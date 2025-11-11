Entretenimiento

Ed Sheeran habló acerca de su salud mental: “Nunca superas la depresión por completo, pero tienes periodos de idas y venidas”

El célebre artista británico y padre de familia describió su proceso de recuperación emocional. Entrevistado por Esquire, señaló cómo la paternidad y el apoyo cercano resultaron claves en su camino hacia una vida más plena

El cantante Ed Sheeran es mundialmente reconocido por sencillos como "Don't" (Ed Sheeran)

Creo que todos tenemos periodos de altibajos en la vida, ¿sabes? A veces tienes veranos geniales... pero también están los momentos bajos”, declaró Ed Sheeran en una conversación con la revista Esquire, subrayando la universalidad de las crisis personales y la importancia de buscar salidas hacia el bienestar. El artista británico explora nuevas pasiones y redefine su bienestar personal y profesional tras una etapa de crisis.

El año 2022 representó un punto de inflexión en la vida del cantautor. La muerte de Jamal Edwards, su amigo y colega, coincidió con el diagnóstico de cáncer a su esposa Cherry y una demanda por plagio, situaciones que sumieron al cantante en uno de los periodos más oscuros de su vida.

“En efecto, 2022 fue un año muy difícil, probablemente la mitad de 2023 también. Y luego todo empieza a asentarse y a mejorar”, relató. Fue así que el álbum Subtract, lanzado en mayo de 2023, se convirtió en reflejo de ese dolor, con presentaciones en las que Sheeran interpretó “Amazing Grace” a capela, apenas conteniendo las lágrimas.

En entrevista con Esquire, reveló cómo afronta el duelo y la creatividad tras un año marcado por la pérdida y la crisis personal (Portada Esquire)

El proceso de recuperación no resultó inmediato. Sheeran recurrió a la terapia como herramienta para ordenar sus pensamientos y emociones, aunque en la actualidad no asiste. “No lo decidí porque pensaba que estaba ‘curado’, solo me di cuenta de que me empezaba a quejar de cosas... ¿irrelevantes? Hay un límite de lo que puedes quejarte con otras personas”, explicó.

Reconoció que la depresión no desaparece por completo, pero experimenta periodos de bienestar y compartió: “Siento que nunca superas la depresión por completo, pero tienes periodos de idas y venidas y en este momento me siento genial”. La familia y la paternidad fueron fundamentales en este proceso, otorgándole razones para seguir adelante.

La muerte de Jamal Edwards y el cáncer de su esposa marcaron un punto de inflexión en la vida de Ed Sheeran en 2022 (YouTube)

Evolución del amor y la familia

La relación de Ed Sheeran con Cherry, su esposa desde hace una década y madre de sus dos hijas, ha evolucionado hacia una etapa de mayor madurez y profundidad. El propio Sheeran distingue entre las canciones de amor de sus inicios, centradas en el enamoramiento y la obsesión, y las actuales, que exploran un amor fortalecido por las pruebas superadas juntos.

“Siento que ahora es la siguiente etapa y creo que el amor sigue creciendo y evolucionando. Ya no somos las mismas personas que cuando teníamos 24 años. Somos seres humanos diferentes, tenemos prioridades diferentes”, compartió con Esquire. La paternidad y la vida familiar reconfiguraron tanto sus prioridades como su visión del amor.

Sobriedad con nuevos hábitos

En esta nueva etapa, optó por la sobriedad, una decisión motivada principalmente por su salud. “Estoy en una especie de período sobrio de mi vida, pero es más una cuestión de salud que de contención”, afirmó.

Aunque sigue disfrutando de la vida social, sus hábitos cambiaron: las reuniones con amigos suelen darse durante el día, en casa y con bebidas como la sidra, finalizando temprano para adaptarse a la vida familiar. Esta transformación en su concepto de “fiesta” refleja su deseo de mantenerse en forma y saludable, sobre todo durante sus giras.

La familia y la paternidad se convierten en pilares fundamentales para el bienestar emocional del artista (Twitter)

Creatividad y proceso musical

La creatividad de Ed Sheeran se nutre de la exploración constante y la planificación a largo plazo. Desde los 18 años, el cantante trazó un plan para producir diez álbumes, los primeros cinco bajo la temática de las matemáticas y los siguientes inspirados en conceptos como “play” (reproducir), “rebobinar” y “avanzar”.

Con respecto a su producción, comentó: “Play surgió de Restar, que es un álbum muy apagado y triste, y sabía que debería ser juguetón, divertido, emocionante, festivo y exploratorio. Esa es la idea”. La influencia de culturas como la india y la persa, asociadas para él con la alegría y el optimismo, se refleja en los sonidos de su nuevo trabajo.

También escribe canciones a diario, recopilando ideas y sonidos de sus viajes y experiencias. El proceso creativo, según planteó, consiste en filtrar y seleccionar los mejores momentos de esa elaboración constante. El concepto de cada álbum orienta la dirección sonora y la producción, permitiéndole mantener una evolución artística coherente.

La creatividad de Ed Sheeran se renueva con influencias culturales y una planificación musical a largo plazo (REUTERS)

Coleccionismo con aficiones alternativas

Lejos del escenario, cultiva pasiones que abarcan el coleccionismo de relojes, el vino y el fútbol. Aunque no considera que coleccionar relojes lo haga “cool”, se declara un entusiasta de los detalles técnicos y de la historia detrás de cada pieza.

“Creo que los verdaderos coleccionistas de relojes son unos frikis”, confesó. Su interés incluye desde relojes belgas fabricados con aceite hasta modelos de cerámica y relojes inteligentes, valorando la evolución de estos objetos con el paso del tiempo.

En cuanto al vino, sugiere probar siempre las producciones locales en cada destino. Ha descubierto vinos sorprendentes en países como India y México, y recomendó dejarse guiar por la oferta de cada región. Además, su pasión por el fútbol lo mantiene atento a los grandes eventos deportivos, como el Mundial.

El coleccionismo de relojes y la pasión por el vino y el fútbol enriquecen su vida personal (REUTERS)

Proyectos y planes futuros

De cara al futuro, Ed Sheeran planea regresar a México en 2026, coincidiendo con el Mundial de fútbol. Se contempla una gira por Norteamérica y Latinoamérica, buscando combinar su agenda de conciertos con la posibilidad de asistir a algunos partidos.

Para el reconocido intérprete, los objetos que lo acompañan, como los relojes, representan mucho más que una afición: son testigos silenciosos de su recorrido personal y profesional, siempre presentes en cada etapa de su vida.

