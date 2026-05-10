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“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

El director John Krasinski compartió desde Nueva York la primera imagen oficial de la continuación

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“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje
El estreno de "Un lugar en silencio: Parte III" está previsto para el 30 de julio de 2027, tras seis años desde la segunda entrega (Paramount/X)

John Krasinski confirmó el inicio del rodaje de Un lugar en silencio: Parte III, la tercera entrega de la franquicia de terror que reunirá a Emily Blunt y Cillian Murphy para continuar la historia de la familia Abbott.

El director compartió una imagen desde el set en Nueva York a través de su cuenta de Instagram, acompañada de la frase: “Aquí. Vamos. #Part III”. La publicación confirmó oficialmente que la producción está en marcha.

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Krasinski regresa al proyecto no solo como director, sino también como guionista y productor. La película es una coproducción de Sunday Night Productions —su productora junto a Allyson Seeger— y Platinum Dunes, con Paramount Pictures como distribuidora. Sunday Night mantiene un acuerdo de primera opción con el estudio.

El estreno está programado para el 30 de julio de 2027, lo que significa que habrán transcurrido seis años desde el lanzamiento de Un lugar en silencio: Parte II, estrenada en mayo de 2021.

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“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje
John Krasinski confirma el inicio del rodaje con el regreso de Emily Blunt y Cillian Murphy (X/@johnkrasinski)

Todo lo que se sabe sobre “Un lugar en silencio: Parte III”

Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe retoman sus roles como Evelyn, Regan y Marcus Abbott, respectivamente.

Se suma Cillian Murphy, quien en la segunda entrega interpretó a Emmett, un sobreviviente que conocía a la familia Abbott antes del apocalipsis y que desarrolló un vínculo paternal con Regan mientras la acompañaba en su misión contra los alienígenas.

La película también incorpora nuevos rostros: Jack O’Connell, conocido por Sinners; Jason Clarke, de Terminator Genisys; y Katy O’Brian, de Love Lies Bleeding. Por el momento, no se han revelado los personajes que interpretarán.

Según informó Deadline, tanto Blunt como Murphy cerraron sus contratos oficialmente antes del anuncio público del inicio del rodaje.

Emily Blunt y Cillian Murphy regresan como Evelyn Abbott y Emmett en la tercera entrega de la saga (Vianney Le Caer/Invision/AP)
Emily Blunt y Cillian Murphy regresan como Evelyn Abbott y Emmett en la tercera entrega de la saga (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Los detalles argumentales se mantienen bajo estricta reserva. La historia retomará el hilo de Un lugar en silencio: Parte II, cuyo desenlace mostraba a Regan transmitiendo el feedback de su audífono —la frecuencia que vulnera a las criaturas— a través de una señal de radio, con el potencial de llegar a otros sobrevivientes.

No se espera el regreso de Djimon Hounsou como Henri, personaje que murió al final de la segunda entrega y que también apareció en la precuela Un lugar en silencio: Día uno.

En cambio, no se descarta una nueva aparición de John Krasinski como Lee Abbott mediante flashbacks, recurso ya utilizado en la segunda película. Tampoco se descarta el regreso de Joseph Quinn como Eric, personaje que al final de la precuela abordaba el barco de Henri rumbo a la isla.

Un lugar en silencio: Parte III llega tras años de demoras. El proyecto fue anunciado originalmente para 2025, pero Paramount lo retiró del calendario de estrenos en 2024. La confirmación oficial de Krasinski como director, guionista y productor se produjo en agosto de 2025.

Un lugar en silencio
La franquicia "Un lugar en silencio" ya superó los 900 millones de dólares en taquilla mundial con sus producciones anteriores (Paramount Pictures)

La franquicia acumula más de 900 millones de dólares en taquilla mundial con sus tres producciones anteriores. La primera película recaudó 341 millones de dólares con un presupuesto de 17 millones; Un lugar en silencio: Parte II sumó 297 millones con una inversión de 61 millones; y la precuela Un lugar en silencio: Día uno, dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Lupita Nyong’o, alcanzó los 267 millones con un presupuesto de 67 millones.

Con el regreso de la familia Abbott y un elenco ampliado, la cuarta producción de la saga tiene altas probabilidades de convertir a la franquicia en un fenómeno de taquilla que supere los 1.000 millones de dólares acumulados.

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