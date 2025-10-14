Entretenimiento

Katy Perry lanza una indirecta sobre su romance con Justin Trudeau durante un concierto en Londres

La cantante bromeó sobre su estatus amoroso, dejando entrever su reciente romance con el primer ministro canadiense.

Durante su concierto en Londres, Katy Perry recibió una propuesta de matrimonio, pero aseguró que desde hace 48 años ya está en una relación. Créditos: Tik Tok/@abbielily_

Katy Perry volvió a encender las redes con una frase aparentemente inocente, pero cargada de insinuaciones sobre su nueva relación con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Durante su concierto del lunes 13 de octubre en el O2 Arena de Londres, la cantante de 40 años respondió de forma pícara a un fan que le preguntó si estaba soltera, dejando entrever que su estatus amoroso había cambiado… hace apenas “48 horas”.

El momento fue captado por un asistente y rápidamente se volvió viral en TikTok. En el video, se ve a Perry interactuando con un fan llamado Darren, que sostenía un cartel con una propuesta matrimonial.

Katy Perry subió al escenario
Katy Perry subió al escenario a un fan que le propuso matrimonio. (Captura de video)

“Katy Perry, ¿te casarías conmigo?”. La artista detuvo el show para leerlo y preguntó divertida: “¿Qué dice tu cartel?”.

Cuando el fan le respondió: “¡Escuché que estás soltera!”, Perry no perdió el ritmo ni el humor. “¿Escuchaste que estoy soltera? Qué interesante”, contestó con una sonrisa, mientras el público estallaba en risas y gritos.

Entonces, al descubrir el cartel completo y ver al fan arrodillado, la intérprete exclamó: “¿Me estás pidiendo matrimonio? ¡No hoy!”. Y agregó, entre risas y gestos cómplices: “Deberías haberlo hecho hace unas 48 horas”.

La frase desató euforia entre los asistentes y fue interpretada como una clara referencia a las imágenes publicadas dos días antes por el Daily Mail, que mostraban a Katy y a Trudeau, de 53 años, besándose y abrazándose a bordo de un yate en las costas de Santa Bárbara, California.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. REUTERS/Blair Gable)

En otro video del mismo concierto, Katy Perry continuó con el juego y, mientras el fan era escoltado fuera del escenario, improvisó en el micrófono una línea musical: “He’s just a little too late…” (“Llegó un poco demasiado tarde…”), reforzando la alusión a su nuevo romance.

Un romance inesperado

Las fotografías del paseo en yate confirmaron lo que desde julio venía siendo objeto de rumores: que la estrella pop y el político canadiense mantenían una relación más que amistosa.

Según reportó PEOPLE, ambos fueron vistos por primera vez cenando juntos el 28 de julio en Le Violon, un exclusivo restaurante de Montreal.

Una fuente cercana a la pareja declaró a la revista que el vínculo entre ambos “surgió de forma natural” y que “tienen una conexión fácil y muchas cosas en común”.

Katy Perry y Justin
Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron su romance de forma natural.. (Foto: Andy Kropa/Invision/AP. Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

“Cuando Katy salió con Justin por primera vez, no estaba buscando una relación. Pero siguieron en contacto. Él fue muy respetuoso y, cuando tuvo oportunidad, voló a California para verla durante una pausa de su gira”, dijo el informante

La misma fuente añadió que Justin Trudeau “ha estado interesado en ella desde aquella primera cita” y que Katy Perry, por su parte, “lo encuentra encantador y con un gran sentido del humor”.

El nuevo romance llega tras dos rupturas mediáticas. La cantante se separó de su exprometido Orlando Bloom en junio, después de casi una década de relación intermitente.

La pareja, que comparte una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom, confirmó la ruptura en julio, pidiendo respeto a su privacidad.

Katy Perry y Orlando Bloom
Katy Perry y Orlando Bloom se separaron en julio de 2025. (Evan Agostini/Invision/AP,)

Trudeau, por su parte, anunció su separación de Sophie Grégoire en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común. En aquel momento, el primer ministro canadiense dijo que la decisión se había tomado “con amor y respeto mutuo”.

Aunque ni Perry ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación, la actitud de la cantante en Londres pareció confirmar que la conexión es real. Mientras tanto, la gira Lifetimes Tour continúa su recorrido por Europa.

