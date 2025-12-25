Justin Bieber comparte un emotivo mensaje sobre su recuperación en Nochebuena: “He pasado por mucho dolor”

Justin Bieber compartió un mensaje de introspección. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Bieber atraviesa un momento de introspección profunda en vísperas de la Navidad. El cantante canadiense, de 31 años, compartió el miércoles 24 de diciembre una serie de publicaciones emotivas en Instagram en las que reflexionó sobre su trayectoria en la industria musical, su fe y el proceso personal de sanación que dice estar viviendo tras años cuestionamientos internos.

“La época navideña es ese momento para reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres, qué es lo que de verdad te llena”, escribió como pie de foto en su primera publicació.

Para el intérprete, la Navidad no solo representa una fecha festiva, sino un espacio de conexión espiritual. “La Navidad es un recordatorio de Jesús y del regalo gratuito del perdón que solo él puede ofrecer”, añadió, antes de reconocer que soltar el resentimiento ha sido uno de los desafíos más complejos de su vida.

Justin Bieber reflexionó sobre su vida en Nochebuena. (Instagram)

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de varias páginas manuscritas tituladas A Message, donde el artista profundizó en su experiencia desde que alcanzó la fama siendo apenas un adolescente. “Crecí en un sistema que recompensaba mi don, pero que no siempre protegía mi alma”, escribió el cantante, quien saltó a la fama en 2009 con su EP My World.

En esas líneas, Justin Bieber reconoció haberse sentido, en ciertos momentos, utilizado y apresurado por una maquinaria que priorizaba el éxito comercial por encima del bienestar personal.

“Hubo momentos en los que me sentí usado, apresurado, moldeado para convertirme en algo que no elegí del todo. Este tipo de presión deja heridas que no se ven sobre el escenario”, confesó.

Y añadió:. “He cargado con enojo. Le he preguntado a Dios por qué. Pero Jesús sigue encontrándome en medio del dolor, no justificando lo que me hirió, sino enseñándome a no volverme amargo”.

Justin Bieber admitió que la industria musical lo dañó mucho. (EFE/Lucas Galvez)

En otro pasaje, admitió haber atravesado dolores que lo marcaron antes de contar con las herramientas emocionales necesarias para comprenderlos.

“Estuve en un sistema que quitaba más de lo que protegía. No quiero quemar la industria de la música. Quiero verla renovada: más segura, más honesta, más humana. No hablo como una víctima que sigue sangrando, hablo como alguien restaurado”, escribió.

Horas más tarde, el artista reforzó ese mensaje con una segunda publicación sin texto, seguida de dos selfies: una imagen en primer plano donde aparece mirando de perfil y otra en la que sonríe frente a una chimenea encendida, acompañadas únicamente por un emoji de abrazo.

Justin Bieber compartió una foto junto a la chimenea. (Instagram)

Ese mismo día, Justin Bieber también compartió un vistazo íntimo de su vida familiar al publicar una imagen de su hijo Jack Blues, de 16 meses, caminando hacia un avión privado con un gorro rojo de Santa Claus y un suéter a juego.

El cantante y su esposa, Hailey Baldwin Bieber, también mostraron la decoración navideña de su hogar, con tres medias color crema colgadas sobre la chimenea, en referencia a la familia de tres.