundo desde hace varios años.

Ahora se sabe que los siete ídolos del k-pop visitarán seis países de la región. México será el primero en recibirlos en mayo; y luego pasarán por Sudamérica en octubre. Cabe resaltar que es la primera vez que BTS visitará Colombia, Perú y Argentina.

Esta es la lista de fechas confirmadas hasta el momento.

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo

Bogotá: 2-3 de octubre

Lima: 9-10 de octubre

Santiago: 16-17 de octubre

Buenos Aires: 23-24 de octubre

Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

Nota en desarrollo...