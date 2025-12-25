De los Beckham a Justin Bieber: así celebran los famosos la Navidad 2025

El intercambio de mensajes emotivos y recuerdos navideños entre celebridades y sus seguidores marcó la Navidad 2025 (Instagram/Composición)

La temporada navideña 2025 reunió a celebridades internacionales en torno a sus familias, dejando ver en redes sociales cómo vivieron estas fechas tan especiales.

Las publicaciones revelaron desde reuniones íntimas y tradiciones innovadoras hasta anécdotas personales que permitieron conocer el lado más cotidiano de figuras reconocidas en el mundo del espectáculo.

David y Victoria Beckham

Victoria Beckham compartió en Instagram imágenes de una celebración distendida junto a David Beckham y su hijo Cruz Beckham, de 20 años, quien aportó música y canto a la velada. Victoria remarcó que David, con un gorro de Papá Noel, se encargó de la decoración navideña e hizo referencia al personaje de Clark Griswold.

David y Victoria Beckham celebraron una Navidad distendida en familia, destacando el aporte musical de Cruz y el humor festivo de David (Instagram/@victoriabeckham)

Taylor Swift

Desde la cuenta Taylor Nation, el equipo de la estrella pop extendió un saludo a todos los swifties en el mundo. “¡Te deseo unas felices fiestas! ¡Espero que todos tus deseos se hagan realidad!“, se lee en la descripción de un video casero de Taylor durante la infancia mientras juega con un tren de juguete frente al árbol navideño. Por el momento, no hubo posts desde su perfil oficial o el de su prometido, Travis Kelce.

Chris Hemsworth

La estrella de Thor llevó las vacaciones a otro nivel y pasó la Navidad en la isla Fiji junto a sus hijos y su esposa Elsa Pataky. En las imágenes compartidas por Instagram se le ve también compartiendo con su hermano Liam y surfeando por las olas.

Chris Hemsworth apostó por una Navidad en Fiji, combinando surf, familia y momentos de diversión junto a Elsa Pataky y Liam Hemsworth (Instagram/@chrishemsworth)

Nicole Kidman

En Australia, Nicole Kidman, quien recientemente se separó de Keith Urban, asistió junto a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret a una fiesta de Nochebuena, luciendo su cabello rizado, momento que fue destacado en redes sociales. Por el momento, no hizo publicaciones en su perfil oficial de Instagram.

Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Bieber mostraron a su hijo Jack Blues, de 16 meses, vestido con suéter rojo y gorro de Papá Noel en la víspera navideña, resaltando la importancia de los momentos en familia.

Justin Bieber y Hailey Bieber compartieron la ternura navideña al mostrar a su hijo Jack Blues vestido con suéter rojo y gorro de Papá Noel (Instagram/@lilbieber)

Elton John

Elton John celebró por motivos especiales: el vigésimo aniversario de su unión civil con David Furnish y el reconocimiento platino a su canción “Step Into Christmas” en Estados Unidos y Reino Unido. La residencia Windsor de la pareja se transformó en un paraíso invernal para recibir a sus hijos, Zachary y Elijah, con numerosos regalos bajo el árbol y una mesa festiva especialmente preparada.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez posó junto a su gran árbol navideño con pijama a rayas rosado y blanco durante la reunión familiar, reflejando un ambiente cálido y familiar.

Jennifer Lopez posó junto a su árbol navideño en un ambiente familiar y cálido, reflejando la unión y la alegría de las fiestas en su hogar (Instagram/@jlo)

Jessica Simpson

Jessica Simpson publicó una imagen poco habitual junto a sus hijos Maxwell “Maxi” Drew, Ace Knute y Birdie Mae, señalando que diciembre trae a los más pequeños sentimientos de “amor genuino, emoción, esperanza, felicidad, gracia y pura alegría”.

Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco eligieron el anonimato al visitar una exhibición de luces navideñas, experiencia que Selena describió como “visitar un país de maravillas”.

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de la Navidad de manera anónima, sumergiéndose en un mar de luces y fantasía (Instagram/@selenagomez)

Olivia Culpo

Olivia Culpo y Christian McCaffrey llevaron a su hija Colette, de 5 meses, a Disneyland antes de las fiestas y calificaron la visita como “el mejor regalo de Navidad”.

Jesse Tyler Ferguson

Jesse Tyler Ferguson y Justin Mikita compartieron una imagen juntos en Nochebuena, mostrando su espíritu festivo en pareja.

Jesse Tyler Ferguson y Justin Mikita compartieron una imagen en Nochebuena, mostrando su espíritu festivo y la importancia de celebrar en pareja durante la Navidad (Instagram/@jessetyler)

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen relató que perdió una carilla dental al intentar abrir un paquete de bastones de caramelo con los dientes para sus hijos, símbolo de los gestos cotidianos de las madres durante las fiestas.

Rosé de BLACKPINK

La cantante de “APT” compartió algunas fotografías al lado del árbol y escribió en la leyenda de la publicación un mensaje dirigido a sus fans: “Feliz Navidad a mis número uno. Espero que todos tengan una Navidad cálida y segura”.

Rosé de BLACKPINK celebró la Navidad rodeada de calidez y gratitud, destacando la importancia de sus fans como su “número uno” (Instagram/@roses_are_rosie)