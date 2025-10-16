Cómo Ed Sheeran convirtió la convicción y la música en su única brújula: “No tenía un plan B”

Shape of You se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la era digital y supera las 6 mil millones de reproducciones en YouTube, ubicándose entre las canciones más escuchadas de la historia de la plataforma (YouTube/Ed Sheeran)

Convertirse en uno de los músicos más influyentes del mundo no es fruto del azar ni de un plan alternativo. Así lo expresó Ed Sheeran en una entrevista reciente con And The Writer Is podcast, donde compartió detalles sobre su trayectoria, su proceso creativo y la relación que mantiene con la fama y la industria musical.

“No tenía un plan B”, confesó el cantante británico al entrevistador del podcast, Ross Logan, subrayando que la perseverancia y el amor por la música fueron los motores fundamentales de su carrera.

Desde sus primeros pasos en Halifax, en el norte de Inglaterra, Sheeran se enfrentó a un entorno donde el éxito parecía lejano. Relató que su familia se mudó allí buscando espacio y precios accesibles, y que la música siempre estuvo presente en su hogar, con influencias que iban desde The Beatles y Elton John hasta la música tradicional irlandesa.

El cantante detalló los desafíos personales y profesionales que enfrentó antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea (Captura de video: YouTube/And The Writer Is)

El apoyo incondicional de su padre, quien siempre lo animó a seguir componiendo sin importar la calidad inicial de sus canciones, fue clave para forjar su confianza.

“La clave de mi confianza como niño fue que mi padre nunca fue honesto conmigo. Siempre me decía: ‘Esto es genial, haz más’”, recordó Sheeran en el podcast.

El camino hacia el reconocimiento estuvo lleno de dificultades. El artista británico relató que pasó años enfrentando desafíos: tocaba en la calle y en escenarios modestos, vivía con recursos limitados y era objeto de bromas por parte de sus amigos.

“Ponerte ahí fuera, hasta que tienes éxito, es vergonzoso porque no tienes nada que mostrar”, admitió. Sin embargo, lograba ser feliz con su pasión por la música: “La única tranquilidad que puedes encontrar es que lo amas”.

Proceso creativo y colaboraciones en la música

En cuanto a su proceso creativo, Sheeran explicó en And The Writer Is podcast que la composición es para él una dualidad entre la melodía y la letra. A veces prioriza la musicalidad, buscando que las palabras encajen perfectamente en la melodía, y en otras ocasiones se sumerge en la escritura lírica más profunda.

Las batallas de rap y freestyle en su adolescencia le dieron agilidad para rimar y jugar con las palabras, una habilidad que marcó su estilo de composición (Captura de video: YouTube/And The Writer Is)

“A veces la melodía es lo más importante”, afirmó, aunque reconoce la necesidad de equilibrar ambos aspectos en sus discos. Además, destacó la influencia que tuvo el rap y las batallas de freestyle en su adolescencia, lo que le permitió desarrollar una habilidad especial para las rimas y los juegos de palabras.

La colaboración fue otro pilar en su carrera. Sheeran trabajó con artistas como Taylor Swift, Justin Bieber, BTS y One Direction, entre otros.

Según relató en el podcast, aproximadamente el 30% de sus composiciones para otros artistas surgen en sesiones conjuntas, mientras que el resto son canciones que escribe y luego se destinan a otros intérpretes.

Ed Sheeran ha colaborado con grandes figuras del pop como Justin Bieber en “I Don’t Care” y Taylor Swift en “Everything Has Changed” (Europa Press/REUTERS)

“Si escribiera canciones únicamente por mi cuenta, al final todas sonarían parecidas”, reflexionó, defendiendo el valor de la coautoría para enriquecer su obra.

Fama, vida personal y visión sobre la industria musical

El impacto de la fama fue un arma de doble filo. Reconoció que la exposición global le impidió disfrutar de una vida completamente normal, especialmente desde el éxito de “Shape of You”.

“Solía poder ir de vacaciones a Japón, pero después de ‘Shape of You’ eso se acabó”, comentó. A pesar de ello, no reniega de la popularidad, ya que la mitad de su amor por la música proviene de la energía de los escenarios y la otra mitad de la composición. “No puedes elegir una sin la otra”, aseguró.

El equilibrio entre la vida personal y profesional se volvió aún más desafiante tras convertirse en padre. Explicó que su rutina diaria ahora gira en torno a sus hijos, priorizando el tiempo en familia sobre las largas jornadas de estudio y grabación que solía tener.

La paternidad transformó su agenda: ahora organiza su carrera alrededor de su hogar para estar presente en la crianza (REUTERS)

“Mi trabajo se adapta a ellos, no al revés”, señaló, y añadió que la paternidad le ha hecho valorar aún más la importancia de estar presente en casa.

Durante la conversación en And The Writer Is podcast, también abordó temas delicados como la protección de los derechos de autor y los desafíos legales que enfrentó.

Recordó los juicios por supuestos plagios, que coincidieron con momentos personales muy difíciles, como la enfermedad de su esposa y la pérdida de amigos cercanos. “La industria musical puede ser un lugar bastante cruel”, afirmó, lamentando la falta de unión entre los compositores.

“Muchos artistas prefieren llegar a un acuerdo, pero yo sentí que debía marcar un límite”, explicó sobre su decisión de llevar los casos a los tribunales tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Según Sheeran, el éxito musical ya no sigue un patrón fijo: una canción puede viralizarse rápidamente o tardar en encontrar su público (REUTERS)

Sheeran también reflexionó sobre la evolución de la industria musical, señalando que el éxito ya no depende de estrategias rígidas de promoción, sino de la conexión genuina con el público.

“Hoy, lanzas una canción y puede funcionar o no. No hay una fórmula”, comentó, y advirtió sobre la obsesión con las cifras de reproducciones en el primer día, recordando que muchos clásicos tardaron en consolidarse.

En cuanto a su legado, el artista expresó en el podcast que espera que sus hijos y nietos valoren especialmente su primer álbum, escrito en la adolescencia, y canciones como “Perfect”, dedicada a su esposa.

Considera que discos como Subtract tienen un peso emocional y artístico equiparable a sus trabajos más exitosos, aunque no hayan alcanzado el mismo impacto comercial.

A quienes aspiran a seguir sus pasos, Sheeran dejó un mensaje claro en And The Writer Is podcast: para crecer como compositor, es fundamental atreverse a equivocarse y no temer al ridículo. Solo así se puede encontrar una voz propia en la música.