Premios Platino 2026: todos los ganadores del Premio del Público en cine y series

Los reconocimientos del público reflejaron las producciones que lograron mayor conexión con la audiencia iberoamericana. (Composición fotográfica)

La película española Los domingos y la miniserie Chespirito: sin querer queriendo fueron los grandes protagonistas de los Premios Platino del Público 2026, reconocimientos que, a diferencia de los galardones técnicos y artísticos votados por la industria, reflejan directamente la preferencia de los espectadores de Iberoamérica. La entrega se realizó este viernes 8 de mayo, en el marco de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, que este año se celebra en la Riviera Maya, México.

El primer galardón en ser revelado fue el premio Platino del Público a Mejor Película Iberoamericana de Ficción para el filme Los domingos. Esta historia sigue a una joven de 17 años que, repentinamente, anuncia a su familia que quiere convertirse en monja de clausura.

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Al recoger el premio, sus coproductoras destacaron el significado de recibir el voto de la audiencia en distintos países donde la película se estrenó, tanto en salas como en plataformas.

Los domingos también ganó 5 estatuillas durante su paso por los Premios Goya (IMDb)

“Este es un regalo, sobre todo para ese público que muchas veces desconocemos y que le nombramos como si perteneciera a un mismo cajón único, eso que llamamos Iberoamérica”, señalaron. Y añadieron: “Tenemos veintitrés Iberoaméricas. Tenemos públicos con identidades comunes, pero también con diferencias”.

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Las productoras cerraron su discurso con un mensaje de unidad regional: “Somos una gran combinación de diferentes culturas, diferentes países, diferentes etnias a los que nos unen muchas cosas. Afortunadamente, el cine es una de ellas y nos movemos de igual a igual, nunca desde la superioridad o la inferioridad”.

En la categoría de Mejor Miniserie, el público eligió a Chespirito: sin querer queriendo, producción que repasa el legado del comediante y creador mexicano Roberto Gómez Bolaños. Al recibir el premio, sus productores rindieron homenaje al ícono de la comedia mexicana y destacaron la dimensión de su obra: “Gracias por hacer lo que es más difícil [de todo lo] que hacemos en esta industria, que es crear personajes e historias trasciendan fronteras, culturas y el tiempo”.

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Chespirito: sin querer queriendo conquistó a la audiencia con un recorrido por la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños. (Foto: YouTube)

El Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Femenina en Cine recayó en Patricia López Arnaiz, también por su trabajo en Los Domingos. La actriz no pudo asistir a la ceremonia, pero envió un mensaje de agradecimiento: “Me da mucha alegría recibir este premio de manos de un público que representa el valor de la comunidad, en este caso, la iberoamericana. Un ejemplo de la posibilidad del encuentro con mayúsculas entre los pueblos en el respeto y la diversidad”.

Por su parte, el Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Masculina en Cine fue para el actor brasileño Wagner Moura, por su papel en O Agente Secreto. Moura tampoco estuvo presente en la entrega.

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Asimismo, en las categorías de actuación para series, el público distinguió a Álvaro Morte por su trabajo en Anatomía de un instante como Mejor Interpretación Masculina, y a Candela Peña por Furia como Mejor Interpretación Femenina.

Cuándo será la gala central de los Premios Platino Xcaret

La edición 2026 de los Premios Platino amplió sus categorías para reconocer más áreas técnicas del audiovisual.(Premios Platino Xcaret)

Esta edición del certamen es particularmente ambiciosa: incorporó 12 categorías nuevas respecto a ediciones anteriores. Algunas de ellas son Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales, Mejor Maquillaje y Peluquería en el ámbito cinematográfico. Por parte de las miniseries y teleseries, se agregaron nominados en Mejor Música Original, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Montaje y Mejor Dirección de Sonido. También se suma por primera vez la categoría de Serie de Larga Duración, destinada a obras con más de 26 capítulos.

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La semana de premiaciones arrancó el 7 de mayo con una Ceremonia de Apertura en la que se entregaron 21 estatuillas —cuyos ganadores habían sido revelados el 16 de abril— y que fue conducida por los presentadores Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo.

La Gala Central se celebrará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret, y será transmitida en canales de televisión y por la plataforma SmartPlatino TV.

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Entre los favoritos de esta edición, Belén y Los domingos lideran las nominaciones en cine con 11 cada una, seguidas por El agente secreto con ocho y Sirât con siete. En televisión, El Eternauta encabeza la competencia con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante acumula 12 candidaturas.