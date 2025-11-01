Amy Schumer mostró su nueva figura tras perder peso con un medicamento

Amy Schumer compartió en Instagram nuevas fotos mostrando su figura más delgada tras usar el medicamento Mounjaro para bajar de peso

La comediante Amy Schumer, de 44 años, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías donde mostró su figura más delgada, resultado de su tratamiento con Mounjaro, un medicamento de la familia de los agonistas GLP-1 que originalmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, pero que también se ha popularizado por su eficacia para bajar de peso.

En las imágenes publicadas el jueves, la actriz de Trainwreck posó en diferentes atuendos: primero con un vestido de seda rosa y luego con un conjunto blanco y negro con un escote pronunciado, con el que lució unas piernas notablemente más delgadas. En el pie de foto, la artista aseguró que se siente fuerte y segura de sí misma, además de manifestar que está disfrutando de su aspecto actual. “Me gusta cómo me veo, pero al final lo más importante es cómo te sientes”, escribió Schumer, que acompañó su mensaje con palabras de gratitud hacia su entrenadora y sus médicos.

La actriz también agradeció a su fisioterapeuta Mona, de la clínica Reload, por ayudarla a recuperar su fuerza física tras una cirugía de espalda, y al doctor Tamer Seckin, quien le realizó una intervención para eliminar la endometriosis que le causaba dolor crónico. “Estoy muy agradecida de no tener dolor”, afirmó en su publicación.

La actriz agradeció a su entrenadora Mona de Reload por ayudarla a recuperar fuerza física después de su cirugía de espalda. (Instagram/Amy Schumer)

Una transformación visible y el respaldo de sus seguidores

En las fotografías, Amy Schumer se muestra caminando por su casa con confianza, combinando su vestido blanco y negro con tacones negros y el cabello suelto con ondas suaves. En otra imagen aparece recostada sobre una silla mientras viste el vestido rosa, una escena que fue ampliamente comentada por colegas y fanáticos.

Entre los comentarios destacados se encuentran los de figuras como Heather Dubrow, de The Real Housewives of Orange County, quien escribió: “¡Guau!”, acompañando su mensaje con emojis de fuego. La estrella de telerrealidad Snooki también reaccionó con entusiasmo: “Vale, sexo”, mientras que la escritora Jill Kargman comentó: “Pareces de veintiséis años y medio”.

Además de agradecer los elogios, Schumer compartió que había planeado asistir al 50 cumpleaños de una amiga, pero finalmente decidió quedarse en casa con su hijo. “Me arreglé mucho para ir al 50 cumpleaños de mi amiga, pero al final preferí quedarme en casa con mi peque. Gracias por todo el cariño. ¡Se lo devuelvo!”, escribió, mostrando su característico sentido del humor.

Amy Schumer explicó que el tratamiento con Mounjaro fue más efectivo para ella que los fármacos Ozempic y Wegovy.REUTERS/Almaas Masood/File Photo

Mounjaro: el fármaco que marcó la diferencia

A comienzos de este año, Schumer había revelado que el medicamento para adelgazar que le funcionó fue Mounjaro, después de haber probado Ozempic y Wegovy, otros fármacos GLP-1 similares que no le dieron buenos resultados. En un video compartido en marzo, explicó que decidió probar Mounjaro tras una consulta con Midi Health, una plataforma de telesalud centrada en el bienestar femenino durante la perimenopausia.

“Hace tres años probé Wegovy. Estaba vomitando, no lo soportaba”, explicó la comediante. “No sé si han cambiado la fórmula, qué sé yo. Pero fui a una reunión de telesalud con Midi Health, y era barata. Quise probarla yo misma porque quería recomendársela a mis amigas que son enfermeras y profesoras”.

La actriz señaló que con Mounjaro ha tenido mejor tolerancia y resultados visibles, destacando beneficios adicionales más allá de la pérdida de peso. “Tengo el pelo más abundante, la piel mejor, más energía, quiero divertirme más… hablo de sexo”, comentó entre risas. “Todo eso ha sido genial, y Mounjaro también”.

Amy Schumer en el estreno de la segunda temporada de la serie de televisión "Only Murders in the Building" en Los Ángeles el 27 de junio de 2022 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La evolución del peso de Amy Schumer

Según datos citados por el Daily Mail, la actriz habría perdido al menos 40 libras (unos 18 kilos) en los últimos meses. Durante un discurso en la ceremonia de Glamour UK Mujeres del Año en 2015, Schumer declaró que pesaba alrededor de 72 kilos, y en 2022 compartió que su peso era de 77 kilos. Ahora, con su nueva rutina y el uso de Mounjaro, su peso estimado ronda los 59 kilos, con una cintura de aproximadamente 71 centímetros.

La nutricionista funcional Monica Partier comentó al mismo medio que “Amy definitivamente ha perdido mucho peso en los últimos tres meses” y añadió que “parece mucho más feliz y orgullosa de su mejoría, lo cual es agradable de ver”. Sin embargo, advirtió que mantener un peso saludable requiere constancia y equilibrio: “Es importante seguir una dieta rica en proteínas, frutas y verduras frescas, y evitar los alimentos ultraprocesados para conservar los resultados sin comprometer la salud”.

En febrero de 2024, Schumer fue fotografiada a la salida del programa Good Morning America en Nueva York, donde ya se apreciaba una notoria reducción de peso. Su transformación física ha sido tema de conversación tanto entre sus seguidores como en los medios de espectáculos.

La protagonista de comedias reconocidas explicó que su prioridad no es la estética sino la salud, destacando los beneficios físicos y emocionales que ha experimentado desde que inició su proceso de recuperación integral (Instagram/Amy Schumer)

Entre la salud y la aceptación personal

Aunque muchos celebran su nueva apariencia, Amy Schumer ha sido clara en que su objetivo principal no era alcanzar un tipo de cuerpo específico, sino recuperar su bienestar tras años de lidiar con problemas de salud como la endometriosis y el dolor crónico. En diversas entrevistas, la actriz ha defendido la importancia de hablar abiertamente sobre temas médicos que afectan a millones de mujeres, incluyendo los trastornos hormonales asociados a la perimenopausia.

“Estoy trabajando con Midi Health para sobrellevar la perimenopausia, y con mi psicóloga para cuidar mi salud mental”, mencionó en su publicación. Estas declaraciones refuerzan su compromiso con un enfoque más amplio del bienestar, que va más allá del peso corporal.

A lo largo de su carrera, Schumer se ha destacado por desafiar los estándares de belleza en Hollywood y hablar abiertamente sobre su cuerpo, la maternidad y la salud femenina. Su reciente transformación, impulsada por el uso de Mounjaro y una rutina de ejercicios constante, no solo refleja un cambio físico, sino también una etapa de empoderamiento personal y estabilidad emocional.