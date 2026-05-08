Oasis tendrá documental en cines y Disney+ con la primera entrevista conjunta de los Gallagher en más de 25 años

Disney estrena documental sobre la gira de reunión de Oasis con la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en 25 años (Disney+)

Disney confirmó que estrenará en septiembre un documental sobre la gira de reunión de Oasis, que incluirá la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de 25 años.

La película documental llegará a las salas de cine en una función teatral limitada, incluyendo IMAX, el 11 de septiembre de 2026, antes de desembarcar en Disney+ en una fecha por determinar.

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El proyecto, aún sin título oficial, está escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders y actual guionista de la franquicia James Bond; y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom.

El largometraje recorre la gira de reunión Oasis Live ’25, descripta por sus realizadores como “un relato sin disculpas y edificante del que fue posiblemente el evento musical más importante de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fanáticos en todo el mundo”.

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Las cámaras tuvieron acceso a los ensayos, el backstage y el escenario. El punto de mayor expectativa es la inclusión de la primera entrevista conjunta de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años.

La película muestra acceso exclusivo a ensayos, backstage y conciertos en la gira musical más importante de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Genuinamente no puedo esperar para que el mundo vea esta película”, declaró Knight. “Creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales. Quise contar la historia de los hermanos y la banda, pero también, en igual medida, la historia de los fanáticos cuyas vidas la música tocó y a veces transformó para siempre”.

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Y añadió: “Es también la historia de cómo la música y la composición pueden unir generaciones, culturas y países y, en un tiempo de rencor y división, darnos a todos alguna razón para tener esperanza”.

El documental es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en asociación con Sony Music Entertainment UK.

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Los productores son Sam Bridger y Guy Heeley, mientras que entre los productores ejecutivos figuran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea.

El equipo técnico lo encabezan los mezcladores de sonido ganadores del Oscar James Mather y Tarn Willers, junto al director de fotografía Haris Zambarloukos.

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El documental sobre Oasis, creado por Steven Knight y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, llegará a cines IMAX el 11 de septiembre y luego a Disney+ (REUTERS/Phil Noble)

“Oportunidades como esta son increíblemente escasas”, sostuvo Eric Schrier, presidente de originals internacionales directos al consumidor de Disney, en declaraciones recogidas por Variety.

“La película es una historia íntima sobre la reconciliación, el poder de la música y Oasis, uno de los actos más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Es un privilegio llevar esta extraordinaria película a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney+ en todo el mundo”, agregó.

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Oasis, la banda de Manchester formada por los hermanos Gallagher, realizó 17 conciertos durante 2025, comenzando en Cardiff en julio.

La demanda de entradas fue tan elevada que muchos fanáticos terminaron pagando sumas muy superiores a las previstas debido al sistema de “precios dinámicos” aplicado por los sitios de venta, práctica que fue investigada posteriormente por un organismo gubernamental del Reino Unido.

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Público durante la gira de reunión de Oasis en 2025, considerada uno de los regresos más esperados del rock en una generación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Oasis ingresó al Salón de la Fama del Rock

Oasis fue confirmada entre los inductos al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2026, en una ceremonia que se celebrará el 14 de noviembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

La distinción llega un año después de que la banda completara su mayor gira por Estados Unidos, que incluyó dos noches con entradas agotadas en el Rose Bowl de Pasadena, con capacidad para 90.000 personas.

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La lista de inductos de este año incluye además a Iron Maiden, Sade, Joy Division/New Order, Phil Collins —previamente incorporado como miembro de Genesis en 2010—, Billy Idol, el fallecido cantante de soul Luther Vandross y el grupo de hip hop Wu-Tang Clan.

Se trata de un récord histórico: seis actos británicos entre ocho inductos en un mismo año, superando la marca anterior de cinco, establecida en 2019.

Liam Gallagher había descartado públicamente el premio en el pasado, asegurando que no le interesaba recibir un galardón de “algún anciano con sombrero de vaquero”.

La inclusión de Oasis en el Salón de la Fama se da tras una exitosa gira por Estados Unidos y récord de seis actos británicos premiados en un mismo año (Instagram/Oasis)

Sin embargo, tras conocerse el anuncio, publicó en X: “Oasis en el Salón de la Fama del rock, quiero agradecer a todas las personas que votaron por nosotros, es un verdadero honor. Desde que era un niño pequeño y cantaba en la ducha soñé con estar algún día en el salón de la fama. Es verdad lo que dicen: todo es posible si tienes un sueño”, escribió el músico.