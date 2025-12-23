La verdadera razón por la que el hijo de David y Victoria Beckham los bloqueó de redes sociales

Brooklyn Beckham bloqueó a toda su familia de redes sociales. (Créditos: REUTERS)

Un simple gesto en Instagram desató una nueva disputa pública dentro de la familia Beckham. Brooklyn Beckham bloqueó a su madre, Victoria Beckham, así como a su padre, David Beckham, y a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper, después de que Victoria “diera like” a una de sus publicaciones.

El incidente ocurrió en un post de Brooklyn en el que compartía consejos de cocina sobre cómo sazonar un pollo mediante un proceso de cerveza-brining para darle más sabor.

La acción de la excantante de 51 años provocó rápidamente que sus seguidores inundaran los comentarios de Brooklyn, instándolo a reconciliarse con su familia.

Brooklyn Beckham se molestó por la avalancha de comentarios sobre la situación con su familia. (Instagram)

Según fuentes cercanas citadas por US Sun, la reacción del joven fue bloquear a sus familiares “dentro de horas” tras sentir que su espacio personal estaba siendo invadido.

Un informante explicó que el joven de 26 años busca manejar sus conflictos familiares “de manera privada y no a través de las redes sociales”, pero la decisión de bloquear a sus padres y hermanos tuvo el efecto contrario, exponiendo la disputa ante millones de seguidores.

“Todo esto salió de la nada, y justo en la temporada navideña cuando las familias suelen reunirse. Es devastador”, comentó la fuente, agregando que Cruz y Romeo estaban molestos por lo que consideran un “ataque público” de su hermano.

Los hermanos de Brooklyn Beckham están molestos con él por el bloqueo en redes sociales. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sin embargo, el informante afirmó que Brooklyn quiere que sus problemas familiares “se resuelvan en privado y no se resuelvan en las redes sociales, aunque sus acciones han tenido el resultado contrario”.

De hecho, Cruz Beckham, de 20 años, utilizó sus redes sociales para desmentir rumores de que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn en Instagram.

“NO ES CIERTO. Mis padres nunca dejarían de seguir a su hijo”, escribió junto a una captura de un artículo que difundía la información, aclarando que se despertaron bloqueados junto a él.

Cruz Beckham negó que fueron sus padres quienes dejaron de seguir a Brooklyn. (Cruz Beckham/Instagram)

Cabe destacar que no es la primera vez que Brooklyn se distancia de su familia. En octubre de 2025, un informante dijo a Us Weekly que el fotógrafo y chef “no tenía interés en reconciliarse con la familia Beckham en este momento”.

Asimismo, la fuente aseguró que estaba concentrado en llevar “una vida pacífica, sin drama” junto a su esposa, Nicola Peltz, de 30 años.

“Han construido su propio mundo juntos y están muy contentos con él. Quieren que las cosas se acomoden con naturalidad en lugar de intentar arreglar algo que aún les genera tensión”, indicó.

Incluso, Brooklyn abordó los rumores sobre su drama familiar mientras hablaba con el Daily Mail en septiembre, compartiendo que, a pesar de que la gente dice “cosas negativas”, tiene una “esposa que lo apoya”.

Brooklyn Beckham aseguró que está enfocado en su vida con Nicola Peltz. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Ella y yo simplemente hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, explicó.

Hasta el momento, representantes de Brooklyn y Victoria Beckham no han emitido comentarios sobre el episodio.