Entretenimiento

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

El grupo de k-pop confirmó que regresará a México, Chile y Brasil. También será la primera visita de BTS en Colombia, Perú y Argentina

Guardar
BTS "Dynamite" Fuente: HYBE LABELS

El regreso de BTS a los escenarios ya es una realidad y promete convertirse en uno de los mayores acontecimientos musicales de 2026. Tras cuatro años sin una gira mundial completa, la banda surcoreana anunció un extenso tour que recorrerá América, Europa, Asia y Oceanía, acompañado por el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

Con la expectativa en niveles comparables a giras históricas como el Eras Tour de Taylor Swift, miles de fans en América Latina ya se preparan para la carrera por los boletos.

El BTS World Tour 2026–2027 marca el retorno oficial de Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jungkook tras completar su servicio militar obligatorio. Según la información difundida por la banda, la gira incluirá 79 conciertos en 34 regiones del mundo, con inicio el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y cierre en marzo de 2027.

El tour llegará a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Europa, América Latina y varias ciudades de Asia y Oceanía.

Jin, RM, Jimin, V, J-Hope,
Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jung Kook regresan juntos a los escenarios tras cuatro años sin una gira mundial completa (Crédito: BIGHIT MUSIC CO., LTD)

Live Nation, productora de los shows en Norteamérica y Europa, resaltó que se ha preparado un escenario 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los recintos y ofrecer una experiencia más inmersiva al público.

La gira acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de BTS, aún sin título oficial, que verá la luz el 20 de marzo de 2026 y contará con 14 canciones nuevas, grabadas durante seis meses en Los Ángeles, de acuerdo con la información oficial.

Fechas de BTS en América Latina

La expectativa de los fans latinoamericanos se hizo sentir en las redes sociales. Para muchos de ellos, será la primera oportunidad de ver a BTS en vivo en hasta siete años.

Las fechas confirmadas en la región son las siguientes:

  • Ciudad de México, México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026
  • Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026
  • Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026
  • Santiago, Chile: 16 y 17 de octubre de 2026
  • Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026
  • São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026
El regreso de BTS a
El regreso de BTS a los escenarios es considerado uno de los eventos musicales más importantes de 2026 (HYBE/Agencias)

Cuándo y cómo será la venta de boletos

La venta de entradas se realizará en dos etapas: una preventa exclusiva para miembros del fanclub ARMY y una venta general para el público sin membresía.

De acuerdo con la información oficial disponible en Weverse, por ahora solo se han habilitado detalles completos del proceso de boletaje para Norteamérica (incluido México) y Europa.

En el caso de Ciudad de México, la venta anticipada para miembros ARMY se realizará en dos bloques según las tres fechas de concierto que se han pactado en el Estadio GNP Seguros.

  • Días 1 y 2: jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local).
  • Día 3: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m.

La venta general para todos los públicos está programada para el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m.

Este artículo sumará información para otros países de América Latina cuando los datos estén disponibles

Detalles de la venta anticipada
Detalles de la venta anticipada de boletos en Norteamérica y Sudamérica (Captura: HYBE Labels)

Qué es la membresía ARMY Weverse y cómo adquirirla

La ARMY Global Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS y se gestiona a través de Weverse Shop, la plataforma oficial de HYBE. Esta membresía es clave para quienes deseen participar en la preventa de boletos, ya que sin ella no es posible acceder a la venta anticipada.

Entre los beneficios de la membresía se encuentran el acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos, contenido digital exclusivo en Weverse, la posibilidad de comprar mercancía oficial limitada, participación en sorteos especiales y el reconocimiento como miembro del fanclub global.

El precio oficial de la ARMY Global Membership es de 20.5 dólares, equivalentes a 409.82 pesos mexicanos, según el tipo de cambio informado en la plataforma.

Weverse es la plataforma oficial
Weverse es la plataforma oficial de HYBE para la gestión del fanclub y la preventa de entradas del tour. (Captura: HYBE Labels)

Requisitos clave para la preventa

Si quieres ir a los shows de BTS en Estados Unidos o México, y deseas participar en la preventa ARMY, Weverse establece un proceso obligatorio:

  • Comprar o tener una membresía ARMY activa en Weverse Shop.
  • Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de tu cuenta Ticketmaster, requisito indispensable para acceder a la fila virtual. Si el correo no coincide, se puede cambiar en la web de Ticketmaster hasta el 18 de enero, 5 PM hora de México.
  • Realizar el pre-registro en este link de Weverse [NORTEAMÉRICA] entre el 13 de enero de 2026 (10:30 a. m. ET) y el 18 de enero de 2026 (6:00 p. m. ET).
  • Seleccionar hasta tres ciudades para participar en la preventa.
  • Espera al día de la venta anticipada. Cuando se habilite la venta de boletos, la plataforma solicitará el NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP (9 dígitos) para acceder a la página.

Temas Relacionados

BTSTour mundialGira de BTS 2026ConciertosBTS en MéxicoBTS en PerúEntretenimiento

Últimas Noticias

Melissa Gilbert se pronuncia por primera vez tras el arresto de su esposo por abuso sexual infantil

El proceso legal involucra a dos menores, con hechos investigados durante la participación laboral del actor en una serie

Melissa Gilbert se pronuncia por

Emilia Clarke cierra la puerta a la fantasía tras ‘Juego de tronos’: “No me volveréis a ver subirme a un dragón jamás”

La actriz británica no tiene pensado seguir en las próximas ficciones de la saga

Emilia Clarke cierra la puerta

El cameo secreto de Robert Pattinson en ‘Marty Supreme’: “Nadie lo sabe pero está en esta escena”

El director Josh Safdie ha revelado la participación del actor británico en la película

El cameo secreto de Robert

Anthony Hopkins celebró medio siglo de sobriedad: “Hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche por un desmayo al estar borracho”

A los 88 años, el legendario actor galés compartió con sus seguidores cómo logró superar el alcoholismo, reflexionando sobre el valor de la vida

Anthony Hopkins celebró medio siglo

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El empresario británico dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar su transformación física tras recuperarse de una lesión. Su actitud positiva y disciplina han sido clave para alcanzar este sorprendente estado

La transformación del multimillonario Richard
DEPORTES
Sebastián Báez sigue de racha

Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y ahora tendrá una prueba de fuego: enfrentará a un tenista “invencible” para los argentinos

Festejó su triunfo antes de tiempo, pero se había olvidado de una regla y termino eliminado del Australian Open

Una tenista mostró su espalda y encendió las alarmas por las altas temperaturas de cara al Abierto de Australia: “No es broma”

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

TELESHOW
Marcela Tauro reveló una situación

Marcela Tauro reveló una situación incómoda que vivió con Julio Iglesias: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

La opinión de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani que involucró a su esposo

Arrancó el repechaje de MasterChef Celebrity: la sorpresiva dupla que se llevó todos los elogios

Sabrina Rojas se sinceró sobre su nueva relación con un hombre 15 años menor: “Me encara mucho el pibe joven”

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva oleada de ataques

Una nueva oleada de ataques rusos golpeó los centros médicos y agrava la falta de energía en Ucrania

Por qué la comunicación digital no logra igualar el impacto del encuentro presencial, según un estudio

Japón: Takaichi busca capitalizar su alta popularidad y convocaría a elecciones anticipadas en febrero

El Louvre aumentó el precio de entrada para turistas no europeos

La historia desconocida detrás del “botiquín” romano hallado en Broadway intriga a la arqueología británica