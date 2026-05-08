Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa, entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

La FIFA confirmó el cartel artístico de las ceremonias de apertura del Mundial 2026, con figuras de varios continentes que actuarán en los partidos inaugurales de México, Estados Unidos y Canadá (REUTERS/AP)

Katy Perry, Michael Bublé, Alanis Morissette, Maná y Lisa encabezan el cartel de artistas que la FIFA ha contratado para las ceremonias de apertura del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA confirmó que organizará ceremonias de apertura en cada uno de los partidos inaugurales de las selecciones anfitrionas, además de dos actos especiales el 4 de julio para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con la planificación citadas por The Athletic.

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El torneo arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La ceremonia contará con actuaciones de la banda de rock mexicana Maná, ganadora de múltiples premios Grammy, el cantante Alejandro Fernández, la artista Belinda y el grupo Los Ángeles Azules, exponentes de la cumbia tradicional mexicana.

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La sudafricana Tyla también formará parte del espectáculo.

La cantante estadounidense Katy Perry fue confirmada como figura principal del show de apertura del partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al día siguiente, el 12 de junio, Canadá disputará su primer partido del grupo ante Bosnia y Herzegovina en Toronto.

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Los artistas confirmados para esa ceremonia son el cantante Michael Bublé, la cantautora Alanis Morissette y la intérprete Alessia Cara, las tres figuras de origen canadiense.

Ese mismo día, la selección de Estados Unidos debutará ante Paraguay en el SoFi Stadium, en las afueras de Los Ángeles.

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Katy Perry está confirmada como la figura principal del show.

La FIFA también contrató al rapero Future, al DJ de origen bangladesí-estadounidense Sanjoy y a la artista paraguaya Marilina Bogado, en representación del equipo rival.

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La banda mexicana Maná, ganadora de múltiples premios Grammy, actuará en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Entre los artistas de perfil internacional que la FIFA distribuirá en las distintas ceremonias figuran el colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean, la artista palestino-chilena Elyanna y el francés Vegedream.

Con raíces canadienses también participarán Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.

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Lisa, la cantante y rapera tailandesa que saltó a la fama como integrante del grupo surcoreano Blackpink, también fue contratada por la FIFA para participar en las ceremonias.

Según documentos de planificación revisados por The Athletic, las ceremonias comenzarán 90 minutos antes del inicio de cada partido.

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La ceremonia mexicana tendrá una duración de 16 minutos y 30 segundos, mientras que las de Estados Unidos y Canadá se extenderán 13 minutos cada una.

Lisa, cantante y rapera tailandesa que integra el grupo surcoreano Blackpink, fue contratada por la FIFA para participar en las ceremonias de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras los espectáculos, los jugadores podrán realizar el calentamiento en el campo, y 25 minutos antes del pitido inicial se llevarán a cabo los protocolos oficiales, con una duración de 13 minutos en los tres casos.

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El 4 de julio, fecha en que se disputarán dos partidos de octavos de final —uno en Filadelfia y otro en Houston—, la FIFA realizará actos temáticos alusivos al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La forma en que la organización abordará ese relato histórico aún no ha sido definida.

La FIFA también prepara una ceremonia de apertura y un show de medio tiempo para la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium.

La identidad de los artistas para ese evento no ha sido revelada hasta el momento.

El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La fase de grupos arranca el 11 de junio y la final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium (REUTERS/Shannon Stapleton)

El álbum oficial del Mundial incluirá el sencillo “Illuminate”, una colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna, y “Por Ella”, una canción de Los Ángeles Azules junto a Belinda.