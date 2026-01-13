BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

BTS "Dynamite" Fuente: HYBE LABELS

El regreso de BTS a los escenarios ya es una realidad y promete convertirse en uno de los mayores acontecimientos musicales de 2026. Tras cuatro años sin una gira mundial completa, la banda surcoreana anunció un extenso tour que recorrerá América, Europa, Asia y Oceanía, acompañado por el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

Con la expectativa en niveles comparables a giras históricas como el Eras Tour de Taylor Swift, miles de fans en América Latina ya se preparan para la carrera por los boletos.

El BTS World Tour 2026–2027 marca el retorno oficial de Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jungkook tras completar su servicio militar obligatorio. Según la información difundida por la banda, la gira incluirá 79 conciertos en 34 regiones del mundo, con inicio el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y cierre en marzo de 2027.

El tour llegará a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Europa, América Latina y varias ciudades de Asia y Oceanía.

Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jung Kook regresan juntos a los escenarios tras cuatro años sin una gira mundial completa (Crédito: BIGHIT MUSIC CO., LTD)

Live Nation, productora de los shows en Norteamérica y Europa, resaltó que se ha preparado un escenario 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los recintos y ofrecer una experiencia más inmersiva al público.

La gira acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de BTS, aún sin título oficial, que verá la luz el 20 de marzo de 2026 y contará con 14 canciones nuevas, grabadas durante seis meses en Los Ángeles, de acuerdo con la información oficial.

Fechas de BTS en América Latina

La expectativa de los fans latinoamericanos se hizo sentir en las redes sociales. Para muchos de ellos, será la primera oportunidad de ver a BTS en vivo en hasta siete años.

Las fechas confirmadas en la región son las siguientes:

Ciudad de México, México : 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Bogotá, Colombia : 2 y 3 de octubre de 2026

Lima, Perú : 9 y 10 de octubre de 2026

Santiago, Chile : 16 y 17 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina : 23 y 24 de octubre de 2026

São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026

El regreso de BTS a los escenarios es considerado uno de los eventos musicales más importantes de 2026 (HYBE/Agencias)

Cuándo y cómo será la venta de boletos

La venta de entradas se realizará en dos etapas: una preventa exclusiva para miembros del fanclub ARMY y una venta general para el público sin membresía.

De acuerdo con la información oficial disponible en Weverse, por ahora solo se han habilitado detalles completos del proceso de boletaje para Norteamérica (incluido México) y Europa.

En el caso de Ciudad de México, la venta anticipada para miembros ARMY se realizará en dos bloques según las tres fechas de concierto que se han pactado en el Estadio GNP Seguros.

Días 1 y 2 : jueves 22 de enero de 2026 , de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local).

Día 3: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m.

La venta general para todos los públicos está programada para el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m.

Detalles de la venta anticipada de boletos en Norteamérica y Sudamérica (Captura: HYBE Labels)

Qué es la membresía ARMY Weverse y cómo adquirirla

La ARMY Global Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS y se gestiona a través de Weverse Shop, la plataforma oficial de HYBE. Esta membresía es clave para quienes deseen participar en la preventa de boletos, ya que sin ella no es posible acceder a la venta anticipada.

Entre los beneficios de la membresía se encuentran el acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos, contenido digital exclusivo en Weverse, la posibilidad de comprar mercancía oficial limitada, participación en sorteos especiales y el reconocimiento como miembro del fanclub global.

El precio oficial de la ARMY Global Membership es de 20.5 dólares, equivalentes a 409.82 pesos mexicanos, según el tipo de cambio informado en la plataforma.

Weverse es la plataforma oficial de HYBE para la gestión del fanclub y la preventa de entradas del tour. (Captura: HYBE Labels)

Requisitos clave para la preventa

Si quieres ir a los shows de BTS en Estados Unidos o México, y deseas participar en la preventa ARMY, Weverse establece un proceso obligatorio:

Comprar o tener una membresía ARMY activa en Weverse Shop .

Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de tu cuenta Ticketmaster , requisito indispensable para acceder a la fila virtual. Si el correo no coincide, se puede cambiar en la web de Ticketmaster hasta el 18 de enero, 5 PM hora de México.

pre-registro en [NORTEAMÉRICA] entre el 13 de enero de 2026 (10:30 a. m. ET) y el 18 de enero de 2026 (6:00 p. m. ET) . Realizar elen este link de Weverse entre el 13 de enero de 2026 (10:30 a. m. ET) y el

Seleccionar hasta tres ciudades para participar en la preventa.

Espera al día de la venta anticipada. Cuando se habilite la venta de boletos, la plataforma solicitará el NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP (9 dígitos) para acceder a la página.