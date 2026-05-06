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Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

El conjunto fue desarrollado en colaboración con el artista Allen Jones y el taller Whitaker Malem

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El diseño de Kim Kardashian en la Met Gala se inspira en obra de Allen Jones. (Reuters)
El diseño de Kim Kardashian en la Met Gala se inspira en obra de Allen Jones. (Reuters)

Kim Kardashian presentó en la Met Gala 2026 un conjunto cuyo diseño estuvo inspirado en el trabajo del artista británico Allen Jones, según se detalló tras su paso por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La empresaria y personalidad televisiva, de 45 años, apareció con un conjunto escultórico en tonos metálicos que formó parte de una colaboración entre Jones y el taller Whitaker Malem.

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El diseño consistió en un body de color naranja metálico con una placa torácica moldeada a medida en la parte frontal, junto con elementos de cuero que caían desde la cintura y presentaban matices en tonos naranja y beige.

La pieza se completó con tacones cerrados en tono nude y una melena rubia platino peinada en ondas sueltas.

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De acuerdo con la información difundida en torno al conjunto, el vestuario tomó como referencia un póster realizado por Allen Jones en 1975 para la película francesa Maîtresse, dirigida por Barbet Schroeder.

Kim Kardashian se inspiró en un póster realizado por Allen Jones en 1975 para la película francesa Maîtresse. (REUTERS/Daniel Cole)
Kim Kardashian se inspiró en un póster realizado por Allen Jones en 1975 para la película francesa Maîtresse. (REUTERS/Daniel Cole)

La obra cinematográfica fue clasificada con restricción X en Estados Unidos en el momento de su estreno y generó debate en distintos países.

La trama del filme se centra en un ladrón que entra en la vivienda de una dominatriz profesional y termina colaborando en la dinámica de sus sesiones con clientes.

Antes de la gala, Kardashian compartió en redes sociales imágenes del artista y de trabajos previos relacionados con el diseño del conjunto.

En su cuenta oficial publicó fotografías y referencias a piezas anteriores de Jones, así como material gráfico vinculado a su colaboración. También difundió clips del proceso de preparación y de su desplazamiento en Nueva York junto al propio artista.

Durante una entrevista con la revista Vogue, Kim Kardashian explicó cómo se desarrolló la colaboración. “He visto su trabajo referenciado muchas veces en la moda y siempre he sido una gran admiradora. Allen Jones es icónico: sexy, clásico, innovador”, expresó.

Kim Kardashian admitió que es una gran admiradora del trabajo de Allen Jones. (Instagram)
Kim Kardashian admitió que es una gran admiradora del trabajo de Allen Jones. (Instagram)

En relación con el diseño del conjunto, la empresaria indicó que la pieza fue adaptada específicamente para la ocasión.

La pieza se realizó en tres semanas y la pintura de la coraza, que de hecho era reutilizada, tuvo lugar dentro de un taller de carrocería. “Quería algo original, no quería usar mi propio cuerpo como molde”, afirmó.

La falda de cuero fue un añadido de Malem, mientras que las pinceladas pintadas sobre la tela fueron realizadas por Jones.

Según la información difundida, la elaboración del conjunto requirió un periodo de aproximadamente tres semanas, y el proceso de pintura de la placa torácica se realizó en un taller de automóviles.

La pieza que usó Kim Kardashian tomó tres semanas para estar lista. (Instagram/Kim Kardashian)
La pieza que usó Kim Kardashian tomó tres semanas para estar lista. (Instagram/Kim Kardashian)

El vestuario incluyó también una falda de cuero creada por Whitaker Malem, sobre la que se aplicaron trazos pictóricos realizados por Jones. Kardashian optó por no añadir joyería llamativa, manteniendo el conjunto como elemento principal de su aparición en el evento.

En la alfombra roja, la empresaria posó junto a otros asistentes, entre ellos miembros de su familia como Kris Jenner y Kylie Jenner.

Posteriormente, compartió en redes sociales distintos momentos de su preparación, incluidos desplazamientos previos al evento y detalles de su rutina antes de la gala.

Kim Kardashian compartió momentos previos a la Met Gala en su cuenta de Instagram. (Instagram)
Kim Kardashian compartió momentos previos a la Met Gala en su cuenta de Instagram. (Instagram)

La aparición de Kim Kardashian en la Met Gala 2026 se suma a sus participaciones anteriores en el evento, al que asiste desde 2013. En esa primera ocasión acudió junto al diseñador Givenchy y mostró un vestido con estampado floral durante su embarazo.

En ediciones posteriores, la empresaria ha participado con distintos diseños de alta costura, incluyendo la utilización de piezas históricas como el vestido usado por Marilyn Monroe en 1962 durante la gala de cumpleaños del presidente John F. Kennedy en 2022.

En aquella ocasión, la prenda fue adaptada para su uso en la alfombra roja. Incluso la famosa tuvo que perder 7 kilos en solo tres semanas para poder usar el vestido.

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