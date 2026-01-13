México

BTS World Tour: la banda K-Pop confirma fecha en México

La banda surcoreana más exitosa de los últimos años iniciará una gira mundial con una parada en suelo azteca

Guardar
Los asiáticos llegarán a América
Los asiáticos llegarán a América Latina luego de su esperado regreso a los escenarios.

Luego de que durante los últimos días hubieran varias especulaciones sobre nuevas fechas, este martes BTS confirmó su ‘World Tour’ en donde visitará parte de Asia, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

BTSBTS World TourAmérica LatinaK-PopMéxicogiraconciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

IMSS-Bienestar inaugurará 4 hospitales en primer trimestre del 2026, alista entrega de hasta 27 millones de medicamentos

Infraestructura médica, atención oncológica especializada y resultados operativos marcan la ruta del sistema público de salud

IMSS-Bienestar inaugurará 4 hospitales en

“No te cases ni te embarques”: los mejores memes que dejó el primer martes 13 del 2026

Mientras algunos lo toman con humor, otros le tienen un miedo

“No te cases ni te

Gálvez critica la postura de Sheinbaum sobre el fentanilo y el mandato de AMLO tras llamada con Trump

La presidenta de México destacó junto a Donald Trump la reducción del 50% en el cruce de fentanilo hacia los EEUU

Gálvez critica la postura de

“Siempre nos ha apoyado”: Sheinbaum destaca ayuda de embajador de EEUU con gobierno de Trump

La mandataria aseguró que se tiene mucha relación con el embajador Ronald Johnson y que fue un facilitador para la llamada con Trump ocurrida el pasado 12 de enero

“Siempre nos ha apoyado”: Sheinbaum

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: afectaciones de tráfico en salida Cuicuilco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Lesli”, integrante de

Detienen a “Lesli”, integrante de La Unión Tepito y enlace con el Tren de Aragua: cobraba por explotación sexual en CDMX

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

“No te cases ni te

“No te cases ni te embarques”: los mejores memes que dejó el primer martes 13 del 2026

La artista Molly Gochman traerá su propuesta interactiva a México

Ninel Conde lanza dardo a sus detractoras: “no hay mujeres feas, sino sin presupuesto”

Critican a Shanik Berman por presumir que se hospedó en el hotel donde murió Liam Payne: “Imprudente”

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

DEPORTES

Toluca vs Santos: dónde y

Toluca vs Santos: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

Liga MX: los clubes que descartaron el fichaje de Hirving Lozano para el Clausura 2026

Reportan que Luca Martínez Dupuy, actual jugador de Godoy Cruz, está cerca de reforzar a los Bravos de Juárez

Piloto colombiano apoya a Checo Pérez y acusa favoritismo de Red Bull a Verstappen

Uruguay se concentrará en una playa de México durante el Mundial 2026