La expresión de disgusto de Rihanna junto a A$AP Rocky en la Met Gala 2026 que disparó los rumores de crisis

El primer video viral muestra a A$AP Rocky conversando con otras mujeres mientras Rihanna es entrevistada en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York (X)

Unos videos captados durante la Met Gala 2026 y en sus alrededores pusieron bajo la lupa la relación entre Rihanna y A$AP Rocky, luego de que ambos fueran filmados en actitudes que despertaron especulaciones sobre un posible conflicto entre la pareja.

El primero de los registros, publicado el martes en la red social X, muestra a Rocky conversando con otras dos mujeres mientras la cantante era entrevistada por un periodista a escasos metros.

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En un momento, ella gira hacia su pareja con una expresión de disgusto mientras responde las preguntas del reportero.

Videos de la Met Gala 2026 despertaron especulaciones sobre un posible conflicto entre Rihanna y A$AP Rocky (X/REUTERS)

El rapero se acerca luego para saludar al periodista e intenta interactuar con Rihanna, quien adopta una actitud distante.

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El segundo video, dado a conocer por TMZ el martes, registró a ambos dentro de su autobús privado tras el evento. Las imágenes muestran lo que el medio describió como una conversación cargada de emotividad, en la que parecían molestos en algunos momentos.

Un testigo presente en la gala durante toda la noche desmintió cualquier lectura negativa de las imágenes. La fuente aseguró al citado medio que Rihanna y A$AP Rocky estuvieron bien durante el evento y que “no aparentaban tener ningún problema”.

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Un segundo video difundido revela una conversación emotiva entre la pareja a bordo de su autobús privado luego de la gala (Captura TMZ)

En otra nota publicada el mismo martes, TMZ precisó que el cansancio podría explicar el tono del registro en el autobús.

“La velada de Rihanna y A$AP Rocky en la Met Gala transcurrió igual que un baile de graduación: mucha diversión, seguida de lo que parece ser una conversación emotiva", escribió el portal.

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La pareja lleva junta desde al menos 2020 y tiene tres hijos en común, aunque no contrajo matrimonio de manera oficial.

Fuentes cercanas a la pareja desmienten versiones de conflicto y atribuyen las tensiones observadas al cansancio tras la Met Gala 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

La aparición de Rihanna y A$AP Rocky en la Met Gala 2026

Más allá de la polémica, la pareja acaparó la atención de la alfombra roja de la edición 2026 de la Met Gala, celebrada el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cuyo tema este año fue “Costume Art”, curado por Andrew Bolton.

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Rihanna, de 38 años, llegó con un vestido escultórico de Maison Margiela diseñado por Glenn Martens. La pieza, elaborada en seda duchess tejida con hilos de metal reciclado —utilizados habitualmente en el cableado informático—, incluyó más de 115.000 cuentas de cristal, joyas antiguas y cadenas.

El bordado demandó 1.380 horas de trabajo. El look fue estilizado por Jahleel Weaver e incluyó un tocado de estilo Art Decó inspirado en la arquitectura medieval de Flandes, región natal del diseñador belga.

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Al ser consultada por periodistas sobre la temática del evento, la estrella pop declaró a Variety que ella es “el arte y la artista”.

La cantante y el rapero deslumbran en la Met Gala, ella con un vestido de Maison Margiela de 115.000 cristales y él en un diseño de Chanel exclusivo (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Por su parte, A$AP Rocky, de 37 años, optó por un diseño exclusivo de Chanel a cargo de Matthieu Blazy: una bata rosa de lana con solapas de satén negro y una camelia de seda y plumas. Completó el conjunto con pantalón negro, camisa blanca de algodón y piezas de la línea de alta joyería de Chanel.

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La confección del atuendo requirió más de 190 horas. El músico también se refirió a su pareja ante Variety.

“Ella brilla como un diamante”, dijo. Consultado sobre la relación, Rocky expresó que “se siente increíble” ser amado por una mujer afrodescendiente y agregó que “nada se compara”.

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Según confirmó Vogue, la edición 2026 de la Met Gala tuvo como copresidentas a Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz también integraron la copresidencia del Comité Organizador.

La pareja suma una larga historia de presencias en la gala. En 2025, Rihanna reveló su tercer embarazo en la alfombra roja con un diseño de Marc Jacobs.

Rihanna y A$AP Rocky, pareja desde 2020, son padres de tres hijos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El 13 de septiembre de ese año, ambos dieron la bienvenida a su hija Rocki, su tercer hijo junto a RZA, nacido en 2022, y Riot, en 2023. People informó que, según una fuente cercana, la cantante estaba “más que feliz” con la llegada de la niña.