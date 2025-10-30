Entretenimiento

El secreto detrás de la transformación de las modelos de Victoria’s Secret según su entrenador

Desde la planificación de ejercicios por fases hasta la nutrición estratégica y la gestión del bienestar integral, Joe Holder compartió su enfoque basado en constancia, recuperación y personalización, aplicado en figuras reconocidas como Bella Hadid y Naomi Campbell

Por Dante Martignoni

Guardar
Joe Holder, entrenador de modelos
Joe Holder, entrenador de modelos de Victoria’s Secret, destacó la importancia de la constancia y la recuperación en el entrenamiento femenino (Captura de video: YouTube)

El entrenador Joe Holder, reconocido por su trabajo con modelos de Victoria’s Secret como Bella Hadid, Naomi Campbell, Sara Sampaio y Romee Strijd, compartió en Well Podcast una visión que desafía los paradigmas tradicionales del entrenamiento femenino.

Su mensaje principal es contundente: “Las mujeres no necesitan esforzarse más, sino hacerlo de forma más inteligente”. Holder, Nike Master Trainer y fundador de The Ocho System, sostiene que la clave para una salud y una estética sostenibles está en la constancia, la recuperación y la personalización, no en la intensidad ni en el castigo físico.

Durante la entrevista con Arielle Lorre, Holder relató cómo su enfoque, basado en la ciencia del deporte y adaptado de métodos de atletas de alto rendimiento, transformó la preparación de las modelos de Victoria’s Secret.

El método de Holder para
El método de Holder para modelos como Bella Haddid, Sara Sampaio y Romee Strij prioriza la personalización y la ciencia del deporte para lograr salud y estética sostenibles (REUTERS)

“Cuando empecé a entrenar a las modelos, les hacía hacer ejercicios de atletas reales. Muchos se sorprendían porque no siempre entrenaban al máximo; había sesiones más relajadas, y eso desconcertaba a quienes esperaban verlas siempre al límite”, explicó.

Según Holder, la mentalidad de “más es mejor” ha resultado perjudicial, especialmente tras la popularización de los entrenamientos de alta intensidad (HIIT) en la última década, que derivaron en problemas como fatiga suprarrenal y trastornos tiroideos en mujeres.

El entrenador subrayó que el cuerpo femenino responde de manera diferente al estrés físico y que la recuperación es un pilar fundamental. “La constancia supera a la intensidad”, afirmó en Well Podcast. Holder detalló que muchas mujeres, al iniciar un programa de entrenamiento exigente, experimentan una “fase de hinchazón” o inflamación temporal.

Esa hinchazón es una respuesta normal del cuerpo al nuevo estímulo. No es un aumento de peso real, sino una retención de líquidos y una reacción inflamatoria que suele desaparecer en tres a cinco semanas si se mantiene la constancia y se prioriza la recuperación”, aclaró.

Muchas mujeres ven subir su
Muchas mujeres ven subir su peso momentáneamente por hinchazón, que desaparece con constancia y descanso, según Holder (Crédito: Freepik)

Insistió en que, ante esta situación, la solución no es aumentar la intensidad, sino ser paciente y permitir que el cuerpo se adapte. “Lo que se necesita es paciencia, hidratación y descanso. He visto a clientas perder hasta 3,6 kg de un día para otro tras varias semanas de adaptación”.

Fases del entrenamiento y nutrición adaptada

En cuanto a la estructura de los entrenamientos, describió el método que aplica a las modelos: una fase inicial de preparación general para aumentar la capacidad de trabajo, seguida de ciclos de fuerza, acondicionamiento aeróbico y anaeróbico, y finalmente trabajo de potencia.

No se trata de entrenar duro todo el tiempo. La fuerza se desarrolla con series pesadas y pocas repeticiones, mientras que el acondicionamiento aeróbico, como el cardio en zona 2 o las caminatas, favorece la recuperación”, explicó en el podcast.

Además comentó que “el trabajo de potencia, con ejercicios explosivos, se reserva para la fase final, cuando el objetivo es que los músculos respondan de forma dinámica y se vean bien en movimiento”.

La rutina aplicada a Naomi
La rutina aplicada a Naomi Campbell alterna fuerza, acondicionamiento aeróbico y anaeróbico, y trabajo de potencia (Captura de video: YouTube)

La nutrición, según Holder, debe acompañar estas fases y adaptarse tanto al ciclo de entrenamiento como al ritmo circadiano. “El ‘carb cycling’ es un secreto a voces en la industria. Consiste en ajustar la ingesta de carbohidratos según la intensidad del entrenamiento: más carbohidratos en los días de mayor exigencia y menos en los de baja intensidad", señaló.

Además, recomendó sincronizar las comidas con el ciclo de luz y oscuridad, comiendo la primera comida una o dos horas después de despertar y la última al menos dos horas antes de dormir.

También advirtió sobre el peligro de las dietas excesivamente restrictivas y la baja disponibilidad energética, especialmente en mujeres, y defendió la importancia de mantener una ingesta suficiente de proteínas y calorías para preservar la masa muscular y la salud hormonal.

Bienestar integral

Holder también abordó el concepto de bienestar desde una perspectiva integral. Para él, la salud no se limita a la dieta y el ejercicio, sino que abarca dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales y financieras.

El bienestar es una filosofía de vida que debe promover la salud individual sin ser una carga. Hay que ponderar todas las áreas importantes: el trabajo, las relaciones, el entorno, las finanzas. No sirve de nada centrarse solo en el cuerpo si se descuidan los demás aspectos”, reflexionó en Well Podcast.

Holder subraya que, incluso para
Holder subraya que, incluso para las modelos de Victoria’s Secret, las relaciones auténticas y el apoyo mutuo son esenciales para una vida saludable (REUTERS)

Criticó la cultura de la optimización extrema y la presión constante por mejorar, que a menudo conduce a la insatisfacción y la autoexigencia desmedida, especialmente en mujeres expuestas desde jóvenes a estándares de belleza y rendimiento poco realistas.

Como consejo práctico, propuso comenzar por lo que denomina “los tres grandes”: cuidar la alimentación, el ejercicio y el sueño. A partir de ahí, recomendó desarrollar la resiliencia mental y el propósito emocional, y prestar atención a las señales del cuerpo.

En la parte final de la conversación con Well Podcast, Holder insistió en la importancia de la conexión social como parte de la calidad de vida. Subrayó que la salud y el bienestar deben ser motores de comunidad y no solo de mejora individual, invitando a las personas a buscar relaciones auténticas y apoyo mutuo como parte esencial de una vida saludable.

Temas Relacionados

ModelosVictoria’s SecretEntrenamiento femeninoBienestar integralNutriciónJoe HolderEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás del icónico escenario del rancho Dutton

Desde su transformación en hogar de los Dutton en pantalla hasta su apertura a los fanáticos, Chief Joseph Ranch se ha convertido en un lugar emblemático de la saga

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás

George Clooney negó tener un encuentro íntimo con Ghislaine Maxwell

En las memorias póstumas de Virginia Giuffre, se narra como la socialité británica presumía de haberle practicado sexo oral al actor.

George Clooney negó tener un

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre los rumores de ser la próxima chica Bond

La actriz de “Euphoria” comenta sobre los rumores que la vinculan con la saga James Bond mientras el futuro del icónico espía sigue en el aire.

Sydney Sweeney rompe el silencio

Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’, adopta a Leôncio, un perro de tres patas que apareció en la película

Tras ser devuelto por su primera familia, el can fue acogido por el actor y su pareja después de conocerse en el rodaje

Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’,

La hija de Gloria Estefan aparece como presunta víctima en arresto de su pareja de ocho años

Gemeny Hernandez habría agredido a Emily Estefan durante una discusión por un teléfono.

La hija de Gloria Estefan
ÚLTIMAS NOTICIAS
La autopsia a la policía

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y el acceso a beneficios para trabajadores rurales

INFOBAE AMÉRICA
El temor del después: Brasil

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas y alta volatilidad tras los acuerdos alcanzados entre EEUU y China

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje