Entretenimiento

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

El grupo fenómeno del k-pop confirmó los conciertos que ofrecerán este año, tras un largo período lejos de los escenarios

Guardar
La boyband confirmó las fechas
La boyband confirmó las fechas de su primera gira tras cuatro años de hiatus grupal por el servicio militar (HYBE Labels)

Tras casi cuatro años de pausa como grupo completo por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS, el fenómeno global del K-pop, anunció hoy, 13 de enero, las fechas y países de su esperada gira mundial 2026.

La confirmación oficial llega días antes de su comeback previsto para el 20 de marzo, cuando el septeto lance su quinto álbum de estudio, que hasta el momento lleva el título de BTS The 5th Album y está compuesto por 14 canciones nuevas.

Según la publicación de HYBE Labels, la serie de conciertos que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook ofrecerán este año arranca en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

BTS confirma su llegada a
BTS confirma su llegada a seis países de América Latina

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en America Latina?

La gira internacional de los intépretes de “Dynamite” comenzará en abril con tres fechas en Goyang, Corea del Sur; luego del lanzamiento de su nueva producción discográfica.

El anuncio de este martes es un sueño cumplido para los fans de la agrupación surcoreana en América Latina; ya que BTS no viajaba a esta zona del mundo desde hace varios años.

Ahora se sabe que los siete ídolos del k-pop visitarán seis países de la región. México será el primero en recibirlos en mayo; y luego pasarán por Sudamérica en octubre. Cabe resaltar que es la primera vez que BTS visitará Colombia, Perú y Argentina.

Esta es la lista de fechas confirmadas hasta el momento.

  • Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo
  • Bogotá: 2-3 de octubre
  • Lima: 9-10 de octubre
  • Santiago: 16-17 de octubre
  • Buenos Aires: 23-24 de octubre
  • Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

Nota en desarrollo...

Temas Relacionados

BTSTour mundialGira 2026Conciertos de BTS 2026MéxicoPerúBrasilChileKpopEntretenimiento

Últimas Noticias

El famoso avión de Sean ‘Diddy’ Combs ya tiene nuevo dueño tras el escándalo judicial: así fue la venta

Una serie de demandas y una condena penal obligan al músico a liquidar activos

El famoso avión de Sean

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz niegan intentos sinceros de David y Victoria Beckham para reparar la relación

Un allegado a Nicola Peltz asegura que los padres de Brooklyn no han intentado un contacto genuino en casi un año, dejando claro que la distancia familiar sigue creciendo

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

La historia que conecta la tragedia familiar de Shakespeare con una cinematografía llena de emoción y arte sinceros cautiva audiencias y crítica

Hamnet revela el lado humano

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”

El actor contó los detalles de su sorprendente transformación física a los 55 años, siguiendo las exigencias de Christopher Nolan y convirtiéndose en un verdadero héroe griego frente a las cámaras

Cómo Matt Damon logró perder

El legado de Stranger Things: la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour trasciende la serie

En la premiere y en cada escena, la amistad y admiración mutua de los protagonistas se hizo presente, ofreciendo a los fans un emotivo cierre que va más allá de la ficción y la televisión

El legado de Stranger Things:
DEPORTES
Defensa confirmó el fichaje de

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

Francisco Cerúndolo iniciará su temporada 2026 en el ATP 250 de Adelaida: cómo ver su debut

Las dos promesas de River Plate que podrían tener rodaje en otros clubes de Primera División

TELESHOW
Crisis pública y silencio privado:

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

Benjamín Vicuña disfruta de su verano más esperado con sus hijos y su novia en Punta del Este: “Mi tribu”

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: qué participantes regresan y qué figuras se suman

INFOBAE AMÉRICA

Bob Weir, el guitarrista de

Bob Weir, el guitarrista de rock que impuso los jeans cortados como una tendencia de la moda psicodélica

Sequía en Uruguay: lluvias dieron “alivio” a productores que siguen reclamando medidas al gobierno

La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena

La Comisión Europea propuso sanciones rápidas contra Irán por la represión de las protestas: “El número de muertos es espantoso”

Una “lona precolombina” transforma la fachada del Palacio de Cristal