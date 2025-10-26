Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron juntos en público por primera vez en medio de los rumores de romance

Katy Perry y Justin Trudeau salieron tomados de la mano de Crazy Horse en París, confirmando públicamente su relación ante la prensa y fanáticos presentes (X/REUTERS)

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizaron su primera aparición pública como pareja celebrando el cumpleaños de la artista en París, según reportó TMZ y se difundió por fans en redes sociales.

Ambos asistieron la noche del sábado 25 de octubre a un espectáculo en el cabaret Crazy Horse, uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Al salir del teatro, fueron vistos tomados de la mano y sonriendo, un gesto que oficializa su relación en el ámbito público.

Perry, de 41 años, eligió un vestido rojo para la ocasión, mientras que Trudeau, de 53 años, optó por un atuendo negro durante la cita, que coincidió con el cumpleaños de la estrella pop.

La intérprete de “California Gurls” compartió un mensaje humorístico en sus redes sociales relacionado con su aniversario, destacando la importancia de la fecha dentro de su agenda de presentaciones internacionales.

La cantante y el ex primer ministro de Canadá realizaron su primera aparición pública como pareja Crédito: (X/@favspopculture)

La relación entre ambos había generado especulación desde el verano, cuando se dio a conocer su primer encuentro público en Montreal, Canadá.

En ese momento, Katy Perry se encontraba separada del actor Orlando Bloom y Trudeau había anunciado la disolución de su matrimonio con Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de unión.

En septiembre, la pareja fue fotografiada mostrando gestos de cercanía en el yate Caravelle cerca de Santa Bárbara, California. A pesar de no emitir declaraciones sobre el vínculo, ese episodio fortaleció las versiones acerca de la evolución de la relación.

De acuerdo con personas próximas a la pareja, Trudeau viajó a California para encontrar a Perry durante una pausa de su gira y ambos comparten una conexión “fácil y respetuosa”.

La pareja eligió uno de los cabarets más famosos de París para presentarse por primera vez como novios ante el público internacional (Andy Kropa/Invision/AP, izquierda, y Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

El entorno de la cantante ha apostado por preservar la privacidad. Voces cercanas remarcaron que “Katy está muy entusiasmada” y que la artista desea mantener su vida amorosa fuera del centro de atención.

La decisión inicial de vivir su relación de manera discreta parece haber cambiado con la reciente aparición pública en París.

Cercanos a Justin Trudeau aseguran que el ex dirigente se sintió atraído por la energía y el compromiso social de la artista, reconocida a nivel global por su trabajo en campañas humanitarias.

Además, indicaron que “tienen muchos intereses en común, especialmente en torno a la música, la cultura y la educación”.

Katy Perry mantiene una agenda internacional con su Lifetimes Tour, que inició en la Ciudad de México en abril y ha recorrido ciudades en América, Canadá, Australia y Europa.

Amigos cercanos de la cantante opinan que Katy y Trudeau son buena pareja y subrayan el deseo de ambos por mantener la discreción en su vínculo (Captura/TMZ)

Además de sus nuevas canciones, interpreta temas icónicos como “Roar”, “Firework” y “I Kissed a Girl”.

La artista combina esta rutina profesional con la crianza de su hija Daisy Dove, de cinco años, fruto de su relación anterior con Orlando Bloom.

Por su parte, Trudeau dejó la jefatura del gobierno de Canadá en marzo de 2025 y, desde entonces, se ha dedicado a actividades académicas y conferencias internacionales, manteniendo un perfil bajo.

Tras el anuncio de su separación de Sophie Grégoire Trudeau, ambos destacaron públicamente su intención de priorizar el bienestar de sus tres hijos.

Sophie Grégoire Trudeau mantiene una relación cordial con Justin Trudeau tras su separación y siguen priorizando el bienestar de sus tres hijos en común (REUTERS/Chris Wattie)

Detalles recientes sobre la relación

Voces allegadas a Katy Perry y Justin Trudeau señalan a la prensa especializada que, pese a la presentación pública en París, buscan “mantener un perfil bajo” y priorizan los encuentros lejos del interés mediático.

Una fuente especificó que “han pasado mucho tiempo juntos en privado” y que la artista prefiere reservar los detalles de su relación para su vida personal.

“Sus amigos creen que son una buena combinación, pero en realidad él aún no conoce a muchos de los amistades de Katy”, mencionaron personas cercanas.

Hasta ahora, los representantes de la cantante y del ex primer ministro optaron por no pronunciarse oficialmente sobre la relación.

La agenda de Perry, inmersa en la etapa europea de su gira musical, incide en la organización de la pareja.

La apretada agenda internacional de Katy Perry no ha impedido que la artista y el ex primer ministro canadiense encuentren tiempo para compartir momentos íntimos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Katy está extremadamente ocupada, pero Justin quedó en volver a verla cuando tenga tiempo libre tras unos compromisos en Brasil”, añadió un allegado. El ritmo laboral y los viajes también condicionan la exposición de su relación.

A inicios de octubre, ambos navegaron juntos en el yate Caravelle frente a las costas de California. Poco después, Perry realizó una broma en el O2 Arena de Londres que fue interpretada en redes como alusión a su nuevo vínculo sentimental.

Además, la artista interactuó con publicaciones satíricas sobre su romance con Trudeau.