Ed Sheeran habló sobre estrés que vivió por juicio de plagio a ‘Shape of you’: ”No soy una corporación, soy un ser humano”

FILE PHOTO: Ed Sheeran performs at the Brit Awards at the O2 Arena in London, Britain, February 8, 2022 REUTERS/Peter Cziborra/File Photo

Después de que Ed Sheeran ganara el pasado miércoles una ardua batalla por los derechos de autor en Reino Unido por su canción Shape of you, la cual fue acusada de plagio, el cantante abrió su corazón y contó algunos de los estragos que este juicio tuvo en su salud mental.

Fue durante un video que el intérprete de éxitos como Photograph, Perfect o Beautiful People publicó en redes sociales, donde habló un poco más a profundidad sobre todo lo sucedido en fechas recientes y aprovechó para señalar que, aunque la resolución del caso fue a su favor, esto no indica que no le haya afectado la situación.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales”, remarcó.

Asimismo, puntualizó que la producción musical a nivel mundial es tan grande, que resultaría casi imposible que en algún punto no existieran coincidencias entre melodías.

Musician Ed Sheeran arrives at the Rolls Building for a copyright trial over his song 'Shape Of You', in London, Britain, March 7, 2022. REUTERS/Phil Noble

“Solo hay tantas notas y muy pocos acordes usados en la música pop. Es probable que ocurra una coincidencia si se lanzan 60,000 canciones todos los días en Spotify. Son 22 millones de canciones al año y solo hay 12 notas disponibles”, comentó Ed Sheeran.

En este sentido, el artista británico puntualizó que no quería invalidar las heridas que ambas partes del caso pudieron sufrir, pero desde su experiencia señaló que fue un proceso complicado, pues al final, aunque es famoso no deja de ser una persona.

“Sólo quiero decir que no soy una entidad. No soy una corporación, soy un ser humano, soy un padre, soy un esposo, soy un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable”, dijo.

Por su parte, Steven McCutcheon, mejor conocido como Steve Mac, uno de los también involucrados en el conflicto legal, compartió desde su cuenta de Instagram el video de Sheeran y agradeció a todas las personas que los apoyaron.

“Muchas gracias a mi familia, amigos y a cada uno que nos apoyó en este tiempo, pero lo más importante, muchas gracias a dos de los seres humanos más hermosos que conozco @teddysphotos @jmd_snowpatrol”, se lee.

Y es que todo comenzó el pasado 4 de marzo, cuando Ed Sheeran compareció ante un tribunal de Londres para responder a la demanda de dos personas que lo acusaron por el tema Shape of you.

El artista y sus coautores, John McDaid de Snow Patrol y el productor Steven McCutcheon fueron señalados por los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue de haberse inspirado parcialmente en su tema Oh Why de 2015 de Sami Chokri, que se presenta bajo el nombre de Sami Switch.

*Información en desarrollo