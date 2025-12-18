“No he visto Titanic”, confesó Leonardo DiCaprio en diálogo con Jennifer Lawrence

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence comparten sus experiencias como referentes de la industria cinematográfica en una entrevista exclusiva para Variety

La conversación entre Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence para Variety reúne a dos de los actores más influyentes de su generación en un intercambio que explora sus trayectorias, procesos creativos y perspectivas sobre la industria cinematográfica.

Ambos, ganadores del Oscar, atraviesan un momento central en sus carreras tras sus recientes trabajos en One Battle After Another y Die My Love, y anticipan una próxima colaboración bajo la dirección de Martin Scorsese.

El tono íntimo y espontáneo de la charla permite acceder a confesiones, anécdotas y reflexiones poco comunes en entrevistas convencionales.

Ambos actores analizan el impacto de sus recientes películas, "One Battle After Another" y "Die My Love", en sus carreras

Primeros pasos en la actuación

El diálogo comienza con una evocación de los inicios de ambos en la actuación. DiCaprio pregunta a Lawrence por el momento en que comenzó: “¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer audiciones?”, consulta. Lawrence responde: “Unos 14, en Nueva York”.

DiCaprio comparte que él tenía 12 y recuerda sus primeros pasos en comerciales y televisión: “Mi primer programa de televisión fue The Outsiders. Ahí está toda mi filmografía”.

Lawrence, a su vez, recuerda su paso por The Bill Engvall Show: “No creo que nadie lo haya visto excepto mis padres y yo”. DiCaprio menciona: “El mío fue Growing Pains, que veía todos los días después de la escuela”.

Jennifer Lawrence revela que comenzó a hacer audiciones en Nueva York a los 14 años, marcando el inicio de su carrera actoral (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambos coinciden en que sus primeras oportunidades llegaron a través de la televisión y la publicidad, y relatan con humor las circunstancias que los llevaron a la actuación desde tan jóvenes.

Los desafíos creativos recientes

La charla se adentra en los desafíos creativos de sus proyectos recientes. Lawrence elogia el trabajo de DiCaprio: “One Battle After Another es mi película favorita que he visto en mi vida. Eres un gran actor y esta fue la mejor interpretación que he visto”. Destaca la calidez y crudeza del personaje Bob y pregunta si fue una creación personal o propuesta del director Paul Thomas Anderson.

DiCaprio explica: “Esto fue personal para Paul. Llevaba escribiéndolo 15 o 20 años. Es muy pertinente hoy. Se basa en Vineland, pero hizo su propia versión. La idea de un revolucionario que intenta adaptarse al mundo moderno, con una hija con la que no conecta, era algo que le rondaba la cabeza desde hace mucho”.

Leonardo DiCaprio revela que el personaje de Bob fue una creación personal del director Paul Thomas Anderson (Warner Bros. Pictures vía AP)

Lawrence habla de Die My Love y revela la influencia de Scorsese en el proyecto: “Marty había leído el libro en su club de lectura y me dijo: ‘Deberías hacer una película y protagonizarla’”.

La actriz confiesa sus dudas iniciales: “No entendía cómo podía ser una película. La autora, Ariana Harwicz, describe la depresión posparto y la crisis de identidad de forma poética, perdida en un bosque, con visuales y metáforas. No quería volver a Marty y decirle que no lo entendía”. Finalmente, admite que la clave fue asumir el carácter poético de la obra y confiar en la visión de la directora Lynne Ramsay: “Ella es una poeta”.

Dinámica en el set y anécdotas de rodaje

El intercambio incluye relatos sobre la dinámica en los rodajes y las relaciones con colegas. Lawrence menciona la química entre DiCaprio y Benicio del Toro en One Battle After Another: “¿Alguna vez se han besado?”, pregunta en tono de broma.

DiCaprio responde entre risas y narra cómo la llegada de Del Toro transformó la película: “Esperamos tres meses a que terminara The Phoenician Scheme. Cuando llegó, supo exactamente quién era su personaje y cambiamos toda la película”.

Lawrence también recuerda su experiencia de interpretar a una madre en Die My Love junto a Rob, que acababa de ser padre: “No podíamos interpretar personajes tan distantes de la realidad. La comprensión social de la depresión posparto es muy simplista, pero hay muchas versiones”.

La actriz reflexiona sobre la dificultad de interpretar personajes alejados de la realidad personal en "Die My Love" (Captura de tráiler oficial)

DiCaprio rememora su primer gran papel en cine tras Growing Pains y la generosidad del equipo: “Iban a hacer otro año de la serie, pero Alan Thicke y todos se reunieron y dijeron: ‘Dejen que el chico haga esto’. Fue un momento increíble”.

Influencia de los directores y método de trabajo

Lawrence aborda la influencia de los directores en su carrera, en especial David O. Russell: “Me enseñó realmente a actuar. Sé que puede ser duro, pero para mí era como un entrenador estricto. ‘Hazlo más alto’, ‘Hazlo más bajo’, ‘Eso fue una porquería’, ‘Hazlo mejor’. Era muy directo conmigo. Tenía 21 años cuando hice Silver Linings y se sentía vivo. Nunca sentí que me gritara”.

La mirada sobre el propio trabajo

En uno de los momentos más sorprendentes, DiCaprio revela: “No he visto Titanic”. Lawrence reacciona con asombro y le dice: “Deberías. Seguro que ahora podrías verla, es muy buena”.

DiCaprio admite que no suele ver sus películas y pregunta a Lawrence si ella lo hace: “No. Nunca he hecho algo como Titanic. Si lo hubiera hecho, la vería. Una vez, estando muy borracha, puse American Hustle para ver si era buena actriz. No recuerdo la respuesta”.

Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto la película "Titanic", uno de sus mayores éxitos

Hábitos y errores en el set

Ambos comparten hábitos y errores en el set. DiCaprio reconoce: “Lanzo muchas ideas, a veces innecesarias, como una escopeta”. Lawrence se describe como alguien que desconecta demasiado al final del día: “No pienso en el día siguiente y luego es una locura en el tráiler de maquillaje”.

Relata una anécdota con Robert De Niro en Silver Linings Playbook: “Tenía que gritar estadísticas deportivas, que no me importan nada. No supe que tenía que hacerlo hasta el mismo día, y era Robert De Niro. No iba a hacerle perder el tiempo. Lo hice bien en la primera toma y luego fallé en todas las demás”.

Lawrence también narra incidentes con medicamentos en rodajes: “En Red Sparrow tomé un Adderall en vez de una pastilla para dormir y no dormí nada. Luego tuve que decir ‘Senate Armed Services Committee’ con acento ruso. También una vez tomé un Ambien por la mañana y terminé alucinando en una escena de baile con Philip Seymour Hoffman en Los juegos del hambre. Elizabeth Banks se molestó conmigo”.

El futuro: una colaboración bajo la mirada de Scorsese

La entrevista culmina con la mirada puesta en el futuro y la próxima colaboración de ambos bajo la dirección de Scorsese. Lawrence pregunta si hay algo que deba saber sobre el director. “Es algo genial, y te va a dar muchas referencias de películas”, responde DiCaprio.

Martin Scorsese será el director de la nueva película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence (REUTERS/Aude Guerrucci)

Lawrence se muestra preocupada: “¿Tengo que verlas todas?”. DiCaprio aclara: “Normalmente te las da en DVD. Y si no tienes reproductor, consíguelo. A veces hace proyecciones solo para una secuencia específica que quiere que veas. Quizá veamos películas japonesas de fantasmas para captar el tono. Vas a pasar un tiempo increíble”.

Lawrence, con humor, pregunta si DiCaprio está realmente emocionado por volver a trabajar juntos. La respuesta del actor refleja el entusiasmo compartido por la industria ante este reencuentro: no hay quien no lo esté.