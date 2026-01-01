Jonathan Pine, entre el disfraz y el peligro: así la esperada segunda temporada de The Night Manager reabre el juego de espías

“The Night Manager” sigue a un ex soldado británico, Jonathan Pine (Tom Hiddleston) reclutado por Angela Burr (Olivia Colman) para infiltrarse en el círculo íntimo del traficante de armas Richard Onslow Roper (Hugh Laurie)

La esperada segunda temporada de The Night Manager marca el regreso de uno de los thrillers más aclamados de la BBC. La serie, basada en la novela de 1993 de John le Carré, retoma la historia de Jonathan Pine varios años después de los eventos originales. Ahora, el protagonista es huésped en lujosos hoteles de Centroamérica, costeados por el erario público, y mantiene su habitual hermetismo mientras se enfrenta a nuevos peligros.

“Como hotelero, Jonathan estaba completo”, escribió le Carré sobre su protagonista; sin embargo, la nueva entrega lo muestra como invitado, no personal, y recalcando su habilidad para mentir cuando su vida depende de ello.

La directora Georgi Banks-Davies, reconocida por su trabajo en series como I Hate Suzie y Kaos, describe los hoteles como escenarios ideales para un personaje que vive en constante disfraz. “En The Night Manager, con el protagonista constantemente disfrazado, los hoteles son definitivamente un lugar para esconderse a simple vista”, afirma. Según The Times, ella subraya que en la nueva temporada esta interacción revela rasgos fundamentales de su carácter.

Perfil de Jonathan Pine y evolución del personaje en la nueva serie

Jonathan Pine, interpretado nuevamente por Tom Hiddleston, continúa mostrando su dualidad: por fuera, impecable y sereno; por dentro, “como una bomba sin explotar”. Hiddleston explica: “Su verdadera identidad ha sido borrada de los registros. Vive bajo un nuevo alias: Alex Goodwin. Para la propia seguridad de Pine, su nombre real, su historia personal y su dolor privado han sido enterrados y suprimidos. Su trauma ha sido encerrado en lo más profundo, como una bomba sin detonar”.

Tom Hiddleston regresa como Jonathan Pine, ahora bajo la identidad de Alex Goodwin, en una trama marcada por el misterio

Banks-Davies compara la furia interna de Pine con una cafetera de émbolo que contiene el enojo empujándolo hacia abajo. “Pero también es el dragón dormido. Y en cuanto ve una señal de peligro, debe salir corriendo”, comenta la directora.

Este perfil psicológico será explorado en la segunda temporada, donde Pine se enfrenta a nuevos adversarios y cuestiona su propósito. Según The Times, la serie profundiza en el conflicto interno del personaje y su búsqueda de sentido tras la caída de Roper, su antagonista original.

Perspectiva de la directora Georgi Banks-Davies sobre el proyecto y la construcción de la serie

Georgi Banks-Davies aporta una mirada singular a la nueva temporada desde su experiencia personal y profesional. “Crecí en una familia irlandesa de clase trabajadora. La gente está muy presente con sus emociones y creo que eso es algo bueno que no necesariamente tenemos tanto en Inglaterra”, comenta. Su propio carácter observador la acerca a Pine, describiéndose como alguien que pasaba inadvertida, sentada al fondo, observando a todos.

Georgi Banks-Davies imprime una perspectiva única en la nueva temporada a partir de su trayectoria personal y profesional

La directora también resalta el viaje de autodescubrimiento de los personajes principales: “No voy a revelar demasiado, pero los tres personajes principales, Teddy Dos Santos, Jonathan Pine y Roxana Bolanos, realizan ese viaje de ‘a través de esto tengo que entender quién soy’”. Según The Times, el enfoque de Banks-Davies se centra tanto en la acción como en la introspección de los personajes.

Recepción de la primera temporada y su impacto en la BBC y el público

La primera temporada, emitida en 2016, logró atraer a cerca de 10 millones de espectadores semanales y recibió elogios tanto de la crítica como del público. Obtuvo premios para su protagonista Tom Hiddleston, la directora Susanne Bier, el guionista David Farr y Hugh Laurie, quien interpretó al villano Richard Roper. La BBC consideró el éxito del show como ejemplo de su capacidad para unir al Reino Unido en la era del multicanal, aunque el streaming apenas comenzaba a tomar relevancia.

Tom Hiddleston recuerda el impacto que tuvo la serie en Estados Unidos. “Meses después fui invitado a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con el presidente Obama. Me presentaron al entonces vicepresidente Joe Biden, quien me dijo que habían proyectado The Night Manager en la Casa Blanca con gran entusiasmo. Eso no sucede todos los días”, relata Hiddleston a The Times.

La primera temporada de "The Night Manager" se estrenó en 2016 y captó la atención de cerca de 10 millones de espectadores cada semana

Nuevos personajes y trama en la segunda temporada

En esta nueva entrega, Pine vuelve a trabajar en el turno de noche, pero ahora desde MI6, monitoreando pantallas de seguridad en clubes de Londres. El regreso de un rostro conocido de la red de Roper lo impulsa a retomar la acción en el mundo real, enfrentándose a “los mercaderes de la muerte del tráfico de armas”. Su nuevo adversario es Teddy, un empresario colombiano interpretado por Diego Calva, mientras Camila Morrone da vida a Roxana, el interés amoroso de Pine.

En la primera temporada, Pine llegó a sufrir una golpiza para probar su lealtad. En la segunda, se presenta una versión menos literal de ese ritual, sugiriendo una tendencia autodestructiva y oscura en el personaje. The Times resalta que esta dinámica, propia de la ficción de espías, se mantiene vigente: la tensión entre lo que se oculta y lo que se revela.

Proceso creativo y desarrollo del guion por David Farr

David Farr, responsable del guion original y de la nueva temporada, admite que no se planeaba una segunda entrega. “La respuesta simple es que nunca hubo intención de hacerla cuando terminamos la primera. Era una adaptación de un libro de le Carré. Nadie iría más allá de le Carré. Eso sería sacrilegio”, afirma Farr. Solo tras la muerte del autor, y con el permiso de sus hijos, la producción se puso en marcha.

David Farr, guionista original, confirma que la segunda temporada no estaba prevista tras finalizar la primera

Farr señala que la inspiración para la nueva trama le llegó inesperadamente: “Lo llamo el momento de las 4:30 de la mañana, mitad sueño. Es cuando muchos escritores y músicos tienen las mejores ideas. No sé por qué. El cerebro está en un espacio abierto y ocurren cosas extrañas”. The Times destaca que el guionista buscó ideas en Colombia, entrevistando a personas cercanas a la situación política del país y alojándose en hoteles dignos de Pine.

Participación de los hijos de John le Carré y la continuación del legado literario

El visto bueno para la continuación de la historia provino de los hijos de le Carré. Nicholas Cornwell, bajo el seudónimo Nick Harkaway, publicó recientemente una novela de Smiley, mientras Stephen Cornwell trabaja en una nueva serie para la BBC que fusiona dos obras de su padre.

Simon Cornwell, codirector de la productora Ink Factory, confirmó a Farr que no había ningún proyecto de secuela en marcha, lo que permitió al guionista avanzar con libertad creativa.

Farr reconoce que extrañó la pasión de le Carré durante el proceso, pero se sintió respaldado por la confianza absoluta de los hijos del escritor, “quienes llevan la llama muy conscientemente”. Según The Times, la implicación familiar fue clave para preservar el espíritu de la obra original en la nueva temporada.